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Bursa'nın trafiği ve imarı için IPA ile işbirliği

Bursa'nın Şehir Anayasası işbirliği ile hazırlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey:

"En fazla 1 yıl içerisinde 1/100000 ölçekli kent anayasası diyebileceğimiz genel planı ortaya koyacağız"

"Kentsel dönüşüm sürecini master planları da yaparak yöneteceğiz"

"17 ilçeyi tek tek gezerek ortaya koyacağımız stratejik planda Bursa'yı 5 yıl boyunca nasıl yöneteceğimizi, hangi projeleri ortaya koyacağımızı göstereceğiz"

"Hastane ve özel okulları ihtiyaç olan bölgelere yaptıracağız"

"IPA ile birlikte denizde dahil Marmara'nın tamamını çalışacağız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2075 ve 2100'ü düşünerek işbirliği ile hazırladıkları 2050 vizyonu kent anayasası niteliğindeki genel planları en geç 1 yıl içerisinde ortaya koyacaklarını söyledi.

Bursa'nın imarı, trafiği ve denizleri de dahil bir çok konuda İstanbul Planlama Ajansı işbirliği yapacaklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "En fazla 1 yıl içerisinde 1/100 bin ölçekli kent anayasası diyebileceğimiz genel planı ortaya koyacağız" dedi

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde, önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleştirmek istediği çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sadece Bursa'da değil, tüm Marmara Bölgesi'nde depreme, çevre kirliğine ve ulaşım sorunlarına karşı ortak çalışma yapılacağını kaydetti.

17 ilçedeki şehir plancıları, muhtarlar ve STK'lar ile birlikte Bursa Planlama Ajansını kurduklarını ifade eden Bozbey, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şehri nasıl yöneteceklerini ve hangi projeleri ortaya koyacaklarını stratejik planlarda göstereceklerini kaydetti.

Şehrin planlaması ve trafiği konularında da İstanbul Planlama Ajansı IPA'dan destek alacaklarını duyuran Mustafa Bozbey, İstanbul'dan gelen uzman ekibin 3 gün boyunca kritik nokta tespiti yapıp rapor hazırlayacaklarını söyledi. Bozbey ayrıca IPA ile birlikte deniz de dahil Marmara'nın tamamı için birlikte çalışıp birlikte bir rapor hazırlayacaklarını da bildirdi.

"Kent Anayasasını en geç 1 yıl içerisinde ortaya koyacağız"

Gazeteciler ile Bursa'nın mevcut sorunları hakkında konuşan Mustafa Bozbey, "Bursa Planlama Ajansını kuruyoruz BPA ile birlikte tüm ilçelerden şehir plancılarını davet edip birlikte çalışma fırsatı sunacağız. Akademik odalar planlama ajansına danışma kurulu olarak görev yapacaklar. Aynı zamanda 3 üniversitedeki yetkililer de bu kurulun içerisinde olacak. Sanayisinden, turizmine kadar pek çok alanda uzmanlarında görüşlerini alarak Bursa'nın geleceğinin vizyonunu da ortaya koymak istiyoruz. '2050 vizyonu' diyoruz buna. Ancak 2075 ve 2100'ü de düşünerek hareket ediyoruz. Planlamasını buna göre hesap edeceğiz çünkü Bursa'nın bundan sonra hazırlayacağımız 1/100 bin planlarla birlikte kent anayasası diyebileceğimiz ana planını ortaya koyacağız. ve böylece bu plana ilçeler, sivil toplum katmanları uyacak ve Bursa'nın geleceğine sahip çıkacak. Hemen alt başlıklarında da kentsel dönüşüm planları var. Bu süreci master planları da yaparak yöneteceğiz. Süreci en fazla bir yıl içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum" dedi.

"Önümüzdeki 5 yılın yönetim modelini stratejik planda göstereceğiz"

Belediye seçimlerinden sonra 6 ay içerisinde tüm belediyelerin stratejik planını yapmak zorunda olduğunu bu sebeple stratejik planla ilgili de çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Arkadaşlarımızla birlikte 17 ilçesi ziyaret edeceğim.İlçe başkanlarımızla birlikte oturacağız Büyükşehirin hizmet alanı çerçevesinde neler temenni ediyorlar? Ne gibi önerileri olabilir? Bunları 17 ilçeyi de tek tek ziyaret ederek oraya çıkaracağız. Onlardan alacağımız o bilgiler yine katılımcı bir stratejik plan olması için muhtarlarla ve STK'larla destekleyip önümüzdeki 5 yıl boyunca Bursa'yı nasıl yöneteceğimizi ve hangi hizmetleri üreteceğimizi o stratejik plan içerisinde de göstermiş olacağız" diye konuştu.

"Bursa trafiğinin karayoluyla çözülmesinin imkanı yok. Temel anlayışımız raylı sistem"

Anketlerde Bursa'nın öncelikli en büyük sorunu olarak ilk sırada gösterilen trafik sorununa da değinen Bozbey, "Şimdi çevreyoluna bir bakın. Sabah saatlerinde İnegöl'den batı istikametine gidiş yönünde; akşam ise tam tersi yönde sıkışma oluyor. Uzun yıllardır o yanlış yönetimin yaşattığı sonucun ceremesini çekiyoruz. Neden? Sanayiyi batıya yaptık? İş gücü doğuda. Her gün doğudaki iş gücü batıya gidiyor. Neyle gidiyor? Kendi özel aracıyla gidiyor, otobüsle gidiyor, dolmuşla gidiyor vs.. İkincisi; yıllarca karşı çıkmamıza rağmen özel okulları da batıya yaptık. Özlüce ve Bademli'nin trafiği de sabahları bunun için tıkanıyor. Bunlar tamamen plansız, programsız yönetilmenin karşılığı. Şehir Hastanesi'ni de batıya yaptık. Özel hastaneler de batıda. Bu sebeple Yıldırım, Osmangazi, Kestel ve Gürsu'daki iş gücü sabah batıya akşamda doğuya akıyor. Aynı şekilde sabah okullarına gitmek isteyen binlerce öğrenci doğu yönünden batı yönüne akıyor. Yıllarca yapmayın diye söyledik. Bunun çözümü; raylı sistemi Bursa'da tam anlamıyla etkin bir şekilde uygulayabilmek ve yeni hatlarla birlikte bunları beslemek. Bizim temel anlayışımız bu. Karayoluyla bunların çözülmesinin imkanı yok. Biz Bursa'da artık insanlarımızın kendi araçlarıyla bir yerden bir yere değil, toplu ulaşım araçlarıyla yada raylı sistemlerle bir yerden bir yere ulaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu

IPA'dan gelen uzman ekip 3 gün boyunca Bursa trafiğini gözlemleyecek

Bozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sanayi bölgelerini düşünün. Sanayicilerimizle bir araya gelsek sanayicilerimiz sadece servislerini Bursaray'a kadar gelirse, Bursaray üzerinden dağıtım yapıp oradan da dikey olarak mahallelere indirebilsek trafik bir o kadar daha azalacak demektir. Bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. İstanbul'dan bu konuyla ilgili uzmanlar geliyor. Önümüzdeki hafta programlandı. İstanbul'dan gelen ekip burada 3 gün boyunca tespitlerini yapacak. Kritik noktalar neresidir? Onlarla ilgili çalışmalarını yapacaklar. Sonra bir rapor sunacaklar. O rapor sonrasında biz de iyileştirmeleri yapacağız. Ama bilimsel yapacağız. Bilime dayalı olacak."

TEKNOSAB'a raylı sistem ve konut sinyali

Bundan sonra özel okullar ve hastanelerin ihtiyaç nerede varsa orada yapılacağını sözlerine ekleyen Mustafa Bozbey, "Özel okullar tek bir yerde olmayacak. İhtiyaç nerede varsa oralarda yapılması lazım. Yada özel hastane yapılacaksa ihtiyacın olduğu yerde yapılması lazım. Sanayi maalesef batıya kaydı. "Daha sanayi yapılırken çevre yolu tıkanacak" dedim. Ben bir süre vermiştim ama o verdiğim süreden önce tıkanmaya başladı. Yeni sanayi bölgesindeki o fabrikalar çalışır duruma gelsin çevreyolu adım adım gidecek. Mutlaka ve mutlaka yeni sanayi bölgesine raylı sistemin ulaşması lazım. Bunun başka bir çözümü yok. Raylı sistemin mutlaka TEKNOSAB'ın ortasına kadar ulaşması ve oradan dağılması lazım. Hep şunu söyledim. Bir sanayi bölgesinin yapılması demek; orada sosyal ve kültürel alanların da oluşması demek. En önemlisi konut alanlarının da orada olması demek. 100 hektar bir alanda sanayi bölgesi yapıyorsanız, daha büyük bir alanda konut, iş yeri ve sosyal alan ihtiyacı doğuyor. Bunları düşünmeksizin yapılan planlar da bu kenti yaşanmaz hale sokuyor. Gelişmiş toplumlarda sanayi alanları oluşturulurken mutlak şartla bu planlarla birlikte oluşturuluyor. Önce konutlar başlıyor, sosyal yaşam ile ilgili tesisler yapılıyor sonra sanayi tesisleri kuruluyor. Orada çalışanlar buralarda oturup faydalanmaya başlıyor. Trafiğin bu denli sorun olmasının sebebini sadece zaman açısından değerlendirmemek lazım" dedi.

IPA ile birlikte tüm Marmara'yı planlayacağız

"1/100 binlik planı Bursa bazında düşünüyoruz ama İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte Marmara'nın tamamını çalışacağız" diyen Bozbey sözlerini şu şekilde tamamladı: "Planlama çalışmaları yapılacak. Sadece Marmara'nın tamamı değil hemen yanı başımızdaki sınır illerde dikkate alınarak bir çalışma yapılacak. Deprem ile ilgili de aynı şekilde yapılacak olan çalışmalarda onlarda dikkate alınacak. Çünkü İstanbul'da olacak bir depremin ardından Bursa o bölgeye nasıl destek verecek yada, Düzce, Sakarya ve Eskişehir nasıl destek verecek. ya da Bursa merkezli bir depremde İstanbul bize nasıl destek verecek. Hangi kanallardan ulaşabilecek. Bunun bütün çalışmaları plan üzerinde yapılacak. Hem planlama hem deprem aynı zamanda da Marmara Denizi'nin korunması açısından bu planlar çok önemli. 2007'de bir müsilaj sorunu yaşadık. Bilim insanları "Marmara'yı bu şekilde kirletmeye devam edersek; yakın zamanda bir müsilaj sorunuyla karşı karşıya kalırız" diye söylemişlerdi. Nitekim 2021'de yaşadık bunu. Aynı ölçüde biz Marmara Denizi'ni halen kirletmeye devam edersek o zaman Marmara Denizi bir süre sonra yavaş yavaş ölü deniz haline dönüşebilir. Bununla ilgili önleyici çalışmalarında Marmara'daki bütün belediyeler dahil olmak üzere hatta sınırdaki iller de bu projenin içerisine katılması ve tedbirleri alması lazım. Bu konu ile ilgili de çalışma yapılacak çünkü Marmara Denizi'ni korumamız gerekiyor."

Trafiğe çözüm arayışı

Ulaşım sorununun çözümü konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaya başladıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önümüzdeki hafta içinde İBB trafik uzmanlarının Bursa'ya gelerek ölçümler yapacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açıklamalarını şöyle tamamladı;

"Ulaşım mühendisi arkadaşlarımızın bilimsel veriler ışığında kısa sürede hazırlayacakları rapor doğrultusunda kent içi ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapacağız. Trafik sorununu çözdükçe, çevre sorunları da azalmaya başlayacaktır. Öncelikle egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliğinin ortadan kalkmasını umut ediyoruz. Aracılığınızla bir müjde de bisiklet severlere vermek istiyorum. İlk aşamada Görükle'den başlayan ve kesintisiz olarak Merinos'a kadar devam eden bisiklet yolu projemizi uygulamaya koyacağız. Aşama aşama bu proje gelişecek ve tüm Bursa bisiklet ile ulaşılabilir bir kent haline gelecek."

"En güçlü yerel medya Bursa'da"

Yaklaşık 2 saat süren ziyarette verdiği bilgiler için Başkan Bozbey'e teşekkür eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak Bursa yararına yapılacak çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Mustafa Bozbey'e, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Bursa basınına ilişkin bilgi de veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa basının, özellikle yerel sorunları gündeme taşıyarak yol gösterici nitelikte yayın yaptığını ifade etti.

Yerel medyanın demokrasilerin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa'nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu ve en güçlü yerel medyanın Bursa'da görev yaptığına dikkat çekti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin 77 yıl önce, 1947 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana Bursa basınının Türkiye için adeta bir "gazetecilik okulu" olduğunu ifade eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "BGC olarak öncelikle basın etik değerlerine önem veriyor ve mesleğimizin onuru için mücadele ediyoruz" dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Yıldıran, Musa Öztürk, Ruhi Berber, Enhar Güneş ve Hurşit Topal ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı.