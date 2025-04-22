Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefi İçin Kararlıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Cumhur İttifakı bu görevi harfiyen yerine getirmeye inançlı, istekli, iradeli, dahası kabiliyetli ve yeterlidir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, doğru, dengeli, derinlikli ve objektif sonuçlar çıkarıldıktan sonra, ihtiyaç duyulan derslerin alınması kaydıyla devamlı yanan tarih meşalesinin, hem önlerini aydınlatacağını hem de ufuk ötesine ışıklar salacağını belirtti.

Geçmişini bilmeyenin, daha acıklısı geçmişine dudak bükmüş ve yüz çevirmiş toplum veya milletlerin geleceğin kilitli kapılarını aralamasının, tarih mizanında hayat ve varlık iddiasında bulunmasının akla ziyan bir beklenti olduğunu kaydeden Bahçeli, "Akan hayatı omurgasından yakalayabilmek, devamlı farklı renklere, şekillere ve kisvelere bürünen hadiselerin içyüzünü görebilmek, evvelemirde sağlam ve sağduyulu bir tarih şuuruyla mümkündür. Bu şuur geçmişle geleceği munzam ve muntazam bir kader köprüsüyle birleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin en mühim ve mütemadi sorunu, şuursuz heyecanın yol açtığı çılgınlık hali ve bunun sonucunda beliren yılgınlık hamulesidir. Bir güne sıkışıp kalan, gündelik olayların peşine takılan, rövanşist takıntılara hapsolan bir siyasetin elbette misyonu yoktur, vizyonu ise hepten koftur. Gerek Türk siyaseti gerekse de dünya siyaseti maalesef kurak bir dönemdedir. Buna bağlı olarak sorun çözme kültürünün yeşerip kök salması zaman almakta, bir diğer ifadeyle ön yargıların kırılmasını, psikolojik zorlukların aşılmasını, ekonomi, politik tıkanmaların açılmasını gerektirmektedir."

"Bu iş daha fazla uzamamalıdır"

Devlet Bahçeli, elitist çevrelerin direnişine, vesayetçi kesimlerin engellemesine, istismarcı, inkarcı ve yasakçı anlayışların karşı çıkışlarına rağmen Türkiye'nin, kronik sorunlarından kurtulma iradesini kararlılıkla gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye hedefinin icra ve icmali bu kararlılığın yeni yüzyıldaki nişanesidir. Türk milleti, bahse konu hedefe yediden yetmişe sahip çıkmıştır. Muazzam bir ortak akıl devredeyken demokrasi dışı arayışlara özenmek, suyu bulandırmaya çalışmak, korku yaymak, şüpheleri artırmak, milli iradeye hakarettir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye barış, huzur ve kardeşlik rüzgarları esmeye başlamışken, bu havayı bozmanın pususuna yatmak, hıyanete kadar ulaşacak yanlıştır. Bölgesel tansiyonun tırmandığı, küresel siyasi ve ekonomik karmaşanın şiddetli fırtınayı andırdığı bir zaman aralığında; hiçbir dış baskı, dayatma ve tazyik olmadan, devlet, millet dayanışmasıyla husule gelen terörsüz Türkiye gayesine adım adım ulaşma gayreti son bir asrın mucizevi atılımıdır. Türk ile Kürt arasına nifak tohumları saçmak için on yıllardır müsait ortam ve durum kollayan iç ve dış odakların uykuları kaçmakta, rahatsızlıkları her hallerine sirayet etmektedir."

Türk milletinin varlığına, birliğine ve bin yıllık kardeşliğine emsali görülmemiş ölçüde düşkün olduğunu, süte leke düşürülmemesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Su akacak, yatağını bulacaktır. Dalgalanan deniz sonunda durulacaktır. Kül yeniden ateş almayacak, alamayacaktır. İyi niyetli, adil, azimli, anlayışlı, müşfik, hoşgörülü, sabırlı ve umutlu diyalog ve işbirliği marifetinin refakatinde, aracısız, aralıksız, bagajsız, pazarlıksız ve gizli gündemsiz temas ve iletişimin rehberliğinde hayırlı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Kaldı ki samimi arzum ve inancım budur. Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir.

Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi hususunda müjdeli haberleri sırasıyla almak, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında milli imkan ve kaynaklarımızı sosyal ve ekonomik kalkınmaya çevirmek, ülkemizi baştan ayağa reformlarla sarmak, yatırım seferberliğiyle donatmak, muasır medeniyetlerin üzerine sıçratacak hamleleri el birliğiyle yapmak temel ve öncelikli görevimizdir. Cumhur İttifakı bu görevi harfiyen yerine getirmeye inançlı, istekli, iradeli, dahası kabiliyetli ve yeterlidir."

"CHP'nin, yargı sürecine saygı duyması lazımdır"

Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifa dileyerek, "Allah'tan niyazım, terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle hizmet eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir an evvel sağlığına kavuşması ve şifa bulmasıdır. DEM Parti'nin Türkiye partisi olması istikametinde açık tavrı ve yapıcı tutumu iyi bilinen isimlerden birisi olarak sivrilen Sayın Önder'in mesaisine dönmesi temennimdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin prangalarından, kara propaganda aparatlarından kurtulacağını bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın ülkemize karşı tereddütsüz hayata geçirdiği hücum ve husumet siyasetine rağmen bu kurtuluş gerçekleşecektir. CHP'nin muhalefeti Türkiye'yi zora sokmak üzerine planlanan müfrit ve müfsit bir muhalefettir. CHP'nin muhalefeti vatanı ve devleti düşürmek maksadına matuf karanlık bir siyasettir. Demokrasi ve hukuk güvenliğimiz tehdit altındadır. Lise ve üniversite öğrencilerimizin arkasına saklanıp sokakları kışkırtan, utanmadan rızkı ve nimeti boykot eden, daha doğrusu milli ekonomiyi ve milli kurumları düşmanca hedef alanlar esasında Türkiye için bariz bir tehdit haline dönüşmüştür.

CHP Genel Başkanı'nın 'savaş ilan ederim' açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır. Özgür Özel'e diyorum ki; dilemeyiz ama, şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan, biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız. Her şeyden önce CHP'nin, hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır. Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kel başa şimşir tarak misali, kasket giyip çakma ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir."

"CHP artık tehlikeli bir siyasi odaktır"

"Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur. Kaos ve kriz siyasetine hız vermiştir" değerlendirmesinde bulunan Devlet Bahçeli, "Özel'in, iradesini ve siyasetinin kontrolünü Türkiye muarızı çevrelerin eline ve keyfine korkak şekilde terk ettiğini" aktardı.

Bahçeli, "Özellikle TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan 2025 tarihli 77'nci Birleşiminin açılmasından sonra CHP'li Meclis Başkanvekili ile CHP'li Katip Üyenin daha önceden yapılan bir tertip ve eylem planını tatbik ederek hukuksuz, kanunsuz ve korsan iş ve işlemleri 105 yıllık maziyi kucaklayıp bugüne gelen Gazi Meclisi'mize karşı çok büyük haksızlık, hayasızlık ve siyasi ahlaksızlıktır." açıklamasında bulundu.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesinin kararının hüküm kısmını okutan CHP'nin, teamülleri ve içtüzüğü açıkça çiğnediğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP'li Meclis Başkanvekili ve CHP'li Katip Üye derhal istifa etmelidir. Bir başka tedbir olarak, bu yasama yılının sonuna kadar TBMM Başkanı, CHP'li Meclis Başkanvekiline Genel Kurulu yönetme ruhsat ve izni vermekten imtina etmelidir. Konunun bir mahkum hakkındaki kararı gayrimeşru ve gayriahlaki şekilde okutulmasından daha farklı boyutları vardır. TBMM böylesi bir yetki ihlaline ve sorumluluk aşımına tesadüf etmemiştir. Can Atalay ile ilgili okutulan metin, bununla mündemiç doğurması ümit edilen hukuksal sonuç, mutlak butlanla batıldır. Bir siyaset eskisinin, böylesi alacakaranlık zamanlarda abuk sabuk konuşması da potansiyel hazımsızlığını sürekli deşifre etmektedir. Gazi Meclis'imizin 105'inci yıl dönümünde vaki rezalet, milli iradeye ağır saldırı ve suikasttır. Bugün Can Atalay kararını kaçak-göçek ve fırsatçılıkla okutanlar, yarın Türkiye'nin aleyhine bir başka muhtemel tasarruf ve teklifi oldubittiye getirerek gündeme taşıyabilecektir.

CHP artık tehlikeli bir siyasi odaktır. Milli güvenliğimiz ve demokrasi hayatımız adına zehirli bir siyasi organdır. İlk Meclis'in hatıraları CHP'de buharlaşmıştır. Milli Mücadele yılları silinip atılmıştır. Kuvayımilliye geleneği silindir gibi ezilmiştir. Çok daha üzücü olanı ise Aziz Atatürk'ün anılarının çiğnenmiş olmasıdır. CHP milli egemenliğe karşı gelmiştir."

"Seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir"

Devlet Bahçeli, 23 Nisan 1920'de demokrasi ve millet egemenliğinin tarihsel sahnesine tam olarak çıktığını bildirdi.

Demokrasi ve millet egemenliğinin, ancak bu değerlere hürmet ve riayet etmesini bilen milletin ahlaklı temsilcileri vasıtasıyla anlam ve kalıcılık bulacağının altını çizen Bahçeli, dünyanın o zamanki siyasi ve toplumsal ikliminde Meclis'in, taşıdığı eşsiz özellikleriyle hem insanlık için örnek hem de Türk tarihi açısından ibret, ilham ve ihtiram vesikası olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Unutmayalım ki, hakimiyet havzalarımızdan birer birer çekildiğimiz ıstırap dolu tablo içinde, Türk milletinin o dönemdeki en son, en etkili hamlesinin adı Büyük Millet Meclisi'dir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Nihayetinde TBMM, Türk milliyetçiliğinin, millet ve vatan sevdasının millet iradesiyle buluşması, ayrılmamak üzere birleşmesidir. 23 Nisan 1920'nin aziz hatıralarını aramak ve anlamak için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. 19 Mayıs ruhunda tecelli etmiş yüksek ülkülerde, isli gaz lambalarının ışığında kaleme alınan kararlarda, ardı arkası gelmeyen sararmış telgraflarda, heyecanla toplanılan kongre salonlarında, asker götüren katarların loş vagonlarında, mermi taşıyan kağnıların gıcırtılı tekerleklerinde, gaile dolu teknelerinde, mekteplerden getirilen ve uykusuz gecelerle geçen sıralarda, nihai olarak şehadetlerle dolu vatan topraklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni canlı bir şekilde görmek, anlamak, tanımak mümkündür, her vicdan sahibi için de şeref konusudur."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TBMM'nin daha da etkinlik kazandığını, asıl fonksiyonuna tam olarak kavuştuğunu, denge ve denetleme vasfının tescillendiğini aktaran Bahçeli, ilaveten kuvvetler ayrımının netleşerek kesinleştiğini belirtti. Bahçeli, TBMM'nin Türk milletinin alın teri, göz nuru, cepheden cepheye verdiği kurtuluş mücadelesinin ilelebet yaşayacak iradesinin mümtaz bir tecelligahı olduğunu vurguladı.

"Gazi Meclis, CHP'ye ve müfteri koalisyonunun tahriklerine takılmadan, daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkiye erişmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük Millet Meclisi'nin açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini teşkil etmiştir. Gerek Büyük Millet Meclisi'nin açılış şartları, gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı; milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan mihrakları nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi ihtar belgesi olmuştur. Bu nedenle, Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan benzer tehditlerin doğru anlaşılması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni maceralarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan boş bir gayret olacaktır. TBMM görevinin başındadır, açıktır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalpgahı, Türk milletinin ta kendisidir. Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisinin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir."

"Devletimiz genç kuşaklarla geleceğe umutla bakmaya devam edecektir"

Devlet Bahçeli, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus'taki Taş Bina'da milli iradenin teşekkülüyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, kesilen kurbanlarla, dudaklardan dökülen aminlerle ve yüreklerden kopan dileklerle ilk Meclisin tarih sahnesindeki muhkem yerini aldığını hatırlattı.

TBMM'nin 105'inci yıl dönümünde milletvekillerinin verecekleri her kararda mensubu oldukları Gazi Meclis'in tarihine, şerefine, namusuna ve anlamına uygun hareket etmelerinin vatan ve mukaddesat borcu olduğunu belirten Bahçeli, Meclis'te meşru her görüşün demokratik sınırlar çerçevesinde tıpkı 1920'li yıllarda olduğu gibi özgürce seslendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, TBMM'nin, Türk milletinin irade ve egemenliğinin temsil kurumu olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin önünde ve üstünde bir güç yoktur. Dün yedi düvele meydan okuyan, en buhranlı anlarda, en ağır şartlarda bile demokrasinin erdeminden ayrılmayan Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır, ama ihanete, bölücülüğe, bölünmeye icazet yoktur, izin yoktur, fırsat yoktur. Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir. Cumhuriyetimizden üç yıl önce açılmış olan TBMM, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse, pırıl pırıl çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir. Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en önemli nedeni ve gerekçesi de bize kalırsa budur. Milletimiz, bağrından yetişen yeni nesillerle varlığını sürdürecek, devletimiz genç kuşaklarla geleceğe umutla bakmaya devam edecektir.

Bu vesileyle sevgili çocuklarımızın ve bugünün kendilerine ithaf edildiği dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gerçek ve kalıcı barış, huzur, mutluluk ve kardeşlik diliyorum. Yüzyıllarca hüküm sürdüğümüz coğrafyalarda, varlığını feda ederek huzur içinde yatan meçhul kahramanların muhterem hatıralarını minnetle yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat ve vücut bulmamızı sağlayan kahraman nesilleri, aziz şehitlerimizi, bu kutlu Meclis'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclis'in muhterem üyelerini, ebediyete irtihal etmiş tüm milletvekillerini rahmetle anıyorum. Bu düşüncelerle Gazi Meclis'imizin 105'inci açılış yıl dönümünü iftihar duygularımla kutluyor, aziz milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum."