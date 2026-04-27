17. Its Avrupa Kongresi İbb'nin Ev Sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde Başladı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde düzenlenen 17. ITS Avrupa Kongresi, İstanbul'da başladı. Akıllı ulaşım sistemlerinin geleceğine yön verecek projelerin ve vizyonların sektörün uzmanları ve liderlerin yer aldığı kongrede, İBB'nin ulaşım ve teknoloji iştirak şirketleri; İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul da yerini aldı.

İBB'nin öncülüğünde İSBAK'ın ev sahipliğinde, günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında gerçekleşen yaklaşık 2 milyon yolculukla küresel ölçekte öne çıkan İstanbul, Avrupa'nın en prestijli akıllı ulaşım etkinliği olan 17. ITS Avrupa Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Avrupa'nın önde gelen şehirlerini geride bırakarak organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazanan İstanbul, 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlıyor.

İBB'nin teknoloji ve ulaşım iştirakleri; İSBAK, İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, İstanbul Ulaşım ve Metro İstanbul ortak stant alanında projelerini sergileyecek. İSBAK, İSTTELKOM, Şehir Hatları, İSPARK, BELBİM, Metro İstanbul, Genel Müdürleri ve Genel Müdür Vekilleri ANKA Haber Ajansına konuştu.

"Biz de İBB olarak yıllarca bu kongrelere hangi şehirde oluyorsa katılım sağlıyorduk" diyen ve kongreye ev sahipliği yapan İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut şunları söyledi:"

"Bu ITS Avrupa Kongresi 2022'de hak kazandığımız bir kongre. Bu kongreyi uzun yıllardan beri süregelerek yapılan bir kongre ve her yıl dünyanın bir şehrinde yapılan bir kongre. Biz de İBB olarak yıllarca bu kongrelere hangi şehirde oluyorsa katılım sağlıyorduk. Şimdi bu kongrelerde akıllı ulaşım sistemleri yani yol teknoloji, ulaşım teknolojinin geleceği konuşuluyor. Geleceğe konuşuluyor derken geleceğe yönelik politikaları, regülasyonları, teknik standartları, her türlü şeyi bu kongrelerde başlayarak konuşulmaya başlanıyor. Biz hep katılımcı oluyorduk. Ekrem Başkan'ın vizyonu 2022 yılında biz ev sahibi olmak üzere başvurduk bu kongreye ve uzun uğraşlardan rekabetten sonra İstanbul 2026 Kongresi'ne ev sahibi olmaya hak kazandı. İBB ve İSBAK olarak biz başvurduk ve İSBAK olarak bu kongre organizasyonunu her şeyini yaptık. Bu kongre İstanbul açısından şöyle önemli. İstanbul bildiğiniz üzere çok zor bir coğrafya. Kıtaları birleştiriyor. Deniz ulaşımı var. Arazisi zor ve çok tarihi bir şehir. Dolayısıyla biz diyoruz ki, İstanbul akıllı ulaşım sistemleri teknolojileri konusunda çok iyi bir yerdeyiz. Teknoloji edinimimiz çok iyi ve biz bütün modları birbirine çok başarılı bir şekilde entegre ediyoruz. Biz aslında birazcık da dünyaya tecrübelerimizi paylaşmak istedik burada yapmakla bu kongreyi. Öte yandan tabii bu kongrede tüm dünyadan teknoloji geliştiriciler, 'policy maker'lar, standartları oluşturan bir sürü insan, devletler ve ülkeler ve şehirler de katıldığı için biz onlara kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz. Onların tecrübesinden de biz faydalanıyor olacağız. Bir kongre sırasında teknik geziler var. Ulaşım yönetim merkezine olsun, diğer bir sürü uygulamaların tünel yönetim yerlerine olsun. Bu teknik gezilerde kendi birikimlerimizi, teknolojilerimizi anlatıyor olacağız. ve onların da işte burada çeşitli firmaların stantları var. Burada da dünyadaki teknik çözümlerin hepsini değerlendirip İstanbul için uygulanabilir olanlarını seçmeye çalışacağız. Özetle yapmaya çalıştığımız şey bu."

"Şehir hatları olarak İstanbul'un deniz ulaşımının sorumluluğunu üzerimize almış bir durumdayız" diyen Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"

"Şehir hatları olarak İstanbul'un deniz ulaşımının sorumluluğunu üzerimize almış bir durumdayız. Günde 800'den fazla sefer yapıyoruz. Boğaz hattında, adalarda ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde destek amaçlı deniz üzerinden ulaşımı sağlıyoruz. Sadece deniz ulaşımı değil aynı zamanda bir tersane faaliyetimiz var. Fatih'in İstanbul'u fethettikten sadece 2 yıl sonra kurduğu bir tersanede hem kendi vapurlarımızın hem de özel sektörün, kamunun hem vapurlarını, gemilerinin bakımını yapıyoruz. Hem de yeni inşalar yapıyoruz. 1851'de kurulan bu şirketimiz Tersaneyi Amire ve arkasından Şirketi Hayriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Biz aynı zamanda deniz ulaşımını 7/24, günün her saati ulaşılabilir olması için deniz taksiyi devreye aldık. Çok da başarılı bir sistem yürüyor şu anda. 50 tane deniz taksimiz var. Aplikasyon üzerinden istediğiniz iskeleden, istediğiniz saatte bizim belirlediğimiz iskelelere yolcumuzun transferini gerçekleştirebiliyoruz çok pratik, çok konforlu. İstanbul Boğazı'nı turistik amaçlıda, iş anlamında da değerlendirme şansımız olabiliyor deniz taksiler sayesinde. Aplikasyon sayesinde de akıllı bir yazılım verimliliğini arttırıyor. Deniz taksinin boş kalmasına engel oluyor boş sefer yapmasına engel oluyor. En optimum deniz taksiyi devreye sokup böylelikle hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlıyoruz"

"BELBİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşımdaki ödemeleri yöneten şirket" diyen BELBİM Genel Müdürü Ceyda Ünal şunları söyledi:"

"BELBİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşımdaki ödemeleri yöneten şirket. Biliyorsunuz İstanbul Kart ve İstanbul Kart Mobil ile biz vatandaşlarımızın toplu ulaşımdaki ödemelerini kolaylıkla yapmalarını sağlamak için faaliyet gösteriyoruz. 2019 yılından beri İstanbul'da ulaşım ödemelerinin dijitalleşmesi yönünde ciddi adımlar attık. Otobüslerdeki metrolardaki validatörlerimizi, turnike sistemlerimizi komple yeniledik. Yaptığımız yatırımlarla bu ödeme araçlarını dijital ödemeleri ve temassız ödemeleri kabul edebilir hale getirdik. Şu anda vatandaşlarımız İstanbul Kart Mobil uygulamasıyla fiziksel karta ihtiyaç duymadan toplu ulaşım ödemelerini kolaylıkla yapabiliyorlar. Onun dışında İstanbul Kart Mobil uygulama içerisindeki finansal teknoloji hizmetlerinden de faydalanıyorlar. Acil limit gibi ceplerinde telefonlarında bakiye olmasa bile onlara bir geçiş ödünç veriyoruz. Sonra İstanbul Kart Mobile'e dolum yaptıklarında geri ödemesini yapabiliyorlar. Onun dışında İstanbul'a gelen yabancı ve yerli turistlerin ellerinde İstanbul Kart veya İstanbul Kart Mobile olmadığında toplu ulaşımı kullanabilmeleri için ceplerindeki banka ve kredi kartları ile ödeme yapabilmelerini sağlayacak bir altyapıyı oluşturduk. Bununla biz sonuçta İstanbul'daki hem vatandaşlarımızın hem de yerli ve yabancı turistlerin kolaylıkla toplu ulaşımı kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Son zamanda yeni ürünümüz İstanbul Kart Plus'ı hayata geçirdik. İstanbul Kart Plus İstanbul İstanbul Kart'ın tüm özelliklerine sahip ve bunun üzerine ilave olarak ulaşım dışı ödemelerde de kullanılabiliyor. Bunun hem İstanbul Kart Mobil içerisindeki dijital versiyonu var. Hem de buradan başvurduklarında evlerine hazır olarak gelecek fiziksel İstanbul Kart Plus'lar var. Bunlar toplu ulaşımda kendi tarifeleriyle kullanabiliyorlar. Onun dışında gittikleri herhangi bir esnaftan da alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Bunu yaparken de onlara özel kampanyalardan faydalanıp Bütçesine katkıda bulunabiliyorlar."

Ulaşımda dijital dönüşümü şekillendirdiklerini söyleyen İSPARK Genel Müdür Vekili Neyran Elayak da şöyle dedi:

"Geleceğin şehirleri artık ulaşımda bir yerden bir yere gitmek üzerine değil. Bu süreci entegre, çevreci, sistemlerle yönetmektir. Biz de İSPARK olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin akıllı şehirler vizyonu doğrultusunda ulaşımın her alanında dijital dönüşümü şekillendiriyoruz. Bugün 20'y. e yakın park et, devam et otoparklarımızda sürücülerimizi hem trafik yoğunluğunu azaltmak ve zaman kazanılması açısından toplu taşımaya, akslarına yönlen Hem de karbon salınımı azaltarak çevreci bir ekosisteme katkıda bulunuyoruz. Bunun dışında kredi kart sistemleri, ödeme sistemlerimiz, temassız ödeme uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. QR ödemeleriyle hızlı ödeme sisteminde yaygınlaşarak dijital dönüşümü şekillendiriyoruz"

"Akıllı ulaşım sistemleri bir tercih değil zorunlu hale geldi" diye sözlerine başlayan Metro istanbul Genel Müdürü Özhan Şenol şunları söyledi:"

"Evet ya şöyle öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kent içi raylı sistemlerde artık akıllı ulaşım sistemleri bir tercih değil zorunlu hale geldi biz de bunu çok önemsiyoruz. Zaten İBB' miz de bunu önemsediği için şu anda ITS'in 17. Kongresi İstanbul'da bununla da çok gurur duyuyoruz. Ben biraz Metro İstanbul'dan kısaca bahsetmek isterim. Çok büyük bir ağı yönetiyoruz çünkü çok büyük bir ray sistemi yönetiyoruz. 241 km'miz var. Yönettiğimiz ağ içinde 236 istasyon, 18 tane hattımız var. Bunun 10 tanesi metro, geri kalanları teleferik, funiküler ve tramvay olarak değişiyor. Onun dışında 1015 tane araçla İstanbul'a hizmet ediyoruz çok büyük bir ağ. Tabii burada dijitalleşme, ondan sonra akıllı ulaşım sistemleri çok önem arz ediyor. Artık eski sistemlerle sadece bir yaz tarifesi, kış tarifesi yapıp seferler takip edilmiyor. Çünkü İstanbul'un ritmine de ayak uyduruyoruz biz. Yani İstanbul'da ne yaşanıyorsa ne türlü bir enerji varsa o enerjiye de ayak uydurup aynı şekilde hareket ediyoruz. Bu da bizi veri toplamaya itiyor, dijitalleşmeyi itiyor ve akıllı ulaşım sistemlerini itiyor. Bunun için de çok çalışmalarımız var projelerimiz var. Şu anda devam eden, bitmek üzere olan ve yeni başlayacak olan projelerimiz var. Böyle bir ağı yönetmek için bir kez zaten istasyonlarımızı dijital olarak denetliyoruz. Verileri topluyoruz."

Bu denetleme ile her istasyonda altı kat aşağıda bile olsa bir yolcu için kullanılan ekipman gidip o yerinde bakıyoruz. Onu dijital ortama tamamen aktardık ve takibini de yapmış oluyoruz. Onun dışında yine yolculuğu hizmet verilen bütün ekipmanları Metus dediğimiz bir sistemle uzaktan da takip ediyoruz. Herhangi bir arıza durumunda hemen müdahale edebilmek için. Yine akıllı ulaşım sistemlerinden biri hatta bunu geçen Geçen sene ödül aldık. Dijital ikize de çok önem verdik ve devam da ediyoruz. İstasyonumuzun dijital ikizini çıkardık bir istasyonumuzun. Bu ne demek oluyor? Dijital ortamda üç boyutlu şekilde istasyonun birebirini biz dijital ortamda görebiliyoruz. ve ekipmanlarımızı da veya oradaki bütün envanteri de takip edebiliyoruz. Bu da neyi sağlayacak bize? Daha arıza olmadan veya herhangi bir denetime ihtiyaç olmadan istasyonun öngörülebilir bir şekilde denetimli kontrol sağlıyor olacak. Ayrıca yeni yaptığımız bir ürünümüz var. Bu buna da çok önem veriyoruz. Yine bunu akıllı ulaşım sistemlerine bağlayabiliriz. Çünkü biz işletmeci bir kuruluşuz. Araç yapan, tren yapan firmalar var. Biz işletmeci kuruluş olarak kendi 37 yıllık tecrübemize de kattığımız Tram34 markamızı ortaya çıkardık. Tram34 nedir? Bir tramvay aracı. Hem hafif metro aracı da olarak kullanılabiliyor. T4 Tramvay hattımıza inşallah sene sonunda kullanacağız. Tamamen Türk mühendisleri dizaynı ve tasarımıyla oluşturan bir ürün ve bu mühendislerin tamamı da Metro İstanbul çalışanları. Bununla beraber dijital bununla beraber Tram34'ü de üretiyor oluyoruz. Yüzde 61 yerli ürünümüz. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Yani genel kapsamda baktığımızda akıllı ulaşım sistemleri, veri toplama, dijitalleşme bunların hepsi artık vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Yani artık tercihi olmaktan çıktı hayatımızın içine yerleşti. Biz de bunu Sürekli takip ediyoruz açıkçası"

"İstanbul trafiğinin iyileşmesine katkı sunmaktayız" diyen İSTTELKOM Genel Müdür Vekili Sinan Öztimur'in ifadeleri şöyle:"

"ITS Avrupa Kongresi'nin bu sene İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılması tabii bizim için çok değerli. İSTTELKOM olarak biz belediyenin dijital altyapısının yürütülmesi sorumluluğundayız. Bu anlamda hızlı iletişim fiber altyapılar bilginin korunması bilginin korunup kaliteli bir şekilde belli noktadan belli noktaya aktarılması ve bunun veri analizinde kullanıp İstanbul trafiğinde değer yaratması için bizim altyapılarımız kullanıyor. Bu anlamda da biz İstanbul trafiğinin iyileşmesine katkı sunmaktayız"

"ITS uluslararası ölçekte çalışmalarımızın tescillendiği ve geliştirileceği bir kongre" olduğunu söyleyen İBB, Ulaşım Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik şunları söyledi:"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ITS Akıl Ulaşım Sistemleri Kongresi bugün başladı. Kongre yarın ve çarşamba günü devam edecek. ITS İstanbul'da veriye dayalı, insanı odağına alan ve sürdürülebilir ulaşımın uluslararası ölçekteki bir tescilidir. 2019 sonrasında Ekrem İmamoğlu başkanımız önderliğinde İstanbul'da veriye dayalı, yine insanı odağına alan, sürdürülebilir, daha güvenli, daha konforlu, erişilebilir bir ulaşım anlayışını benimsedik ve bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte ITS tam da bu noktada anlam kazanan, uluslararası ölçekte çalışmalarımızın tescillendiği ve geliştirileceği bir kongre. Bu kongreye ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İSBAK'a Ulaşım Dairesi'ne teşekkür ediyoruz. Ekrem İmamoğlu başkanımıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz"