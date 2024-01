Artistanbul Feshane, Kapılarını Tate Müzesi\'ne Açtı.

Art İstanbul Feshane kapılarını, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate Müzesi'nin 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi'ne açtı. Serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz. Biz bu sorumluluk duygusuyla 5 yılda büyük ve önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek, hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz" dedi. 21 ülkeden 57 sanatçının, 95 çok özel eserinin bulunduğu sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

İBB'nin yenileyip kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate'in, "The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art"/ "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi"ne ev sahipliği yapacak. 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde, serginin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı, CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, CBE Tate Direktörü Dr. Maria Balshaw, Tate Uluslararası İlişkiler Direktörü Neil Mcconnen ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"İSTANBUL, KENDİ BAŞINA DÜNYANIN EN GÜZEL SANAT ESERİ"

"Eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul; coğrafyasıyla, kültürüyle, görkemiyle, tarihiyle, 8.500 yıllık mirasıyla, kendi başına dünyanın en güzel sanat eseri. İstanbul'da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz. Biz bu sorumluluk duygusuyla 5 yılda büyük ve önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek, hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz. İstanbul'a daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda ve çeşitlilikte kültür-sanat mekanları kazandırdık. Elbette kazandırmaya devam edeceğiz.

"SANATÇILARIMIZA, ULUSLARARASI KURUMLARLA ETKİLEŞİM ŞANSI SUNACAK OLAN BU SERGİ, İSTANBUL'UN BİR ÜST SEGMENT TURİZM DESTİNASYONU OLMASINA DA GÜÇLÜ BİR KATKI SAĞLAYACAK"

İstanbulumuz tarihi ve kültürel potansiyeline yaraşır bir şekilde dünya ölçeğinde bir sanat kenti haline geliyor. Hak ettiği yeri çok yakın bir zamanda elbette ki yakalayacak. Bir yandan kültür ve sanatı İstanbul'un her yerine taşırken, bir yandan da dünyanın sanatsal ve kültürel üretimin en özel örneklerini de bu şehrimizde, insanlarımızla ve konuklarımızla buluşturuyoruz. Bugünse dünyanın en çok ziyaret edilen, en saygın müzelerinden birisi olan Tate'in çok özel koleksiyonlarından birini, İstanbullu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli sanat kurumlarından birisi olan Tate'in bu koleksiyonunda, 21 ülkeden 57 sanatçının, tam 95 çok özel eseri bulunuyor. Bu serginin, Türkiye'de hayata geçirilen bu çaptaki ilk ve en büyük uluslararası sergi olma özelliğini de taşıdığını belirtmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bugün olduğu gibi, uluslararası kültür iş birliklerinde Türkiye sanat dünyasına hamilik yapması, İstanbulumuzun kültür zenginliğini arttırmak için diğer kurumlara yol açması, beni gururlandırıyor. Bu sergiyle, hep birlikte İstanbul'un uluslararası sanata ev sahipliği yapma niteliği daha da pekişecek ve yarınlarda daha güçlü hayaller kurmamızı, daha güçlü projeler gerçekleştirmemize destek olacaktır. Sanatçılarımıza, uluslararası kurumlarla etkileşim şansı sunacak olan bu sergi, İstanbul'un bir üst segment turizm destinasyonu olmasına da güçlü bir katkı sağlayacak.

"ARTİSTANBUL FESHANE VE GENEL OLARAK HALİÇ, BİZİM BU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ KÜLTÜR SANAT YATIRIMLARININ EN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİSİDİR"

Bu çok önemli sergiyi Haliç'te ve Artİstanbul Feshane'de gerçekleştiriyor olmamız da ayrıca çok değerli. Artİstanbul Feshane ve genel olarak Haliç, bizim bu dönemde gerçekleştirdiğimiz kültür sanat yatırımlarının en önemli noktalarından birisidir. Bir dünya başkenti olan İstanbul'a çok yakışan bu sergiyi, tüm İstanbulluların gelmesini, görmesini ve her yaştan insanımızın bu zevkin bir parçası olmasını elbette diliyorum. Aynı zamanda İstanbul'u ziyaret eden turistlerin de bu sergiyi gezmesiyle ilgili, farklı turizm sektörleri ve gruplarıyla etkileşimle, onları da bu sergide, bu müzede misafir etmenin keyfini yaşamayı diliyorum. İBB Miras ve İBB Kültür emekçilerinin özverisi ve belediyemiz iştiraklerinin katkısıyla dünyanın en saygın sanat aktörlerinden Tate ile gerçekleştirdiğimiz 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' adlı sergiyle 19 Mayıs'a dek süreceğini ve yan etkinliklerle zenginleşecek güçlü bir sanat programını yaklaşık 5 aya yakın insanlarımızla buluşturacağımızı müjdelemek isterim.

"GÖNÜLLERİ FETHEDEN HER İNSANIN, İNSANLIĞA DA İYİ HİZMET EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Aynı zamanda çok kıymetli yol arkadaşlarıma, katkı sunan Mahir Polat'a, ayrıca teşekkür ediyorum ve yolu açık olsun. 'Emeğine sağlık' demeyi ihmal etmek istemiyorum. Zira Fatih, değerli bir ilçemiz. Fatih kelimesi, fetihten geliyor. Dolayısıyla bu dönemin en önemli fethinin, gönülleri fethetmek olduğunu, mutlaka gönülleri fetheden her insanın, insanlığa da iyi hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Ben, değerli arkadaşımın, Fatih'te yaşayan her insanın gönüllerini fethetmesini diliyor ve buna inanıyorum. Bu duyguyla yolu açık olsun."

POLAT: "BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA 3 YIL ÖNCE 'KÜLTÜREL DİPLOMASİ OFİSİ'Nİ KURDUK"

Tate Müzesi ürünü "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi"nin İstanbul'a kazandırılış sürecini katılımcılarla paylaşan CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat da "Türkiye'de bir sanat tarihçisi olarak söylüyorum; bugüne kadar açılmış sanat tarihi dokümantasyonu açısından en olgun, en uluslararası etkinliği yansıtması bakımından, neredeyse bütün dünya açısından eşsiz bir sergi. Türkiye'de kültürel etkinlikleri, sanat etkinliklerini, sanat tarihsel kanalda bir kültür tarihi üretmek konusunda eksik kalmış durumda. Türkiye'nin kültür ve sanat etkinlikleri, ne yazık ki bir kültür tarihi üretmek konusunda eksik kalmış durumda" dedi. 4,5 yıl boyunca birlikte çalıştığı İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendilerine, yaklaşık 3 yıl önce, "Kültürel Diplomasi Ofisi"ni kurmaları yönünde talimat verdiği bilgisini paylaşan Polat, "Bu çalışmalar, bizi bir yandan uluslararası kurumlarla iş birliğine götürürken, bir yandan İstanbul'un sanatçılarını dünyaya tanıtmak konusunda yeni yeni filizlenen iş birliklerinin de kapısını aralamış ve bu çalışmaların ilk adımlarını atmış oluyor" diye konuştu.

İmamoğlu ve Polat, konuşmaların ardından, sergide emeği geçen bütün kişilerin katılımıyla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu ve katılımcılar, fotoğraf çekiminin ardından sergiyi gezdi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ ESERLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

İstanbul'un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekanı Artİstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate'i ağırlıyor. "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde" sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçki İstanbullular ile buluşuyor.

21 ÜLKE, 57 SANATÇI, 95 ESER

21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra'da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern'in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

SERGİ 19 MAYIS'A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde" sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında açık kalacak.