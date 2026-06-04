Ankara Kent Konseyi'nden Uçan Süpürge Festivali'ne Ev Sahipliği - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi'nden Uçan Süpürge Festivali'ne Ev Sahipliği

04.06.2026 12:15  Güncelleme: 13:30
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Ankara Kent Konseyi (AKK), 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen resepsiyon ve kokteyle ev sahipliği yaptı.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen resepsiyon ve kokteyle ev sahipliği yaptı.

"Bu Seyirde Herkes Kaptan" sloganıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan AKK, bu yıl 29. kez düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen resepsiyon ve kokteyl programı için kapılarını açtı."

23 ÜLKEDEN 47 KADIN YÖNETMEN YAPITLARIYLA KADINLARIN GÜCÜNÜ TEMSİL ETTİ

Bu sene "Çiçek mi Dediniz" sloganıyla, kısa metraj ve uzun metraj kapsamında 23 ülkeden 47 kadının yönetmen koltuğuna oturduğu filmleri Kült Kavaklıdere Sineması'nda ücretsiz olarak Başkentlilerle buluşturan Film Festivali'nin 2 Haziran'da gerçekleştirilen görkemli açılış töreninin ardından, Kent Konseyi'nde düzenlenen resepsiyon ve kokteyl de katılımcılara sanat dolu ve renkli anlar yaşattı. Gece ayrıca video gösterimleri ve müzik performansı eşliğinde taçlandı.

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Mamak Belediyesi, Avrupa Birliği Delegasyonu, The Internatıonal Federatıon of Film Crıtıcs (FIPRESCI), The Disruption Company Istanbul (TBWA) işbirliğinde ve Şenyurt Fırını ve Emek Rozeti sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonun Resepsiyon ve Kokteyl programına; AKK Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Büyükelçi Metin Kılıç, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, Uçan Süpürge Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Halime Güner, AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve eski Milletvekili Şevket Bülend Yahnici, AKK Kültür Sanat Meclisi Başkanı Alper Kaya, Sanatçı Emel Göksu, Sanatçı Emrah Hacıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca 2 Haziran tarihinde gerçekleşen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali açılış töreninde Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunuldu. Düzenlenen resepsiyon ve kokteylde Uçan Süpürge Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Halime Güner'e Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için hazırlanmış olan Ankara'ya İz Bırakanlar Tablosu hediye edildi

"UÇAN SÜPÜRGE'NİN ANKARA SEMALARINDA UÇMASINI GÖRMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Resepsiyon ve kokteylin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın marka değerini uzun bir süredir taşıyan Uçan Süpürge Film Festivali'nin en kıymetli misafirlerini, en kıymetli cümlelerini ve anılarını burada ağırlamaktan onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kent Konseyi Türkiye'nin Yerel Yönetimler Kanunu'nda yer alan en önemli, resmi, demokratik katılım mekanizmasıdır. Türkiye'de 20 yıldır Kent Konseyleri var ama Ankara Kent Konseyi'nin farklı bir yeri var, biz burada yeni bir deney yapıyoruz. Türkiye'deki diğer Kent Konseylerinden ne farkımız var? Türkiye tarihinde belki de ilk defa bu ölçekteki bir şehirde, 6 Milyon insanın yaşadığı bir şehirde, Ankara Kent Konseyi bütün kentin paydaşlarını bir araya getirmeyi başaran bir Kent Konseyi oldu. Şehirde kim varsa burada olsun istedik ve oldular. Bu neden yapıldı, neden böyle bir şeye giriştik ve 3200'ün üzerindeki paydaş, sıradan yurttaş için ne ifade ediyor? 150 binin üzerindeki aktif yurttaş Kent Konseyi'ndeki yapılan faaliyetlere katılıyor. Uçan Süpürge'nin Ankara semalarında uçmasını görmeye devam etmek istiyoruz. Bunun için Kent Konseyi olarak, üzerimize düşen ne varsa yapmak için çok heyecanlı ve hevesliyiz, umuyoruz bir 30 yıl daha Uçan Süpürge Ankara semalarında olacaktır ve biz de Uçan Süpürge'nin uçuşunu görmeye devam edeceğiz."

2-7 HAZİRAN ARASINDA BAŞKENTLİ SANATSEVERLER ÜCRETSİZ OLARAK FİLM ZİYAFETİNE MİSAFİR OLACAKLAR

Her yıl binlerce sanatseverin heyecanla beklediği ve 2-7 Haziran tarihleri arasında sürecek olan Film Festivali'nin gösterim programları şu şekilde;

Yeni Han- 2 Haziran 16.29 ve 3 Haziran 21.29

Miras- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 11.00

Tırnaklarını Sev- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 11.00

Maria'nın Günü- 2 Haziran 11.00 ve 3 Haziran 19.00

Orla- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 16.30

Replika- 2 Haziran 11.00 ve 7 Haziran 21.30

Muhteşem Zaman Makinesi- 2 Haziran 14.00 ve 3 Haziran 16.29

Karadaki Ada- 2 Haziran 14.00 ve 4 Haziran 14.00

Pustan Önceki Sabah- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 11.00

Daria'nın Gece Çiçekleri- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 11.00

Evcil İblis- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 11.00

Henry Uyumayı Seven Bir Kızdır- 2 Haziran 16.30 ve 5 Haziran 11.00

Ne Kadar Kısa- 3 Haziran 16.30

Kaya Kemiren- 3 Haziran 16.30

Belki Yarın- 3 Haziran 14.00 ve 4 Haziran 16.30

Balık Kadınların Ormanı- 3 Haziran 19.00 ve 4 Haziran 14.00

Kürek Teknesi- 3 Haziran 11.00 ve 4 Haziran 11.00

Dönüşün Üç Yolu- 3 Haziran 11.01 ve 11.00

On Sekiz Olmak (Savaş)- 3 Haziran 16.30

Yo, Aşk Asi Bir Kuştur 3 Haziran 14.00 ve 4 Haziran 16.30

Çamların Arasında- 3 Haziran 16.30 Uykuda- 3 Haziran 16.30

Gökteki Kızlar- 3 Haziran 21.30 ve 5 Haziran 19.00

Yaşadığını Görmek Ne Güzel- 4 Haziran 19.00 ve 6 Haziran 19.00

Sessiz Dost- 4 Haziran 19.00 ve 7 Haziran 11.01

Bana Anlatılan Anılar- 4 Haziran 21.30 ve 5 Haziran 16.30

Düşler ve Umutlar Arasında- 4 Haziran 11.00 ve 5 Haziran 14.00

Malaga Sokağı- 4 Haziran 21.30 ve 7 Haziran 19.00

Kuru Taşın Başı 5 Haziran 19.00 ve 6 Haziran 21.30

Rahibeler Vatikan'a Karşı- 5 Haziran 16.30 ve 6 Haziran 14.00

Oyun Vakti- 5 Haziran 21.30 Cennetin Yakınında- 5 Haziran 21.30 ve 6 Haziran 16.30

Jane Cumming'in Eğitimi- 5 Haziran 14.00 ve 6 Haziran 19.00

Ada- 6 Haziran 11.00 ve 7 Haziran 14.00

Akışta- 6 Haziran 14.00 ve 7 Haziran 11.00

Cinema Jazireh- 6 Haziran 21.30 ve 7 Haziran 16.30

Çıkmaz Sokak- 6 Haziran 14.00 ve 7 Haziran 11.00

Çürük- 6 Haziran 14.00 ve 7 Haziran 11: 00

Dardağan- 6 Haziran 11.00 ve 7 Haziran 14.00

Eskisi Gibi- 6 Haziran 11.00 ve 7 Haziran 14.00

Fotoğrafımızı Çekin 6 Haziran 11.00 ve 7 Haziran 14.00

Kök- 6 Haziran 11.00 ve 7 Haziran 14.00

Oda Servisi 6 Haziran 14.00 ve 7 Haziran 11.00

Ölüm Bizi Ayırana Dek- 6 Haziran 14.00 ve 7 Haziran 11.00

Uyuyamadım Eve Gidiyorum- 6 Haziran 14.00 ve 7 Haziran 11.00

Karla- 6 Haziran 11.01 ve 7 Haziran 14.01

Hayalet Okul 6 Haziran 16.30 ve 7 Haziran 16.30

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi'nden Uçan Süpürge Festivali'ne Ev Sahipliği - Son Dakika

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