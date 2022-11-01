Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler... - Son Dakika
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Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler...

01.11.2022 17:48

Tarım Kredi marketleri, 1-15 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasına gitti. Bu kapsamda gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını belirttiği Tarım Kredi marketlerinde aylık indirim kampanyaları devam ediyor. Kasım ayı indirim kampanyası ve fiyatı düşen ürünler sosyal medyadan tek tek paylaşıldı.

İNDİRİM 1-15 KASIM ARASINDA GEÇERLİ

Tarım Kredi Marketlerinin hesabından yapılan paylaşımda "Tarım Kredi Kooperatif Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim başladı! Fırsatlardan yararlanmak için 01-15 Kasım tarihleri arasında mağazalarımızı ziyaret ediniz." ifadeleri kullanıldı.

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

BİRÇOK ÜRÜNÜN FİYATI DÜŞTÜ

Kampanya kapsamında gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı düştü. İndirime giren ürünler arasında peynir, ayçiçek yağı, deterjan, sabun, bakliyat, un, çay, kahvaltılık gibi farklı ürünler yer alıyor.

İşte fiyatı düşen ürünler;

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler
YORUMLAR (3)
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler... - Son Dakika


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