Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

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(ANKARA) - Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı ve kadın aktivist Birsen Temir Saraç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

CHP Kadın Kolları, 4 Ağustos 2024 tarihinde 15'inci Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek. Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı ve kadın aktivist Birsen Temir Saraç da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Saraç, adaylığını şu sözlerle duyurdu:

"31 Mart seçimleri ve sonrasında yaşanan süreçte gördük ki derinleşen yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği, siyasal kutuplaşmayı, hız kesmeyen kadına şiddeti, çocuklara tacizi, tecavüzü ve eşitsizliği bu iktidarla değil ancak kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile çözebiliriz. Partimizde yaşanan ve ülkemizin bütününü de etkilemeye başlayan değişim ve dönüşüm süreci CHP Kadın Kolları'nda da yaşanırsa başka bir Türkiye'nin kapısı açılır. Kadın mücadelesini iktidar ve cumhuriyet ile taçlandırmak ve Cumhuriyeti gerçek değerleriyle yeniden buluşturmak için 30 yıllık bir kadın aktivisti olarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına adayım."

Birsen Temir Saraç kimdir?

Ankara doğumlu Birsen Temir Saraç Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih bölümü mezunu olup Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Birçok lisede öğretmenlik ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Tarih Komisyonu Başkanlığı yaptı, ders kitapları hazırladı. CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan, ön seçime girip Ankara'dan milletvekili adayı olan, ADD başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü üyesi Birsen Temir Saraç aynı zamanda Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanıdır.

Birsen Temir Saraç, CHP Genel Merkezi için "Bin Karanfilli Kadın" Projesi, "İktidar, Şiddet ve Kadın Panelleri", toplumda ötekileştirilenlerle ilgili "Ötekiler Panel Dizisi", Bilimsel ve Laik Eğitim Forumları, İspanyol, İsrail, Filistin, Irak, Azerbeycanlı kadın hareketi aktivistlerin katılımıyla "Kadınlar Bölgemizi Barışı Getirebilir mi" forumu, "Faili Meçhuller ve Gelmeyen Adalet" etkinliği, "Töre Cinayetleri ve Çocuk Gelinler" projesi, Görme Engellilere Destek Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Projesi kapsamında "Kentlerde kadına şiddeti nasıl durdurulur" etkinliği, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri", " İstanbul Sözleşmesi'ne Hayır", "Kadın Üretici Buluşmaları", Kültür Etkinlikleri, Kitap Fuarları ve "El alemden ben aleme" gibi onlarca etkinliği, Ankara, İstanbul, Bursa, Muğla, Bitlis, Balıkesir, Konya, Urfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep gibi birçok şehirde ve Avrupa'da da Stokholm, Brüksel, Köln, Dortmund, Duisburg, Nürnberg, Strasburg gibi birçok şehirde düzenledi, pek çoğunda kendisi de yer aldı.

Birsen Temir Saraç, "Dinlerin Esir Kadını" ve "El Alemden Ben Aleme" adlı iki kitabın da yazarıdır.