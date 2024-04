Genel

Yurt genelinde 23 Nisan coşkusu

AMASYA) - Amasya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı -Halk oyununda çıkardıkları Türk Bayrağı'nı öperek hediye ettiler

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, bayramı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Eski Tekel bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Efe Kılıç ve Belediye Başkanı Ömer Özalp, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine uygun konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer yaptı. Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, halk oyunları ve folklor gösterileri gerçekleşti.

Özkan Ağış İlkokulu öğrencileri folklor oyununda, Amasya'nın yöresel "Sim Sim" oyununu oynarken, gösterilerinin sonunda çıkardıkları Türk Bayrağı'nı öperek Kaymakam Efe Kılıç'a hediye ettiler.

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

23 Nisan kutlamaları, depremler sonrası binası ağır hasar gören Yedi Ocak İlkokulunun nakledildiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Mithatpaşa İlkokulu bahçesinde yapıldı. Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi; kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Esarete başkaldıran yüce Türk milletinin soylu direnişinin başlangıcıdır. 23 Nisan, bir milletin küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır. O büyük günün ardından, hür iradesiyle zafere inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet; birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligahıdır "dedi.

Programın devamında okul öğrencilerinden Bengisu Arıca tarafından "23 Nisan Coşkusu" adlı şiir okundu. 2-E sınıfı öğrencileri tarafından sunulan "İşte Bu Bayrak" adlı müzikli gösterisi protokol üyeleri ve velilerden büyük alkış aldı. "Türkiye ve Duamız" şirinin okunmasının ardından, 1-B öğrencileri Ritim gösterisi sundu. " İzmir'in Dağları" ve "Eyvallah" adlı müzikli gösterinin ardından 23 Nisan kutlamaları; Türk Devletleri Bayrak Gösterisi, Halk Oyunu Gösterileri ve Parla 100. Yıl Marşı okunması ile sona erdi.

Yöresel oyunlarıyla sosyal medyada izlenme rekorları kıran Çatağıl İlkokulu öğrencileri izleyenleri mest etti

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşku ile kutlandı

BURDUR - TBMM'nin açılışı 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burdur'da coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda sosyal medyada çektikleri yöresel halk oyunu videolarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan Çatağıl İlkokulu öğrencilerinin gösterisi beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve öğrenciler tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından katılımcılar selamlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci; "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. Yıl dönümünde, çocuklara ilk ve tek bayram olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün, yaşanan tüm zorluklara rağmen, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirdiği, milli irade adına, Kurtuluş Mücadelemizde, milletimizin sesini tüm Dünya'ya duyurduğu büyük bir gün. Bu nedenle; bugün, sadece bir bayram değil, cumhuriyetimize giden yolda milletimizden alınan güçle atılan büyük bir adımdır." dedi.

Konuşmanın ardından farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi. Tören öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, oratoryo, dans gösterileri ve mehteran takımı gösterilerinin ardından son buldu.

Törende sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle milyonlarca izlenen mavi önlüklü Çatağıl İlkokulu öğrencileri ise yaptıkları gösteriyle izleyenleri mest etti.

Dünya çocukları 23 Nisan'da Alanya'da buluştu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü coşkuyla kutlandı. Programda, Alanya Belediyesi'nin yurt dışındaki kardeş şehirlerinden gelen çocuklar da yer aldı

Bayramın kutlama programı, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saat 09.00'da başladı. Buradaki törene Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kutlamalara İskele'deki Şelale Meydanı'nda devam edildi.

Alanya Belediyesi Türk bayrağı dağıttı

Öğrencilerin gösterilerini sergilediği etkinlik alanının girişine stant kuran Alanya Belediyesi, geniş katılımlı programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, milli mücadeleyi başlattığını hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en önemli miras olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, "Bayrak sevdası ve bağımsızlık tutkusu, bir milleti şaha kaldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklarımız, adaletin dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, bir ulusun onurudur, namusudur ve şerefidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, hem dünyada bir ilki oluşturmaktadır, hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine Atamızın verdiği önemi göstermektedir" dedi.

Dünya çocukları Alanya'da buluştu

Alanya Belediyesi'nin farklı ülkelerdeki kardeş şehirlerinden gelen 50 çocuğun ve kentte öğrenim gören yaban öğrencilerin de yer aldığı program, resim, şiir yarışmalarının ödül töreni, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, 100 Çocuk 100 Atatürk Gösterisi ve halk oyunları ile Türk bayrağı sunumunun ardından sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun ilgi gören çocukların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Mersin'de 23 Nisan kutlamaları sürüyor

Tören alanında çocuklara ücretsiz dağıtılan dondurma ve pamuklu şeker nedeniyle yoğunluk yaşandı

MERSİN - Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun' diyerek şöyle devam etti; "Çocukların sesleri ve gülüşleri dünyayı bayram yeri yapar. Ancak tüm çocuklarımız için bayram yeri değil maalesef dünyamız. Çocuk her yerde çocuk değil. Suriye'de kayıp, Yemen'de açtır. Gazze'de şehit, Afrika'da işçidir, Doğu Türkistan'da mazlumdur, mağdurdur. Bir an önce çocuklarımızın maruz kaldığı bu zulümlerin bitmesini, dünyamızın, çocuklarımız için daha yaşanabilir hale gelmesini temenni ediyorum. Bütün çocuklarımızın güldüğü ve her gününü bayram tadında yaşadığı bir dünya olsun istiyorum."

Durmuş, sözlerini "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum. Dünyanın bütün çocuklarına barış, huzur ve mutluluk diliyorum" diyerek tamamladı.

Gösterilerin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çocuklar ücretsiz dondurma ve pamuklu şekere ilgi gösterdi

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, çocuklar, alanda çeşitli hayvan ve karakter kostümleri giymiş kişilerle fotoğraf çektirdi. Tören sonunda Şehit Fırat Palamut Anaokulu koordinasyonunda çocuklara ücretsiz pamuklu şeker ve dondurma dağıtıldı. Aileleriyle sıraya giren çocuklar pamuklu şeker ve dondurma alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaydeğirmeni'nde coşkuyla kutlandı

ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104.Yıldönümü Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde vatandaşların ve çocukların görsel şölenleri ile kutlandı. Çocukların yanı sıra Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek ilçe Jandarma komutanı Emrah Dinar, Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanlığı, öğretmen ve vatandaşların da yoğun katılım gerçekleştirildiği kutlamalarda çocuklara Türk Bayrağı, Türk Bayrağı simgeli balon ve Atatürk portresinin yer aldığı bayraklar dağıtıldı.

Kutlamalar, hediye takdimi ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

Hisarcık'ta özel öğrencilerden "Erik Dalı" isimli müzik gösterisi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin sunduğu "Erik Dalı" isimli müzik gösterisi izleyenlerden büyük beğeni aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Nihat Koçer, Şeyma Koç, Hafize Zeybek ve Elif Erdoğan nezaretinde tören alanında sundukları "Erik Dalı" isimli müzikli gösteri alanı dolduran izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrası protokol sıralarından kalkan Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş özel öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.