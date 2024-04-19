Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk ve Uçurtma Şenliği\'ne Konuk Ülke Çocuklarını Ağırladı

(ANTALYA) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk ve Uçurtma Şenliği kapsamında Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'i ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 15 ülkeden Antalya'ya gelen konuk ülke çocuklarını misafir etti. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Endonezya, Tataristan, Romanya, Estonya, Özbekistan, Litvanya, Kırgızistan, Polonya ve Türkiye'den gelen dünya çocuklarını ağırlayan Genel Sekreter Cansel Tuncer, çocukların bayramını kutlayarak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
23 NİSAN TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI
23 Nisan'ın yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu aktaran Tuncer, şunları söyledi:
"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı bayramda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek adına sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için muhteşem bir etkinlik programı hazırladık. Bugün Sevgi Korteji ile başlayacak kutlamalar ile 19-23 Nisan tarihleri arasında çocukların doya doya eğlenebilmesi için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinlik düzenlenecek. 15 ayrı ülkeden Antalya'mıza gelerek bayrama katılan 500 konuk çocuğun unutulmaz hatıralarla evine döneceğine inanıyorum."
Ziyaret sonunda misafir çocuklarla hediye alışverişinde bulunuldu. Konuk ülke çocukları ülkelerinden getirdikleri birbirinden farklı objeleri hediye ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Genel Sekteri Cansel Tuncer çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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