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Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan milyonları umutlandıran sözler - Son Dakika
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Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan milyonları umutlandıran sözler

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi. Komisyonun açılışında bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan\'dan milyonları umutlandıran sözler
11.12.2023 - 13:28,  Güncelleme: 13:51
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, bir kez daha işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirecek. İşte taraflardan ilk açıklamalar...

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Bakan Işıkhan, "Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

"ASGARİ ÜCRETİ NOMİNAL OLARAK 61 KATA, REEL OLARAK 3 KATINA ÇIKARDIK"

Işıkhan sözlerine şöyle devam etti: "Devletimiz çok güçlüdür. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrete yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak da 3 katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti yıl ortasında Temmuz ayında ilave artışla ikinci kez artırdık. Enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçi, emekliyi enflasyona ezdirmeme mücadelesi verdik. Çalışanları enflasyona karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay veriş olduk. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci yarısı için 600 liraya çıkardık. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve enflasyona karşı dikkat edeceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılının çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Sürece katkı sağlayanların sağduyu ve gayretlerine güveniyoruz."

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

TİSK'TEN DEVLET DESTEĞİ TALEBİ

Bakan Işıkhan'dan sonra konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücretin ilk toplantısı için bir aradayız. Umut ediyoruz ki toplantı sonuçlarında fayda yaratarak süreci tamamlarız. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız. Her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Ülkenin sürdürülebilir refahı, çalışanların enflasyona karşı korunması, işletme ve üreticileri ayakta tutmak. Tüm ücretlerde asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Çok kritik dengeden bahsediyoruz. Biz işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işveren olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız" dedi.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

"VERGİDE ADALETİ SAĞLAYACAK İLERİ ADIMLAR ATILMADI"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise "Asgari ücreti belirlemek üzere toplandık. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca işçi ve ailesine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz, geçim sıkıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uzun yıllardır işçinin talebiydi. Bu hayata geçirildi ancak vergide adaleti sağlayacak ileri adımlar devam etmedi.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

"ASGARİ ÜCRET HALEN AÇLIK SINIRININ ALTINDADIR"

Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır. Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz. Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANIYOR

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez dört işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

PAZARLIKTA ALT SINIR YÜZDE 40

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak bu oranın refah payı eklemesiyle yüzde 45-50 kadar çıkması gündemde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİ KONUSUNDA MUTABIK

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden ilk açıklamalar

HÜKÜMETTEN TEK ZAM MESAJI

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan\'dan milyonları umutlandıran sözler
YORUMLAR (7)
  • kenan mutlu: ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER ASLA ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ ÇOK DOĞRU,PARAMPARÇA OLDUKLARI İÇİN EZİLMEYE GEREK KALMADI Yanıtla 0 0
  • bülent C.: asgari ücret minimum 20 bin tl den aşağı olmamalıdır. Yanıtla 9 1
  • Alaattin Yazici Yazici: asgari ücrete nekadar zam yaparsanız alım gücü okadar zayıflar. özellikle bu işsiz ve emekliler için yakıcı olur. Yanıtla 8 5
  • Serkan Basar: umut istemiyoruz insan gibi yaşamak istiyoruz Yanıtla 90 3
  • Muhammet ali Hiçyılmaz: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMİCEZ!!!!! HEP AYNI DÜMEN HER SENE AYNI SENARYO BIRAKIN BU İŞLERİ Yanıtla 109 9
  • tolga karabulut: tamam inandık :) daha baslamadınız asıl maraton çalışanlar için seçimden sonra baslıycak :D sizinkiler oy verir gene merak etme baskanım Yanıtla 71 9
  • Kenan Acısever: TL den ne zaman sıfır ı atıyoruz beyler onu konuşalım paranın değeri kalmadı 200 tl 20 tl gibi oldu iş görmüyor paradan sıfırı atınız bakın enflasyon %80 dan % 8 e düşecek bakın nasıl düşürdük diye bileceksiniz... Yanıtla 68 7

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan milyonları umutlandıran sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan milyonları umutlandıran sözler - Son Dakika
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