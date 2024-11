Anadolu Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Güncel

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, I. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacağını belirterek, opera ve baleyle ilk kez tanışan bir seyircinin sıkılmadan, mutlulukla izleyeceği ve yerel motiflerle sunulan eserleri sahneye koyacaklarını söyledi.

Tan Sağtürk, Opera Sahnesi'nde "I. Anadolu Opera ve Bale Festivali"ne ilişkin DOB Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ve 6 il müdürü ile açıklamalarda bulundu.

Program öncesinde Sağtürk, basın mensuplarını Opera Sahnesi'nin fuayesinde karşıladı ve davetlilere kısa piyano dinletisi sunuldu.

Genel Müdür Sağtürk, konuşmasında, çok heyecanlı olduklarını ve tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, tüm il müdürleriyle omuz omuza büyük bir proje başlattıklarını ifade etti.

Kurumun 6 ildeki müdürlüğü ile 6 ilin dışında, Anadolu'nun geniş coğrafyasında bir harita açtıklarını ve bu haritada gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettiklerini belirten Sağtürk, sanatı ülkenin her köşesine ve herkese ulaştırma misyonu doğrultusunda Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak yepyeni bir adım attıklarını söyledi.

Sağtürk, "I. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlıyor. Bu festivalle Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ilk yılında Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eserle sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

"Sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır"

Çocukların bu festivalin özel bir parçası olacağını belirten Sağtürk, onlar için hazırlanan oyunlarla, küçük yaşlardan itibaren sanata olan sevgilerini artırmayı ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sağtürk, şunları kaydetti:

"Çünkü inanıyoruz ki sanatla büyüyen bir nesil, aydınlık geleceğimizin en önemli temellerinden birini oluşturacaktır. Festivalimizin bir diğer heyecan verici yanı ise çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak. 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde çocuk ve gençlerimize eğitim ve atölyeler sunarak sanata dair ilham verici bir yolculuğun kapılarını aralayacağız."

Tan Sağtürk, sanatın evrensel bir dil olmasının yanı sıra kökleri ve değerleri taşıdığını belirterek, Anadolu'nun çok katmanlı ve kadim kültürünün, operanın ve balenin zarafetiyle buluştuğunda eşsiz bir zenginlik ortaya çıkardığını ifade etti.

Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu festival, yalnızca bir sanat etkinliği değil sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır. 2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. Edirne'den Kars'a, Osmaniye'den Manisa'ya kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balesi olarak, Aspendos, Efes, Bodrum ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu, şimdi Anadolu'nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Çocuklar için yetenek taramaları ve söyleşiler

Sanatın, toplumların ruhunu beslediğini, kültürünü yaşattığını ve benliğini güçlendirdiğini belirten Sağtürk, şunları kaydetti:

"Biz de Devlet Opera ve Balesi olarak her adımımızda bu gücü hissederek Anadolu'nun her köşesinde sanatla buluşmak için yola çıkıyoruz. Hep birlikte, sanatın evrensel dilinde buluşmak dileğiyle. Artık 'Opera ve Bale Her Yerde' derken yetenek taramaları ile 'Yetenek her yerde' diyeceğiz. Cumhuriyet'in nadide kurumu, ülke sathında seferberlikle, sanatı, yetenek taramalarını, söyleşileri, halkla iç içe geçmeyi planlıyor. Bunun için de çok iyi organizasyon planlaması yaptık. I. Anadolu Opera ve Bale Festivali ismini kurmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, ikincisinin de olabiliyor olması. Bizden sonraki genel müdürlerimizin bu geleneği sürdürebilmelerini hedefliyoruz. Biz, bütün gücümüzle Anadolu'daki bu yolculuğumuzda başarı elde edebilirsek bir motivasyon yapısı ortaya çıkmış olacak. Ülkemizin olası zor zamanlarında, deprem bölgelerinde, felaketlerde bir motivasyon yapısı ile iyilik, ışık saçan, çocuklarla buluşan, çocukları eserlerle buluşturan ve yetenekleri keşfeden bir Devlet Opera ve Balesi vitrine çıkmış olacak.

Doğru planlamalarla eserleri seçmek durumundayız. Opera ve baleyle ilk kez tanışan bir seyirci ile bir araya geldiğimizde o insanların sıkılmadan, mutlulukla bizleri izlemelerini arzu ederiz. Örneğin Şırnak'ta Şehr-i Nuh konseri yaparken yerel iki çocuğu da aramıza dahil ederek onlarla birlikte yerel seslerle hareket etmeye çalışacağız. Her gittiğimiz sene çeşitlilikleri artırarak, daha büyük eserlerle karşılarına çıkarak seyircilerin bizi daha iyi anlamasına, benimsemesine özen göstereceğiz."

"Anadolu bizi seviyor"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağtürk, başarılarının, projelerini Bakanlıkla omuz omuza götürmelerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlığın, arkeolojik alanlarda gece müzeciliğini başlattığını, festival kapsamında antik yerlerde de eserler sahnelemeyi düşündüklerini ifade eden Sağtürk, şunları kaydetti:

"9 katmanlı bir uygarlık beşiği Anadolu'da yaşıyoruz. Antik tiyatrolarda festival yapan bir genel müdürlüğümüz var, bu çok büyük bir şans. Biz, bunun heyecanını yaşıyoruz. Tan Sağtürk olarak çıkış noktam Anadolu olmuştu. Diyarbakır, Elbistan, Mardin, Kayseri, Trabzon'da okulların kurulmasına destek oldum, genel müdür olmadan önce. Anadolu'nun yapısını takip ettim ve uzun yıllar orada yaşama fırsatı buldum. Devlet Opera ve Balesi, Gaziantep'le Kilis'in arasındaki farkı, Diyarbakır'la, Mardin'in arasındaki doku ve yaşam farkını iyi algılarsa sahneleyecekleri eserler konusunda da doğru planlamalar yapacaktır. Başarılı olacağız ve halkımızın teveccühünü kazanacağız. Anadolu bizi seviyor. Festivali ücretsiz yapmayı planlıyoruz. Devlet Opera ve Balesi kendi imkanları ile organize ediyor çünkü ücretsiz olmasının getirdiği çok büyük bir iyilik hareketi var. Umarım uzun yıllar devam eder."

Sağtürk, festivalin ilk döneminde adımlarını atarken ölçülü gitmek durumunda olduklarını belirterek, "Devlet Opera ve Balesi, genel yetenek taraması ile birlikte kaba bir yetenek araştırmasına girmeli. Akademilerimiz var, konservatuvarlarımıza anlatırken bu çocukları, önce ailelerini de ikna etmek gerekecek. Bu ince filtreyi de akademilere bırakmak gerek. Akademilerin işi." dedi.

"Üzerinde yaşadığımız topraklar çok verimli, doğurgan ve dişi"

Tan Sağtürk, il müdürlerinin her birinin çok kıymetli olduğunu ve amiral gemilerinin başında oturduklarını söyledi.

Toplantıda Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü Barış Salcan, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Tolga İyiuyarlar da konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Karakelle, bu festivali duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirterek, salonların dışına çıkmanın kıymetli olduğunu söyledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akgün de Devlet Opera ve Balesinin evrensel ve dünyaya yayılan bir yapıyı temsil ettiğini dile getirerek, "Anadolu'dan çıkmış, dünyanın kabul ettiği evrensel yapıları bu festivalle ortaya çıkarmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Üzerinde yaşadığımız topraklar çok verimli, doğurgan ve dişi. Dişi olması önemli. Sanat, bütün yapıları bir hale getiren bir kavram." diye konuştu.

7 Aralık'ta başlıyor

7-17 Aralık'ta düzenlenecek festival kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi Şırnak'ta "Şehr-i Nuh" konserini ve "Sihirli Dünya" çocuk oyununu, Samsun Devlet Opera ve Balesi Erzincan'da "Okulumuz Orman" çocuk oyununu, "Carmen" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Kırklareli'nde "Rezonans", "Öylesine Bir Dinleti" eserlerini, İzmir Devlet Opera ve Balesi Ardahan'da "Folkloroma", "Barış Ormanı" çocuk oyunu ve "Tango Tango" konserini, Mersin Devlet Opera ve Balesi "Bremen Mızıkacıları" müzikli çocuk oyununu, "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" konserini ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Apollo ve Dafne" sahne kantatını Hatay'da sahneleyecek.