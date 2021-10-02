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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

02.10.2021 11:17
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,467,91-29,46
Acıpayam Selüloz16,134,88-5,27
Adel Kalemcilik25,64-1,39-23,21
Adese Gayrimenkul1,202,56-57,14
Afyon Çimento3,37-1,75-34,05
AGESA Hayat Emeklilik17,894,734,40
Ak Enerji1,69-2,31-23,53
Akbank5,303,11-21,57
Akçansa14,102,92-12,43
Akdeniz Yatırım Hold.2,06-9,25-14,28
Akfen GMYO4,5610,9574,66
Akın Tekstil30,60-4,02-3,65
Akiş GMYO1,720,58-38,40
Akmerkez GMYO36,42-1,83-41,09
Aksa20,400,2047,67
Aksa Enerji13,58-3,4882,53
Aksigorta7,001,16-15,76
Aksu Enerji11,994,2658,87
Alarko Carrıer297,20-1,03-18,24
Alarko GMYO21,22-2,21-16,23
Alarko Holding8,54-1,270,22
Albaraka Türk1,660,61-14,43
Alcatel Lucent Teletaş22,16-4,07-25,29
Alkim Kağıt14,412,7811,33
Alkim Kimya16,192,9214,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,9510,80-10,96
Altınyunus Çeşme52,400,774,88
Anadolu Efes21,245,78-0,57
Anadolu Grubu Holding23,605,55-9,66
Anadolu Hayat Emek.9,462,0517,73
Anadolu Isuzu17,338,31-3,72
Anadolu Sigorta6,040,17-16,35
Anel Elektrik2,48-2,36-21,77
Arçelik32,662,5114,76
ARD Bilişim Teknolojileri45,30-2,41-5,78
Arena Bilgisayar9,661,58-11,39
Armada Bilgisayar50,00-4,941,87
Arsan Tekstil4,311,658,13
Arzum Ev Aletleri18,00-3,79-25,51
Aselsan15,062,59-17,48
Ata GMYO4,138,68-25,05
Atakule GMYO2,81-5,0720,03
Atlantis Yatırım Holding5,005,26-10,07
Atlas Yat. Ort.1,450,69-17,14
ATP Bilgisayar36,968,45

Avrasya GMYO1,90-9,95-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,37-7,42-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,087,421,33
Aydem Enerji6,923,28

Ayen Enerji4,73-3,07-12,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,542,2164,37
Aygaz15,384,558,41
Bagfaş21,307,906,50
Bak Ambalaj19,89-3,630,57
Balatacılar Balatacılık8,90-12,758,01
Bantaş Ambalaj3,41-4,219,06
Banvit66,350,5327,60
Başkent Doğalgaz GMYO28,302,24

Baştaş Başkent Çimento9,30-2,11-46,46
Batı Çimento14,2823,74203,18
Batısöke Çimento2,951,3720,90
Bayrak Taban Sanayi9,8516,98-7,16
Bera Holding10,453,16-48,47
Berkosan Yalıtım8,05-1,47-9,75
Beşiktaş Futbol Yat.5,96-3,0947,52
Beyaz Filo8,995,76-10,81
Bilici Yatırım16,61-4,92200,18
Bim Mağazalar63,20-2,62-11,35
Biotrend Çevre ve Enerji30,00-20,30

Birko Mensucat1,070,94-3,60
Birleşim Mühendislik9,66-1,02

Birlik Mensucat2,3013,30-33,53
Bizim Mağazaları13,2315,85-13,87
BMS Çelik Hasır8,212,50

Boğaziçi Beton Sanayi4,75-5,94

Borusan Mannesmann23,061,32-17,05
Borusan Yat. Paz.333,00-4,56-26,70
Bosch Fren Sistemleri809,60-2,63-34,16
Bossa27,86-1,2856,08
Brisa22,424,5715,79
Burçelik22,34-1,066,28
Burçelik Vana21,90-2,14-55,90
Bursa Çimento3,561,42-28,48
Carrefoursa48,3213,00-32,70
Casa Emtia Petrol129,808,1722,45
Ceo Event Medya8,451,3231,42
Coca Cola İçecek84,704,9633,37
Cosmos Yat. Holding10,878,7034,86
Credıtwest Faktorıng4,592,00-21,81
Çan2 Termik13,848,98

Çelebi157,50-4,83-13,71
Çelik Halat6,192,48-31,96
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,60-1,41-19,80
Çimbeton203,00-2,22-31,53
Çimentaş26,80-0,74-25,88
Çimsa28,064,2357,64
Çuhadaroğlu Metal7,43-0,40-2,33
Dagi Giyim3,330,60-2,24
Dagi Yatırım Holding12,300,99-4,65
Dardanel2,653,11-50,23
Datagate Bilgisayar13,396,78-16,88
Demısaş Döküm6,48-0,150,07
Denge Holding1,45-3,33-52,26
Deniz GMYO1,94-0,515,32
Derimod9,82-0,100,82
Derlüks Yatırım Holding4,902,08-44,44
Desa Deri8,35-3,13-14,27
Despec Bilgisayar9,12-6,75-30,17
Deva Holding22,886,32-4,90
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,05-1,692,55
Diriteks Diriliş Tekstil5,110,3937,00
Ditaş Doğan16,48-4,3026,71
DO-CO719,601,8514,22
Doğan Burda22,948,722,23
Doğan Holding2,530,40-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,31-2,53-0,81
Doğusan4,92-9,8912,33
Doğuş GMYO10,770,6531,82
Doğuş Otomotiv33,40-2,0028,84
Döktaş Dökümcülük31,205,121,89
Duran Doğan Basım13,67-1,0130,31
Dyo Boya10,080,50-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,80-0,34-19,47
Eczacıbaşı Yatırım37,18-1,5438,12
E-Data Teknoloji10,781,22

Edip Gayrimenkul3,32-9,540,00
Ege Endüstri1.157,30-5,12-30,49
Ege Gübre164,20-3,6414,46
Ege Profil27,022,35-29,34
Ege Seramik13,888,4443,65
Egeplast24,94-5,46-25,11
Ekiz Kimya6,100,00-14,45
Emek Elektrik2,594,86-9,29
Eminiş Ambalaj18,41-3,11-50,03
Emlak Konut GMYO1,77-1,12-16,30
Enerjisa Enerji10,32-0,19-10,50
Enka İnşaat10,09-4,2743,29
Erbosan96,15-0,77137,09
Ereğli Demir Çelik16,67-1,1326,90
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,45-14,18

Ersu Gıda4,357,41-11,94
Escar Turizm Taşımacılık22,587,22

Escort Teknoloji5,41-0,92-17,66
Esenboğa Elektrik30,58-6,0260,73
Etiler Gıda5,10-2,8628,14
Euro Kapital Yat. Ort.5,905,3654,47
Euro Trend Yat. Ort.3,491,75-1,36
Euro Yat. Ort.3,379,06-24,12
Euro Yatırım Holding2,00-2,44-29,58
Europap Tezol Kağıt14,91-3,18

Fade Gıda8,300,9759,56
Fenerbahçe Futbol32,942,8111,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,380,42-19,27
F-M İzmit Piston103,60-0,19-15,50
Fonet Bilgi Teknolojileri12,297,43-5,68
Ford Otosan162,701,8133,21
Formet Metal ve Cam1,305,69-47,01
Frigo Pak Gıda21,4612,362,29
Galata Wind Enerji3,889,30

Galatasaray Sportif3,27-1,21-19,26
Garanti Bankası9,285,22-8,58
Garanti Faktoring12,87-5,4415,63
Garanti Yat. Ort.2,210,91-31,28
Gedik Y. Men. Değ.6,892,9916,27
Gediz Ambalaj15,93-2,6318,88
Gen İlaç13,884,36

Gentaş3,010,67-33,31
Gersan Elektrik5,32-2,21-13,36
Girişim Elektrik Sanayi24,782,23

Global Men. Değ.6,01-2,750,00
Global Yat. Holding2,091,46-40,51
Good-Year7,834,12-1,74
Göltaş Çimento36,961,99-9,95
Gözde Girişim5,73-2,55-28,20
GSD Denizcilik3,488,0742,91
GSD Holding2,6110,133,98
Gübre Fabrik.49,084,43-42,96
Güler Yat. Holding2,533,69-26,94
Halk GMYO2,44-0,41-19,95
Hatay Tekstil15,77-2,3515,65
Hedef Girişim2,69-1,106,54
Hektaş8,532,6559,67
HUB Girişim10,09-0,59-44,56
Hürriyet Gzt.2,470,0017,62
ICBC Turkey Bank5,885,19-9,54
İdeal Finansal Teknolojiler53,857,70300,07
İdealist GMYO2,20-3,08-7,29
İhlas Ev Aletleri0,94-1,05-49,55
İhlas Gayrimenkul0,85-3,41-32,00
İhlas Gazetecilik0,91-4,21-63,06
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,262,6234,74
Info Yatırım4,039,81-13,71
İntema34,783,02-12,83
Inveo Yatırım Holding102,307,97131,34
İpek Doğal Enerji11,693,73-10,63
İskenderun Demir Çelik11,40-0,9626,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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