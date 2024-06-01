ADD'nin 17. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika
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ADD'nin 17. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Başladı

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Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. ADD Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, derneğin kuruluş felsefesinden ve laik cumhuriyetten asla ödün vermeyeceklerini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında Atatürk'ün düşüncesini savunan derneğe destek olacaklarını ifade etti. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özlem Toker ise Atatürk'ün kendisine verdiği vazifeyi yerine getireceğini söyledi.

01.06.2024 12:39  Güncelleme: 13:10
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(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği'nin iki gün sürecek olan 17. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da toplandı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, "Atatürkçü Düşünce Derneği, kuruluş felsefesinden, Kemalizmin kutup yıldızı olduğunu herkese haykırma gerçeğinden ve laik cumhuriyetten ve laik eğitim sisteminden asla ödün vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Ne bedel olursa bu yolda ödenecektir" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17. Olağan Genel Kurulu, Atatürkçü Düşünce Derneği Prof. Dr. Muammer Aksoy yerleşkesinde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından açış konuşmasını Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt yaptı. Bozkurt, şunları söyledi:

"Atatürkçü Düşünce Derneği, 35 yaşında. Bu dernek kurulduktan sadece 8 ay sonra kurucu genel başkanlığı, ülkemizin yüz akı Muammer Aksoy'u faşist çetelerin hunhar katliamına kurban verdi. Arkasından kurucumuz Fahriye Üçok'u kurban verdi. Ardından bu derneğin fikir önderlerinden Uğur Mumcu'yu kurban verdi. Genel başkanımız Şener Eruygur, Ergenekon kumpasında zindana atıldı, orada felç geçirdi. Bütün bu bedelleri ödedi Atatürkçü Düşünce Derneği. Ama kuruluş felsefesinden, Kemalizmin kutup yıldızı olduğunu herkese haykırma gerçeğinden ve laik cumhuriyetten ve laik eğitim sisteminden asla ödün vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Ne bedel olursa bu yolda ödenecektir."

"Ortak akılla şehri yönetmeye ve bunu başarmaya gayret edeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığ konuşmada, "Ankara, Atatürk ile anılan bir kenttir. Neresine bakarsanız bakın Atatürk'ü görürsünüz" dedi. Yavaş, şöyle konuştu:

"Ankara Atatürk ile anılan bir kenttir. Neresi bakarsanız bakın Atatürk'ü görürsünüz. Çubuk Barajı, Atatürk Orman Çiftliği ve bunun gibi onlarca eseri... Bu kent modern bir şekilde planlanmıştır. Ancak son yıllardaki imar uygulamaları, kentin kimliğinin ortandan kaldırılması, Cumhuriyet değerlerinin unutturulması konusunda gayretler sarf edilmiş. Bize düşen, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesini ve bu düşünceyi ısrarla savunan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne destek olmak ve Ankara'mızı çağdaş bir şekilde, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek boynumuzun borcudur. Bu konuda bize destek veren herkesle ortak akılla yönetmeye ve bunu başarmaya gayret edeceğiz."

"Cumhuriyet'in on yılında doğan bir çocuk olarak..."

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özlem Toker de yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Hem manevi bir anne olarak hem de her zaman onur duyduğum Cumhuriyet'in ilk on yılında doğan bir çocuk hem de Atatürk ile göz göze gelmiş, Atatürk'ün benim gözlerimin içine bakarak 'Senden Türk çocuğu olarak neler yapacağım. Merak edeceğim, soru soracağım, hep doğruları arayacağım. Her zaman aklımda Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet var etmek olacaktır' dediği Atatürk'ü çok yakından tanıma şerefine nail olduğum ve büyük sorumluluk duyduğum için burada sizlerle beraber olmaktan, Atatürk'ün bana verdiği vazifeyi her yerde karşımdaki kişinin gözlerinin içine bakarak 'Ne mutlu Türküm' diyene, ne mutlu bunu bana sağlayan Atatürk'e deme ihtiyacını duyacağım."

ADD'nin 17. Olağan Genel Kurulu, yarın yapılacak başkanlık, genel yönetim, genel denetleme ve genel disiplin kurulu üyelerinin seçimleriyle sona erecek. Seçimlerde, mevcut başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Utku Gümrükçü yarışacak.

ADD\'nin 17. Olağan Genel Kurulu Ankara\'da Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ADD'nin 17. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika

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