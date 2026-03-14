Bahreyn'den İran'a Füze Ateşi İddiası

The New York Times (NYT), Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a füze ateşlendiğini öne sürdü.

NYT'nin haberinde, gazete tarafından teyit edilen videoda Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a doğru balistik füzelerin ateşlendiğinin görüldüğü bildirildi.

Haberde, sosyal medyada paylaşılan görüntünün ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana bir Basra Körfezi ülkesinden İran'a yönelik ilk teyit edilmiş saldırı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Sosyal medyada 7 Mart'ta paylaşılan videonun gazete tarafından Bahreyn'in kuzeyindeki yerleşim bölgesi ile havalimanının yakınlarında çekildiğinin doğrulandığı kaydedilen haberde, fırlatılan iki füzenin deniz üzerinden kuzeydoğuya, İran yönüne doğru ilerlediğinin görüldüğü iddia edildi.

ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapmış ulusal güvenlik analisti Wes Bryant ve Oslo Üniversitesinden füze uzmanı Fabian Hoffmann, videoda görüntülenen fırlatıcının ABD yapımı M142 HIMARS kamyonu olduğunu savundu.

Görüntüden füzeleri ABD ordusunun mu yoksa Bahreyn ordusunun mu ateşlediğinin anlaşılamadığı kaydedilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımda HIMARS fırlatıcısının fotoğraflarına ve bu silahların "İran rejimine karşı mücadelede rakipsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladığı" ifadesine yer verildiği belirtildi.

Bahreyn hükümeti, gazeteye yaptığı açıklamada, ordunun "hiçbir saldırı operasyonuna katılmadığını" ifade ederek, söz konusu videoda Bahreyn'deki ABD operasyonlarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Pentagon sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.