Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kent merkezinde bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.
Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu.
Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kalkan Mahallesi'nde oluşan hortumdan dolayı zeytin ağaçları, dükkanlar, ev ve iş yerleri zarar gördü.
Demre ve Kumluca ilçelerinde de hortum meydana geldi. Kumluca'da hortum nedeniyle bazı evlerin, okulların çatılarında, araçlarda, seralar ve tarım arazilerinde hasar oluştu.
Finike ilçesinde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.
Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da yapılan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçilik üzerine yaptığı açıklamalara cevap vererek, CHP'nin ve diğer parti başkanlarının milliyetçiliklerinin sorgulanamayacağını belirtti. Özel, Ankara İttifakı ve Türkiye İttifakı'yla birlikte olduklarını ve herkesi kucaklayan bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı.
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