32 İlde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün 32 ilde gece saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Çankırı'nın batısında, İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya, Uşak, Bursa, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde saat 12.00-21.00 arasında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde ise saat 12.00-22.00 arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. MGM, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.