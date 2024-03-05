Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'turuncu kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Ulaşımda aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı, alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde oluştu. Doğu ilçelerde çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.

05.03.2024 18:51
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Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu.

Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kalkan Mahallesi'nde oluşan hortumdan dolayı zeytin ağaçları, dükkanlar, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Demre ve Kumluca ilçelerinde de hortum meydana geldi. Kumluca'da hortum nedeniyle bazı evlerin, okulların çatılarında, araçlarda, seralar ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Finike ilçesinde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.

Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Antalya\'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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