Antalya'da COP31 otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı, fiyatlar yüzde 80-90 arttı - Son Dakika
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Antalya'da COP31 otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı, fiyatlar yüzde 80-90 arttı

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Antalya\'da COP31 otellerinde doluluk yüzde 100\'e yaklaştı, fiyatlar yüzde 80-90 arttı
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Antalya\'da COP31 otellerinde doluluk yüzde 100\'e yaklaştı, fiyatlar yüzde 80-90 arttı
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9-20 Kasım 2026'da düzenlenen COP31 nedeniyle Antalya'daki otellerde doluluk yüzde 100'e yaklaştı. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, fiyatların geçen yılın kasım ayına göre yüzde 80-90 arttığını, kent merkezinde artışın yüzde 50-60 olduğunu söyledi.

Haber: Batuhan Dükel - Nalin Diri/ Kamera: Dursun Alkaya - Gurbetelli Yalçın

(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen COP31 nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Fiyat artışına baktığınız zaman yüzde 80, yüzde 90'lık bir artışımız var" dedi.

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen COP31'in Antalya'daki konaklama piyasasına etkisi, sektör temsilcilerinin açıklamalarına ve uluslararası konaklama araştırmalarına yansıdı.

BEŞ YILDIZLI OTELLERDE FİYATLAR YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 108 ÜZERİNE ÇIKTI

Uluslararası konaklama veri platformu Lighthouse'un araştırmasına göre, zirve döneminde Antalya'daki ortalama otel oda fiyatları ilk hafta 268 dolar, ikinci hafta ise 239 dolar seviyesine ulaştı. COP31 süresince ilan edilen oda fiyatları, 2026 yılı ortalamasının yüzde 92 üzerine çıkarken, beş yıldızlı otellerde bu oran yüzde 108 olarak hesaplandı.

Konaklama talebi göstergesi ise geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 117 yükseldi. Araştırmada, 14-15 Kasım tarihlerinde söz konusu göstergedeki artışın yüzde 170'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

SAATÇİOĞLU: "OTELLERİMİZİN DOLULUKLARI NEREDEYSE YÜZDE 100"

COP31'in Antalya'daki konaklama sektörüne etkisini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, organizasyonun kent ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Şöyle diyebiliriz, COP31 gibi dünya çapında uluslararası bir kongrenin Antalya'da yapılmış olması bizim için çok gurur verici. Çünkü bu tarz kongrelerin hem şehre çok ciddi bir katkısı oluyor hem esnaf çok ciddi bir şekilde bundan faydalanabiliyor. Aynı zamanda Antalya'nın tanıtımında çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz biz. O yüzden çok faydalı ve gurur verici bir organizasyon olacak bizim için."

Antalya'daki otellerin doluluk oranlarının yükseldiğine işaret eden Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Özellikle Kaleiçi, Antalya içindeki otellerimizin dolulukları neredeyse yüzde 100 diyebiliriz. Şehir içinin dışındaki otellere baktığımızda ilk etapta Lara bölgesindeki oteller, Belek bölgesindeki oteller, hatta Manavgat'a kadar uzanan bölgede çok ciddi bir şekilde doluluk yakaladık. Özellikle ayın 8'inden itibaren 16'sına kadar otellerimizin dolulukları bizleri tatmin edecek şekilde iyi seviyede seyretti."

"FİYATLARIMIZ TEMMUZ AYINDAKİ SEVİYEDE SEYREDİYOR"

COP31 nedeniyle artan konaklama talebinin fiyatlara yansıdığını belirten Saatçioğlu, otel fiyatlarının geçen yılın kasım ayına göre yüzde 80-90 arttığını, Antalya kent merkezindeki artışın ise aynı dönemde yüzde 50-60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Saatçioğlu, fiyat artışlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antalya sadece mevsimsel olarak fiyatlarını belirlemiyor. Her sektörde olduğu gibi arz talep dengesini göz önünde bulundurarak fiyatlar belirleniyor. Bu uçak biletlerinde de böyle veya herhangi bir ürünü satarken de çok talep varsa bununla ilgili arz talep dengesini koruyarak fiyatlar belirleniyor. Antalya evet şu anda düşük sezon olabilir bizim için ama bizim otelcilerimizin giderleri, temmuz, ağustosta verdiğimiz hizmet hangi seviyedeyse o seviyede devam ediyor şu anda."

Otellerin yoğun rezervasyon talebiyle karşılaştığını belirten Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rezervasyonların da otel içine çok ciddi bir şekilde talepleri olduğu için fiyatlarımızı arz talep dengesine göre ayarlamak durumundayız. Fiyat artışları şunu diyebiliriz, yani temmuz ayındaki fiyatlarımız seviyesinde şu anda seyretmektedir. Fiyat artışına baktığınız zaman yüzde 80, yüzde 90'lık bir artışımız var. Ama Antalya'nın içindeki fiyat artışı o kadar olmadığını ben düşünüyorum. O da yüzde 50, yüzde 60 seviyesindedir."

"BELEK BÖLGESİNDE 15 TANE SEÇİLMİŞ OTEL VAR"

Zirve kapsamında Belek bölgesindeki otellerin de yoğun şekilde tercih edildiğini belirten Saatçioğlu, devlet liderlerinin konaklaması için seçilen otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Belek bölgesinde biliyorsunuz 15 tane seçilmiş olan otel var. Devlet büyüklerinin orada özellikle konakladığı ve ona göre de o bölgede ciddi bir şekilde güvenlik önlemleri alınmış durumda. O yüzden Belek'ten Kral Yolu üzerinden EXPO'ya ulaşım çok çok daha kolay olduğundan dolayı orası daha çok tercih edilebiliyor."

Zirveye katılan ziyaretçilerin Antalya kent merkezindeki otelleri de tercih ettiğini söyleyen Saatçioğlu, bu durumun esnafa olumlu yansıdığını ifade etti. Saatçioğlu, "COP31'e gelmiş olan ziyaretçiler daha çok Antalya'nın içini tercih ediyorlar. Kaleiçi'ni tercih ediyorlar. Gelmişken Antalya'yı da görelim, Antalya'nın gastronomisini de değerlendirelim. O yüzden esnaf için bu çok daha verimli olacak" dedi.

"FİYATLARIMIZ AY SONUNA KADAR AYNI SEVİYEDE DEVAM EDECEK"

COP31'in ilerleyen günlerinde otellerin doluluk oranlarının bir miktar gerilemesini beklediklerini belirten Saatçioğlu, buna rağmen konaklama talebinin yüksek seyretmeye devam edeceğini söyledi. Saatçioğlu, "Ayın 16'sından itibaren doluluklarımız nispeten biraz daha geriye gelmiş olacak. Ama yine de yüzde 70, yüzde 80 seviyesinde doluluklarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konaklama fiyatlarının zirve sona erdikten sonra da yüksek seviyelerde kalabileceğini belirten Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Biz fiyatlarımızı arz talep dengesine göre belirliyoruz. Bizim giderlerimiz kasım ayında temmuz, ağustosa göre daha düşük değil. Giderlerimiz aynı seviyede devam etmektedir. Aynı personel sayısıyla biz çalışıyoruz. O yüzden muhtemelen bu ayın sonuna kadar, sadece 20'sine kadar değil, bu ayın sonuna kadar fiyatlarımız aynı seviyede devam edecektir diye düşünüyorum."

"ANTALYA ESNAFI İÇİN ÇOK CİDDİ BİR SINAV OLACAK"

COP31'in Antalya'nın uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, kent esnafının organizasyon süresince göstereceği hizmet kalitesinin önemine dikkati çekti. Saatçioğlu, "Özellikle Antalya esnafı için çok ciddi bir sınav olacak bu. Taksicisinden tutun lokantacısına kadar ciddi bir sınav olacaktır. Yaklaşık 200 farklı ülkeden insan ağırlamış olacağız biz Antalya'da. O yüzden ciddi bir sınav olacaktır. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

COP31 ALANINDA PORSİYON DÖNER 995 TL, SU 100 TL

COP31'in Antalya'daki konaklama fiyatlarına etkisinin yanı sıra zirve alanındaki yiyecek ve içecek fiyatları da dikkati çekti.

Konferans alanındaki yiyecek ve içecek satış noktalarının fiyat listelerinde, porsiyon döner kebabın 995 TL, döner dürümün ve ekmek arası dönerin 765 TL, mercimek çorbasının ise 305 TL'den satıldığı görüldü.

Başka bir satış noktasında şiş köftenin fiyatı 850 TL, piyazın 400 TL, kabak tatlısının ise 450 TL olarak belirlendi.

İçecek fiyatlarında ise su ve maden suyu 100 TL, çay 75 TL, kola, ayran, gazoz ve limonata 150 TL, meyveli maden suyu 125 TL ve hardaliye 175 TL'den satışa sunuldu.

Zirve kapsamındaki bir diğer menüde kişi başı serpme kahvaltı 600 TL, kahvaltı tabağı 390 TL, kuymak 260 TL, kaygana 200 TL, balık çorbası 160 TL ve karalahana çorbası 150 TL olarak yer aldı.

Kaynak: ANKA
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