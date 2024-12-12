Altın Karınca'da 55 Belediye Projesi Ödüllendirildi

Güncel

Herkes "kar yapağacak mı?" diye beklerken umutlandıran gelişme

ABD, Suriye\'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen ve belediyelerin ilham veren projelerinin değerlendirildiği Altın Karınca Ödülleri İstanbul'da gerçekleşen törenle onuncu kez sahiplerini buldu. İklim değişikliğinden kültür sanata, ulaşımdan afet yönetimine 10 kategoride 55 proje ödüle layık görülürken Jüri Özel ödülü ise Bütçem İstanbul projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki törende, belediyelerin yenilikçi, ilham veren uygulamaları ve projeleri ödüllendirildi.

Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, MBB üyesi belediyelerin başkanları ve temsilcileri katıldığı ödül töreni, Balkanlar, Anadolu ve komşu coğrafyalarının ezgilerini geleneksel ve modern enstrümanlarla yorumlayan Seyyah grubunun konseri ile başladı. Konserin ardından MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açılış konuşmasını yaptı.

Bu sene Altın Karınca'ya 310 projenin başvurduğunu ve projelerin incelenip değerlendirildiği ödül sürecinin farklı üniversite ve kurumlardan 21 kişilik jüri tarafından yürütüldüğünü söyleyen Bozbey, "Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, ön yargısız ve tarafsız bir değerlendirme sürecine saygı göstermek düşüncesiyle bu ödül sürecine başvurmadık. Bu konuda özellikle hassas davrandığımızı hatırlatmak istiyorum" dedi.

Bozbey şöyle konuştu:

"Altın Karınca ile, başarıları kutlamak kadar bu başarıların arkasındaki tecrübelerin paylaşılmasını ve iş birliğinin de artırılmasını hedefliyoruz"

"Belediyelerimiz sadece günlük sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yön veren adımlar da atıyor. Belediyelerimizin hayata geçirdiği bu değerli projeler, diğer belediyelerimiz için de örnek teşkil etmekte ve yerel yönetim ve şehircilik tarihimizde önemli bir kilometre taşı olmaktadır. Burada altını çizmek istediğim bir konu daha var. Bizler yerel yöneticiler olarak hep birlikte büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Şehirler sadece bugünkü sakinlerinin değil aynı zamanda gelecek nesillerin de emanetidir. Çevresel sorunları, iklim değişikliği, afet riski gibi bir çok konuda zorluklar bizden çözüm bekliyor. Şehirleri yönetme şeklimizi tekrar gözden geçirmemiz, yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bizler şehirleri arabalar için değil insanlar için tasarlamak, herkesin kentin sunduğu fırsatlara erişebilmesini sağlamak, kaynak açısından binalara, ulaşıma, enerjiye suya ve atık sistemlerine yatırım yapmak, şehirlerin inovasyon ile beslenmesini ve şehirlerin birbirlerinden öğrenmesini sağlamak zorundayız. Altın Karınca ile, başarıları kutlamak kadar aynı zamanda bu başarıların arkasındaki tecrübelerin paylaşılmasını ve iş birliğinin de artırılmasını hedefliyoruz."

Arslan: "Belediyeleri değil, belediyelerin projelerini ve o projeleri yöneten ekipleri ödüllendiriyoruz"

Bozbey'in açılış konıuşmsının ardından MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Altın Karınca Ödülleri'nin değerlendirme sürecine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Altın Karınca'nın sadece Marmara Bölgesi'ndeki 206 belediyenin başvurduğu bir yarışma olduğunu belirten Arslan, "Biz belediyeleri değil, belediyelerin projelerini ve o projeleri yöneten ekipleri ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi İBB'nin Bütçem İstanbul projesi oldu

Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Bütçem İstanbul projesinin 10. Altın Karınca Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandığını açıkladı.

Arslan'ın konuşmasının ardından MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazananlara ödüllerini vermek üzere sahneye geldi. Kazanan projelerin belediye başkanları ve proje ekibi sahneye gelerek ödüllerini Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

2024 Altın Karınca'da ödül alan projeler kategorilerine göre şu şekilde:

"Yönetişim ve Katılımcılık" kategorisi: Stratejik Planlama ile Sürdürülebilir Katılımcılık Yolculuğu: "Birlikte Üret, Birlikte Yönet!" (Nilüfer Belediyesi), "Yıldırım'ın Çevre Müfettişleri" (Yıldırım Belediyesi)

"Kültür Sanat" kategorisi: Küçükçekmece'nin Tarih, Doğa, Kültür ve Edebiyat Envanteri Kitapları (Küçükçekmece Belediyesi), Klasik Pazar (Üsküdar Belediyesi)

"Yerel Kalkınma" kategorisi: Fintech Factory (Ataşehir Belediyesi), Kadınlar İçin Yeni Bir Başlangıç: İstihdam ve Destek Programı (Avcılar Belediyesi), Üreticiye Destek Projesi (Çanakkale Belediyesi), Üreten Kadın Pazarı (Çınarcık Belediyesi), Genç Dijital Girişimcilik Akademisi (Gürsu Belediyesi), Kadıköy Dükkan (Kadıköy Belediyesi), Kapaklı Mantar Üreten ve İşleyen Eller Projesi (Kapaklı Belediyesi), Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi (Makina Hangar) (Kartal Belediyesi), Kadıneli Osmaneli Yöresel Ürün Üretim Merkezi (Osmaneli Belediyesi), Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi (Sultanbeyli Belediyesi), Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi (Yıldırım Belediyesi)

"Ulaşım ve Hareketlilik" kategorisi: Kaldırımlar Bizim (Şişli Belediyesi)

"Sosyal Hizmetler" kategorisi: Gerontomimari Hizmet Projesi (Beşiktaş Belediyesi), Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi (Bilecik Belediyesi), Kadın Kaynakçılar Yetişiyor! (Kadıköy Belediyesi, Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi (Küçükçekmece Belediyesi), Orhangazi Sosyal Gelişim Merkezi (Orhangazi Belediyesi), Pati İzi (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), İyi Bir Başlangıç (Sultanbeyli Belediyesi), Aktif Yaş Al Projesi (Ümraniye Belediyesi)

"Şehir Planlama ve Altyapı" kategorisi: Akıllı Kent Platformu-Akıllı Belediye Yönetim Sistemi (Bağcılar Belediyesi), Sıvılaşma Haritası ve Riskli Alan Tespiti (Ezine Belediyesi), Tarihi Kara Surları Millet Bahçesi (Fatih Belediyesi), Kıyılar Halkındır Projesi (Karasu Belediyesi)

"Kentsel Tasarım ve Mimari" kategorisi: Aktif Yaşam Alanı Projesi (Beşiktaş Belediyesi), Çayırova Belediyesi Duyu ve Empati Parkı (Çayırova Belediyesi), Yenikent Hizmet Kompleksi (Gebze Belediyesi), Çubuklu Silolar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Yeşil Vadi (Kağıthane Belediyesi), İzmit Yürüyüş Yolu Yeniden Düzenleme Yapım İşi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi), Çok Fonksiyonlu Etkileşim Alanı: "Nilüfer Pancar Deposu" (Nilüfer Belediyesi), Boğluca Yaşam Vadisi (Silivri Belediyesi)

İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisi: Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Elçileri (Ahmetbey Belediyesi), İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi (İÇEM) (Ataşehir Belediyesi), Marmara ve Ege Denizlerinin Hayalet Ağlar ve Diğer Atıklardan Temizlenmesi (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi), Yeşil İş Yeri (Büyükçekmece Belediyesi), Sıvı Gübre Desteği (Çatalca Belediyesi), Atıksız Hayat - Atıksız Mutfak (Esenler Belediyesi), Güneş Enerjisi ile Temiz Çevre Temiz Ezine (Ezine Belediyesi), Gürsu'da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek (Gürsu Belediyesi), Sürdürülebilir Hava Kalitesi Ölçüm Ağı (İnegöl Belediyesi), İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

"Akıllı Şehir Uygulamaları" kategorisi: Dijital Şehir İkizi: Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi (Bağcılar Belediyesi), Bizim Esnaf Mobil Uygulaması (Bahçelievler Belediyesi), Yuvam Olur musun? (Beylikdüzü Belediyesi), Sürdürülebilir Raylı Sistem İşletmesi İçin Dijital İkiz Uygulaması (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Afet Erken Uyarı Sistemi (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

"Afet Yönetimi" kategorisi: CoastWAVE Projesi (Büyükçekmece Belediyesi), Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde (Pendik Belediyesi), Afet Sonrası Güvenli Yaşam Alanları (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi)

Akpolat: Komşularımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yanlarında olmaya devam edeceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nin Aktif Yaşam Alanı ve Gerontomimari Hizmet projeleriyle 2 ödülün sahibi olduğu tören sonrasında X hesabından, "Aktif Yaşam Alanı ve Gerontomimari Hizmet projelerimizle Altın Karınca Ödülleri'ne layık görüldük. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Komşularımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yanlarında olmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.