Anadolu Ajansı'nın Kuruluşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920'de, Milli Mücadele'nin en kritik döneminde halkın en doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla kuruldu.

İstanbul'un işgalinin ardından Anadolu'ya geçen aydınlardan Yunus Nadi ve Halide Edip, Ankara'ya ulaşır ulaşmaz bir ajans kurulması fikrini gündeme getirdi.

Yunus Nadi ve Halide Edip'in önerisi, Mustafa Kemal Paşa'ya iletilmesinin ardından kabul edilerek ajansın kuruluş süreci başlatıldı. Yapılan değerlendirmelerde, "Türk", "Ankara" ve "Anadolu" isimleri üzerinde durulurken, "Anadolu Ajansı" isminde karar kılındı ve ajans, Ankara'da karargah olarak kullanılan Ziraat Mektebi'nde faaliyete geçti.

Kuruluşu "Mustafa Kemal" imzalı genelgeyle tüm yurda duyurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'ye ilişkin gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde aktarmak üzere görevlendirildi. Ajansın oluşturduğu haber ağı sayesinde yayımlanan bültenler ülke genelinde geniş kitlelere ulaştırılarak ulusal direnişin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Emniyet Teşkilatı 10 Nisan 1845'te kuruldu.

Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra, gerek başkent gerekse diğer illerde eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı yürütülmesi uygulaması sürdü. Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla teşkilat kuruldu.

Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de yazıyla duyuruldu.

Belli başlı diğer olaylar şöyle:

6 Nisan

1326- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1896- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı.

1909- Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde silahla öldürüldü ve ilk basın şehidi oldu.

1909- Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu.

1917- ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve 1. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

1920- Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgede, AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: "Doğru, tarafsız, hızlı habercilik."

1933- "Güzellik Kraliçesi" Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı.

1939- İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşmak için Paris'te bir antlaşma imzaladı.

1941- Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu.

1953- Türkiye Genç Milli Futbol Takımı, dünya 3'üncüsü oldu.

1956- Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı.

1971- Rus besteci İgor Stravinsky yaşamını yitirdi.

1972- Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu.

1972- Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.

1973- Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1979- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda 1'inci oldu.

1980- Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.

1988- Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.

1992- Amerikalı bilim kurgu yazarı Isaac Asimov yaşamını yitirdi.

1994- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, düzenlenen roketli saldırı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

2009- İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

2011- Hükümete, bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine "ekonomi", "iç ve dış ticaret", "gençlik ve spor" ile "aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım" konularında 4 bakanlık kuruldu.

2013- Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü.

2013- Anadolu Ajansının 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1'inci kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi.

2014- Anadolu Ajansı, 94'üncü kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızcayı da ekledi.

2015- Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, kuruma "sahte diplomalı personelin işe alındığı" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

2016- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı yasalaştı.

2016- Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı.

2017- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu.

2017- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanıldığının bilimsel incelemeyle tespit edildiğini açıkladı.

2017- Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi.

2022- Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.

7 Nisan

1600- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.

1789- Sultan 1. Abdülhamid hayatını kaybetti, 3. Selim tahta çıktı.

1827- İngiliz kimyager John Walker'in buluşu kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1938- Yıldız Sarayı'nda "Balkan Basın Birliği Kongresi" ve "Balkan Antantı Ekonomik Konseyi" çalışmalarına başladı.

1948- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kuruldu.

1960- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 2 Nisan'da Kayseri'de karşılaştığı engelleme nedeniyle bazı subaylar ordudan istifa etti.

1963- Yugoslavya'da "sosyalist cumhuriyet" ilan edildi.

1969- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları "hak yürüyüşü" yaptı.

1978- Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santralin temeli atıldı.

1978- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından 2'si Eskişehir'de teslim edildi.

1978- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, uğradığı silahlı saldırı sonucu felç oldu.

1978- Türk tiyatrosunun ünlü sanatçılarından Muammer Karaca, 72 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1979- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

1983- Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen vefat etti.

1987- 6 yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

1991- Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, terör örgütü Dev-Sol militanlarınca öldürüldü.

2005- Bestekar Melih Kibar, 54 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2010- Kırgızistan'da yapılan darbe sonucu Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev başkent Bişkek'ten kaçtı, geçici hükümetin başına eski Dışişleri Bakanı Roza Otunbayeva getirildi.

2012- Pakistan'ın Hindistan'a yakın Himalaya bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 124 Pakistanlı asker ve 11 sivil öldü.

2013- Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 8 Taliban üyesi öldürülürken, 11'i çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi.

2014- Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi olarak bilinen Kemal Özkan, yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle 80 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzanların elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açtığını bildirdi.

2015- Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "Balyoz Planı" davasında, haklarındaki mahkumiyet kararlarını bozmasının ardından yeniden yargılanan 63 sanığın beraatine karar verildi.

2015- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi kriz sırasında çatışan silahlı Hristiyan Anti-balaka ile Müslüman Seleka grupları arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de ateşkes anlaşması imzalandı.

2016- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, milattan sonra 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.

2016- TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif kabul edilerek yasalaştı.

2017- ABD, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü seyir füzeleri ile vurdu.

2017- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA, "silahsız bir örgüt olduğunu" duyurdu.

2018- İstanbul'da daha önce beyin pili ameliyatı geçirmiş 329 parkinson hastası, Anadolu Ateşi dans topluluğuyla sahnede perküsyon çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2018- İstanbul Boğazı'nda Malta bandıralı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük çapta hasar oluştu, İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

2020- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele amacıyla "Toplum Bilimleri Kurulu" adıyla yeni kurul oluşturduklarını açıkladı.

2020- Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde Kovid-19'a karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

2021- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

2021 - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

2022- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı.

8 Nisan

Milattan önce 563 - Budizm'in kurucusu Gautama Buddha doğdu.

1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı Devleti'nden, bağımsız Yunan Devleti'ni onaylamasını istedi.

1923 - Mustafa Kemal "9 Umde"yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında "Egemenlik ulusundur" gelmekteydi. İlkeler arasında "öğretimin birleştirilmesi" de bulunuyordu.

1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.

1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.

1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso 91 yaşında Paris'te hayata veda etti.

1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.

1985- Kadro dergisinin kurucularından yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında vefat etti.

1997- 4 Nisan'da vefat eden MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi yaralandı.

2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi Bakü'de yapıldı.

2004- Eski Sağlık Bakanı Doğan Baran, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etti.

2005- 2 Nisan'da vefat eden Papa 2. Jean Paul, cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

2006- Almanya'nın Kiel kentindeki profesyonel boks ünvan maçlarında, erkekler ağır sıklette Sinan Şamil Sam Brezilyalı, bayanlar hafif sıklette de Hülya Şahin İngiliz rakiplerini yenerek "Kıtalar Arası Şampiyon" ünvanlarını aldı.

2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA foto muhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.

2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.

2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında hayatını kaybetti.

2013- Gazi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu, tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 83 yaşında vefat etti.

2014- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.

2018- ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik cihaz tasarladı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, buna karşılık ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.

2020- Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

2021- Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022- Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

9 Nisan

1588- Büyük Türk mimarı Mimar Sinan, 99 yaşında vefat etti.

1932- İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başladı.

1936- İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1950- İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem İstanbul'da vefat etti.

1952- Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet 3. Şube Müdürü Orhan Hançerlioğlu getirildi.

1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi 3'üncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982- Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş, 61 yaşında vefat etti.

1982- Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.

1985- Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1985- Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1988- Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado, 75 yaşında vefat etti. "Ümit Dünyası" kitabı Rado'nun ünlü yapıtları arasındaydı.

1991- Gürcistan, halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı aldı.

1993- Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

1998- Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybetti.

2013- Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi.

2013- İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı.

2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen "en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.

2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

2016- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.

2017- Mısır'da DEAŞ'ın 2 kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Ülkede 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

2019 - Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine 9 yıl görev yapmak üzere seçildi.

2021- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Meksika'nın Guerrero eyaletinde protestocular, 2014'te gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan 43 öğrenci hakkında açıklama talep ederek hükümet binasını ateşe verdi.

10 Nisan

1845- Emniyet Teşkilatı kuruldu.

1919- Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.

1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

1927- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

1928- Anayasanın "din" ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. "Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır" cümlesi anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, yemin ederken kullandığı "vallahi" kelimesinin yerine "Namusum üzerine söz veririm." ifadesi getirildi.

1931- Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocaklarının feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.

1950- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak hayatını kaybetti. TBMM Hükümetinin ilk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonraki 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı.

1950- Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.

1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.

1974- Genel af yasa önerisi TBMM'de kabul edildi.

1982- Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ecevit, 16 Nisan'da tutuklandı.

1998- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.

1999- Türkiye İşçi Partili 7 kişi ve DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.

2002- Danıştay 10'uncu Dairesi "devlet sanatçılığı" ünvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.

2004- Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Sakıp Sabancı, 71 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini, terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.

2010- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekileri taşıyan uçak düştü, 132 kişi öldü.

2011- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun "yaşayan insan hazinesi" ilan edilen bozlak ustası Neşet Ertaş'a "fahri doktora" ünvanı verilmesini kararlaştırdı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.

2014- European Pressphoto Agency (EPA) fotomuhabiri Kerim Şevket Ökten, Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet etmesi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında, havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece meydana gelen patlamada 100 kişi öldü.

2016- Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Vodafone Arena Stadyumu açıldı.

2017- Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana gerçekleşen 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını açıkladı.

2022- Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

2023- Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 SİHA konuşlanabilecek, hangarında ise 30 SİHA taşınabilecek.

2024- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu yaşamını yitirdi.

2025- Bir dönem İstanbulspor'u da çalıştıran Hollanda futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Leo Beenhakker, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

11 Nisan

1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919- 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

1920- Şanlıurfa, düşman işgalinden kurtuldu.

1930- Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliğinin düzenlediği mitingde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.

1980- Yazar Ümit Kaftancıoğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. Aziz Kansu vefat etti.

1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada 1'i mühendis 10 madenci hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.

2006- Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Depremi'nde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a onsekizer yıl dokuzar ay hapis cezası verdi.

2012- Kamuoyunda "4+4+4" olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran "İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

2016- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

2018- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi öldü.

2020- Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

2021- Türkiye, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

12 Nisan

1893- Gazeteci yazar Muallim Naci yaşamını yitirdi.

1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.

1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında vefat etti.

1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.

1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.

2006- Nükleer santralin yapılacağı yerin Sinop olarak belirlendiği bildirildi.

2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Bacca'nın katili Murat Karataş tutuklandı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre, Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.

2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.

2014- Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi.

2016- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan 1274 kişi kurtarıldı.

2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.

2019- Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

2022- İslam hukuku ve Türk medeni hukukuna göre aile hayatıyla ilgili çalışmalara imza atan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

2023- Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.

2023- Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar 2,2 milyon dolara satıldı. Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu.

2024- İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, Troya Savaşı ile ilgili freskler bulundu.