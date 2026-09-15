Ayvalık Film Festivali başladı: "Geleceğin Sinemacıları Ödülü"ne Melik Kuru layık görüldü - Son Dakika
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Ayvalık Film Festivali başladı: "Geleceğin Sinemacıları Ödülü"ne Melik Kuru layık görüldü

Ayvalık Film Festivali başladı: "Geleceğin Sinemacıları Ödülü"ne Melik Kuru layık görüldü
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5. Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı. 41 ülkeden 76 filmi sinemaseverlerle buluşturan festivalin açılışında, bu yıl ilk kez verilen "Geleceğin Sinemacıları Ödülü"ne "İsimsiz Eserler Mezarlığı" filminin yönetmeni Melik Kuru layık görüldü.

(BALIKESİR) – 5. Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı. 41 ülkeden 76 filmi sinemaseverlerle buluşturan festivalin açılışında, bu yıl ilk kez verilen "Geleceğin Sinemacıları Ödülü"ne "İsimsiz Eserler Mezarlığı" filminin yönetmeni Melik Kuru layık görüldü.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Büyük Park Amfitiyatro'da gerçekleştirilen açılış gecesiyle beşinci kez sinemaseverlerle buluştu. 20 Eylül'e kadar devam edecek festivalde 41 ülkeden 76 film Ayvalık'ın farklı noktalarında izleyici karşısına çıkacak.

Festival Direktörü Azize Tan, açılışta yaptığı konuşmada festivalin beş yıllık yolculuğuna değindi. Festivalin ilk yılından bu yana Ayvalık'la birlikte büyüdüğünü belirten Tan, artık yalnızca kentte yaşayanların değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sinemaseverlerin de festival için Ayvalık'a geldiğini söyledi.

Azize Tan, şunları kaydetti:

"Festival beşinci yılına ulaşabildiyse bu herkesin eseri. Seyir Derneği olarak 2022'de çıktığımız bu yolda sinemanın başrolde olduğu, yarışmasız, kırmızı halısız, sıcak, seyircilerle sinemacıların buluştuğu bir festival hayal ettik. Ayvalıklılar bizi başından itibaren sahiplendi, biz de onların verdiği cesaretle bugünlere gelebildik. Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak festivali düzenlerken Ayvalık Belediyesi'ni yalnızca bir destekçi değil, yan yana yürüdüğümüz bir omuzdaşımız olarak görüyoruz."

"İSİMSİZ ESERLER MEZARLIĞI"NA ÖDÜL

Festivalin beşinci yılında öne çıkan başlıklardan biri de genç sinemacılara verilen destek oldu. Açılış gecesinde bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Kahve İçen Yorulmaz - Geleceğin Sinemacıları Ödülü", "İsimsiz Eserler Mezarlığı" filminin yönetmeni Melik Kuru'ya verildi. Jüride Pelin Esmer, Alin Taşçıyan, Berkay Ateş, Cem Kaya ve Elif Ergezen yer aldı.

Ödülünü Kurukahveci Mehmet Efendi Genel Müdürü Tuncer Akgün'ün elinden alan Melik Kuru, bu ödülün şahsi olarak kazandığı ilk ödül olduğunu belirterek, jüriye teşekkür etti. Kuru, sözlerine bütün film ekibine teşekkür ederek devam etti ve film yapmanın zorluklarına vurgu yaptı.

İlk ya da ikinci uzun metrajlı filmini gerçekleştiren yönetmenleri desteklemek amacıyla verilen 200 bin lira değerindeki ödül, genç sinemacıların yeni projeler üretmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Festival Direktörü Azize Tan da genç sinemacıların festivalde yalnızca filmleriyle yer almalarını değil, sinema dünyasının farklı kuşaklarıyla yan yana gelmelerini önemsediklerini belirtti. Festival programında ilk ve ikinci filmleriyle yer alan yönetmenlerin yanı sıra kısa filmciler ve sinemaya yeni adım atan isimler de gösterimler ve söyleşiler aracılığıyla seyirciyle buluşuyor.

Bu yıl beşinci yaşını kutlayan festivalin gerçekleştirilmesinde pay sahibi pek çok destekçinin isimlerinin anılmasının ardından Azize Tan, festivalin ilk yılından itibaren çok sevilen çanta tasarımlarını yapan ve bu yılın sonunda kapanacak olan  çöp(m)adam'ın kurucusu Tara Hopkins'i sahneye davet etti. Hopkins seyirciden büyük alkış aldı.

YARIŞMA YOK, FİLMLER VE KARŞILAŞMALAR VAR

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de yarışmasız bir festival olması. Yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonelleri yalnızca kendi filmlerinin gösterimleri için değil, başka yönetmenlerin filmlerini izlemek için de festival boyunca Ayvalık'ta bir araya geliyor.

Azize Tan, yarışma baskısının olmadığı bu yapının sinemacılarla seyirciler arasında daha güçlü bir iletişim kurulmasına olanak sağladığını belirterek, gösterimlerin ardından başlayan sohbetlerin ve sokaktaki karşılaşmaların festivalin önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

41 ÜLKEDEN 76 FİLM

Festivalin beşinci yılında 41 ülkeden 76 film seyirciyle buluşuyor. Dünya sinemasının yeni yapımlarının yanı sıra Türkiye sinemasından uzun ve kısa metrajlı filmler, belgeseller ve animasyonlar da programda yer alıyor.

Festivalin açılış filmi Pedro Almodóvar'ın "Buruk Noel" (Amarga Navidad) filmi oldu. Film, Türkiye'de ilk kez Ayvalık'ta gösterildi.

GENÇ SİNEMA'DA 41 ÖĞRENCİ

Festivalin Genç Sinema programı da bu yıl beşinci yaşını kutluyor. Programa 363 öğrenci başvururken, 26 üniversiteden 9'u Ayvalıklı 41 öğrenci festivale katılmaya hak kazandı. 2022'den bu yana sürdürülen program, bugüne kadar 150'yi aşkın öğrenciyi Ayvalık'ta ağırladı. Gençler festival boyunca atölyelere katılacak, kısa film ve festival dergisi hazırlayacak, organizasyonun farklı alanlarında görev alacak.

Açılış töreni, Festival Direktörü Azize Tan'ın Genç Sinema öğrencilerini ve festival ekibini sahneye davet etmesiyle sona erdi. Genç sinemacılar ve festivalin hazırlık sürecinde görev alan ekip, izleyicileri birlikte selamladı.

Festival yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak. Sinema, sanat, kent kültürü ve güncel meseleler üzerine konuşmalar ve söyleşiler de hafta boyunca programın önemli bir bölümünü oluşturacak. Festival kapsamında farklı kuşaklardan sinemacılar seyircilerle bir araya gelecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 20 Eylül'e kadar gösterimler, söyleşiler, genç sinemacı buluşmaları ve özel etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Film Festivali başladı: 'Geleceğin Sinemacıları Ödülü'ne Melik Kuru layık görüldü - Son Dakika

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