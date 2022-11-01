Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını belirttiği Tarım Kredi marketlerinde aylık indirim kampanyaları devam ediyor. Kasım ayı indirim kampanyası ve fiyatı düşen ürünler sosyal medyadan tek tek paylaşıldı.
Tarım Kredi Marketlerinin hesabından yapılan paylaşımda "Tarım Kredi Kooperatif Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim başladı! Fırsatlardan yararlanmak için 01-15 Kasım tarihleri arasında mağazalarımızı ziyaret ediniz." ifadeleri kullanıldı.
Kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İndirime giren ürünler arasında peynir, ayçiçek yağı, deterjan, sabun, bakliyat, un, çay, kahvaltılık gibi farklı ürünler yer alıyor.
İşte fiyatı düşen ürünler;
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