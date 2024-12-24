\'Vodafone, Türkiye\'ye 5.5G\'yi sunmaya hazır\'

Ekonomi

VODAFONE Türkiye, 2024 yılı performansını ve 2025 hedeflerini paylaşmak üzere CEO Engin Aksoy'un katılımı ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda şirketin bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 234,4 milyar TL'nin üzerinde olarak açıklandı. 5G hazırlıklarını da halen sürdüren şirketin Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Vodafone olarak Türkiye'ye 5.5G teknolojisini sunmaya hazırız" dedi.

2024'te mobil şebekesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yapan Vodafone'un, mağazalarının yeni nesil perakende dönüşümü için yaptığı yatırım da 410 milyon TL'yi aştı. Sosyal yatırımlarına da devam eden Vodafone'un Vakıf çatısı altında gerçekleştirdiği projelerin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar TL'ye ulaştı. 2024'te veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında her biri 100 milyon dolar değerinde iki önemli ortaklığa da imza atan Vodafone, Edgnex Data Centres by DAMAC ile İzmir'de yeni bir veri merkezi açmaya hazırlanıyor. Diğer yandan, YEO Teknoloji ile güneş enerjisi santralleri kurmak için işbirliği yapan Vodafone, kurulacak santrallerle mevcut yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak.

Şirketin 2024 yılı performansını ve 2025 hedeflerini paylaşmak üzere düzenlenen toplantıya Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları katıldı.

'SON BİR YILIN EN ÖNEMLİ YATIRIM ALANLARINDAN BİRİ 5G HAZIRLIKLARI OLDU'

Engin Aksoy şunları söyledi:

"2024, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Aynı zamanda, amaç odaklı bir şirket olarak toplumsal dönüşümdeki rolümüze odaklanmayı sürdürdük. Ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın reel değeri 234,4 milyar TL'yi aştı. Geçtiğimiz yıl mobil şebekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 katı yatırım yaparak, rekor sayıda baz istasyonu ve kapasite artışı yapılmasını sağladık. Mağazalarımızın yeni nesil perakende dönüşümü için bugüne kadar 410 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan Vakıf projelerimizin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar TL oldu. Voleybol sponsorluğumuz kapsamında tüm lig ve play-off'larda kullanılacak 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisi için bu sezon toplam 9 milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptık. Veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında da her biri 100 milyon dolar değerinde iki önemli ortaklığa imza attık. Bizim için son bir yılın en önemli yatırım alanlarından biri de 5G hazırlıkları oldu. 5G takviminin bir an önce resmi olarak da uygulamaya geçmesini ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bizim Vodafone olarak lansmanını yapacağımız teknoloji aslında 5.5G teknolojisi olacak. 5G'nin bir ileri aşaması olan 5.5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı. Dolayısıyla, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak."

İLK 9 AYDA 10 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI

Vodafone Türkiye'nin Ocak- Eylül 2024 döneminde yaptığı yatırım 10 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin Nisan-Eylül döneminde servis gelirleri 42,1 milyar TL; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı ise 15 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayısı 25,4 milyona, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyona ulaşan şirketin, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyon olurken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 304 milyon olarak kaydedildi. Vodafone müşterilerinin mobil data kullanımı ise 2.520 petabyte'a yükseldi. Şirketin mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 8,3 milyona, kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyona ulaştı.

ŞİRKET ÇAPINDA 500'DEN FAZLA İYİLEŞME AKSİYONU HAYATA GEÇİRİLDİ

Vodafone, yaklaşık 4 yıl önce başlattığı müşteri odaklı kültürel dönüşümle, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, üzerine düşünülmüş ve hatırlanan deneyimler sunabilmek için harekete geçti. Bu süreçte, şirket çapında irili ufaklı 500'den fazla iyileşme aksiyonunu hayata geçiren Vodafone, bu aksiyonlar sayesinde 2022 yılından bugüne müşteri memnuniyeti anketlerinde 32 puanlık artış kaydetti. Müşteri memnuniyetinde 'Vodafone'la Oldu Bilin' mottosuyla yeni bir dönem başlatan şirket, müşterilerine iyi bir deneyim yaşatacağının, yaşatamadığı herhangi bir senaryoda ise bunu telafi edeceğinin sözünü veriyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PUANI 5 ÜZERİNDEN 4,55'E YÜKSELDİ

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 2024'te yüzde 80'i kadın olan 4 bin 500 müşteri temsilcisi ve kişisel dijital asistan TOBi ile hizmet vermeye devam etti. Müşteri taleplerine ilk aramada çare bulmaya çalışan ve kayıt açtığı müşterilerini 24 saat içinde geri arayarak onları çözüme kavuşturan Vodafone, 542 Müşteri Hizmetleri memnuniyet puanını 5 üzerinden 4,55'e yükseltti. Aylık 8,5 milyon Vodafone müşterisiyle 30 milyon sohbete ulaşan TOBi'nin daha hızlı ve müşteri odaklı hizmet vermek amacıyla geçirdiği dönüşüm sonrası Vodafone'luların self servis memnuniyet skorunda 54 puan artış sağlandı.

KURUMSAL MÜŞTERİ SAYISI 1,7 MİLYON

Vodafone Business çatısı altında bulut, nesnelerin interneti, siber güvenlik, kurumsal altyapı, sürdürülebilirlik ve iş sürekliliği alanlarında faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye'de 1,7 milyon kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Bu müşteriler arasında 70 binden fazla orta ve büyük ölçekli, 1,6 milyondan fazla da küçük ölçekli esnaf bulunuyor. İçinde bulunulan mali yılın ikinci çeyreğinde Vodafone Business Türkiye gelirlerini iki katına çıkararak yüzde 109,9'luk büyüme oranı yakaladı.

VODAFONE HAPPY 25 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Tüm dünyada Tek Teknoloji Ekibi anlayışıyla faaliyet gösteren Vodafone, bu sayede hem global deneyimini Türkiye'ye getiriyor, hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarını yurtdışına ihraç ediyor. Türkiye'de geliştirdiği sadakat platformunu 'Vodafone Happy' markasıyla uluslararası pazarlara da sunmaya başlayan Vodafone, bu platformla 25 milyonu aşkın dijital kullanıcıya ulaştı. Vodafone'un ayda 300 milyon kez ziyaret edilen Vodafone Yanımda uygulaması ise akıllı algoritmaları ve kişiselleştirme teknolojileri sayesinde müşterilerin ihtiyaç duydukları ürün ve servislere zahmetsizce ulaşmasını sağlıyor.

KADIN ÇALIŞAN ORANINI 2027'DE YÜZDE 50'YE ÇIKARACAK

Çeşitlilik ve dahiliyet konusuna önem veren Vodafone, yüzde 43 olan kadın çalışan oranını 2027'de yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. Gençlere de yatırım yapan Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla 17 yılda 800'ü aşkın genci bünyesine kattı. Çalışanlarına global kariyer olanaklarından faydalanma imkanı sunan şirketin, bugüne kadar farklı fonksiyonlardan yaklaşık 200 çalışanı diğer Vodafone ülkelerine transfer oldu. Vodafone, şirket içinde oluşturduğu kapsayıcı kültür sayesinde düşük çalışan sirkülasyon oranı (turnover) ve yüksek çalışan bağlılığı sağlıyor.

VERİ KORUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYOR

Vodafone, bilgi güvenliğini sağlamak ve veri gizliliğini korumak için kapsamlı politikalar geliştiriyor, yenilikçi çözümler sunuyor ve farkındalık çalışmaları yürütüyor. Şirket genelinde güçlü bir veri koruma kültürü oluşturmayı hedefleyen Vodafone, çalışanlarına yönelik düzenli eğitim programları yürütüyor ve tüm süreçlerde veri koruma standartlarının eksiksiz bir şekilde uygulanması için rehberlik sağlıyor. Vodafone, müşterilerine daha güvenli bir dijital deneyim sunma hedefiyle, iş süreçlerinin tamamını titizlikle değerlendiriyor ve kapsamlı risk analizlerine tabi tutuyor.

VODAFONE VAKFI 4,4 MİLYON KİŞİNİN HAYATINA DOKUNDU

Vodafone, 2007'de kurduğu Vodafone Vakfı aracılığıyla gerçekleştirdiği projelerle bugüne kadar 4,4 milyon kişinin hayatına dokundu. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan bu projelerin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1,5 milyar TL oldu. Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle 8 yılda 400 bini aşkın çocuğa kodlama öğretti. Vakıf, yeni projesi 'Yapay Zeka Yıldızları' ile bir yılda 35 bin öğrenciye yapay zeka eğitimi vermeyi hedefliyor. Vakfın Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ortaklığında sürdürdüğü 'Dijital Benim İşim' projesiyle ise bugüne kadar 21 ilde 35 bine yakın kadın kursiyere Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık eğitimleri verildi. Diğer yandan, kadınlara yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirilen Kırmızı Işık uygulaması, bugüne kadar 379 bin kez indirildi ve aylık ortalama bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı.