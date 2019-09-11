Medya devi BBC'de skandal hata! Türk mankenin haberini verirken küfürlü yorumu silmediler

Köklü medya kuruluşu BBC, Türk model Jada Sezer hakkında yaptığı bir haberde, skandal bir hataya imza attı. Haber görseli olarak modelin Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafı kullanan BBC, fotoğrafı, altındaki küfürlü yorumla birlikte yayınladı.
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Medya devi BBC, geçtiğimiz Pazartesi günü Türk model Jada Sezer hakkında verdiği bir haberde skandal bir hata yaptı.
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BBC, Londra Akşam bülteninde yayınladığı haberde, Türk modelin Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafı kullandı.
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Kanalın yayınladığı fotoğrafın altında, bir Instagram kullanıcısının yazdığı, ''Seni s.... istiyorum'' yorumu da o sırada ekranlara yansıdı.
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Yorum uzun süre fark edilmediği için haberin büyük bölümünde ekranda göründü.
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İngilizler, sosyal medya hesaplarında BBC gibi bir kurumun böyle bir hatayı fark etmemesinin kabul edilemez olduğunu söylerken, The Sun gazetesine açıklama yapan bir BBC yetkilisi, yorum fark edildiği andan itibaren yayının kesildiğini söyledi.
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Türk model Jada Sezer kimdir?
Ceyda Sezer adını da kullanan Türk model Jada Sezer, Türk bir babanın ve İspanyol bir annenin kızı.
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29 yaşındaki güzel model, uluslararası şöhreti olan ilk Türk top model.
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İsmini ilk kez katıldığı New York Moda Haftası ile duyurmayı başaran Sezer'in en büyük hayali, toplumun kilolu kadınlara bakış açısını değiştirmek.
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Londra'da bulunan bir modellik ajansına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte olan model, ünlü giyim ve makyaj markalarının tanıtım yüzü olarak reklam çekimlerinde yer alıyor.
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11.9.2019 14:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medya devi BBC'de skandal hata! Türk mankenin haberini verirken küfürlü yorumu silmediler