Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye\'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
18.08.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, "Sosyoekonomik Seviye, 2023" raporunu kamuoyuyla paylaştı. TÜİK tarafından yayımlanan rapora göre en düşük sosyoekonomik seviye Çamoluk'ta en üst seviye ise Çankaya'da oluştu.

TÜİK'in açıkladığı "Sosyoekonomik Seviye-2023" raporuna göre Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.

İllere göre incelendiğinde, Ankara'daki hanehalklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20'nin üst altı seviyede, yüzde 17,5'inin üst orta seviyede, yüzde 17,4'ünün alt orta seviyede, yüzde 14'ü alt seviyede, yüzde 12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İSTANBUL VE İZMİR'DE ÇARPICI RAKAMLAR

İstanbul'daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst seviyede yüzde 19'unun üst altı seviyede, yüzde 18,6'sının üst orta seviyede, yüzde 17,2'sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8'inin alt seviyede, yüzde 12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İzmir'deki hanehalklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede, yüzde 12,4'ü üst seviyede, yüzde 17,6'sı üst altı seviyede, yüzde 18,8'i üst orta seviyede, yüzde 17,8'i alt orta seviyede, yüzde 17,1'i alt seviyede, yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı.

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

İSTANBULLULAR LİDERLİĞİ TAŞIDI

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 28,6'sı İstanbul'da yer aldı. İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu.

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

EN ÜST SEVİYE YOĞUNLUĞU ÇANKAYA'DA

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 4,1'i Çankaya'da yer aldı. İlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu. İstanbul'da en az zenginin olduğu ilçe Sultangazi oldu.

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

EN POPÜLER İLÇE YİNE ÇANKAYA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya oldu. İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Çankaya, Çamoluk, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:07
Ümraniye’de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.