Bakan Güler: Suriye\'de önceliğimiz, PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik büyük tehdit oluşturan PKK/ YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz, açık ve nettir. PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye'nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir" dedi.

Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Gaziantep'e gitti. 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün tarafından karşılanan Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi daha sonra helikopterlerle Suriye sınır hattına giderek Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerine geçti. Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerin ardından yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

'SAHADA IŞİD İLE MÜCADELE EDEN TEK ORDU TÜRK ORDUSU'

Suriye sınır bölgesindeki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen video telekonferans toplantısında şunları söyledi:

"Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz ve devamında ortaya çıkan istikrarsız ortam, PKK-YPG ve IŞİD terör örgütlerinin Suriye'de alan kazanmalarına fırsat vermiş ve sınır güvenliğimizi tehdit eder duruma gelmiştir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, Suriye'deki operasyonlarımız öncesinde PKK/PYD ile IŞİD terör örgütünün yurt içinde saldırıları ve eylemleri olmuştu. Bu saldırılar ve eylemler sonucunda; Reyhanlı'da 50, Suruç'ta 34, Ankara'da 109, İstanbul'da 45, Gaziantep'te 59, Kilis'te 22 olmak üzere 600'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca sınır ötesi harekatlarımız öncesinde, Suriye topraklarından il ve ilçelerimizle yerleşim yerlerimize yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde Kilis'e toplam 95 adet; Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Kilis'e 53, Hatay'a 109 adet; Barış Pınarı Harekatı öncesindeyse Mardin'e 407, Şanlıurfa'ya 632, Şırnak'a 241, Gaziantep'e de 9 olmak üzere toplamda 1546 adet füze ve havan saldırısı yapılmıştır. Görüldüğü gibi Türkiye, Suriye'ye girmeden önce büyük bir bedel ödemiş, buna karşı terör örgütlerine bedel ödetmek, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan sınır ötesi operasyonlarını icra etmiştir. Bu kapsamda IŞİD ile sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ordu, Türk ordusudur. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 67 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Ordumuz icra ettiği başarılı operasyonlarla oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamış, harekat alanlarında bulunan halkın hayatının normalleşmesi için de büyük çaba sarf etmiştir."

'SURİYE MİLLİ ORDUSU'NUN TOPRAKLARINI KURTARACAĞINA İNANIYORUZ'

Suriye'deki eli kanlı rejimin devrildiği ve artık burada yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Bakan Güler, "Suriye'de asıl söz sahibi artık Suriye halkıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Suriye'de 27 Kasım'da başlayan süreç neticesinde 2 Aralık tarihinde Tel Rıfat, 9 Aralık tarihindeyse Menbiç, Suriye Milli Ordusu tarafından, YPG/PKK'lı terörist unsurlardan temizlenmiştir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusunun önemli bir parçası olan Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye halkıyla birlikte terör örgütleri tarafından işgal edilen toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz. Biz de hudutlarımız ötesindeki terörist unsurların tamamı temizlenene kadar, aynı kararlıkla icap eden tüm tedbirleri alacağız. Şu hususa dikkat çekmek isterim ki bugün Suriye'de yaşananlar, sadece 'son bir ayın gelişmeleri' olarak görülmemelidir. Yıllarca kendi halkına zulmeden rejimin yaptıkları ve buna 'Artık dur' diyen Suriye'nin 'gerçek sahiplerinin büyük çabaları', güzel günleri getirmiştir. Aynı zamanda elde edilen başarı, vatanımızın hudut ötesinden itibaren korunması maksadıyla Ağustos 2016'da başlayan ve başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesiyle asil milletimizin milyonlarca sığınmacıya kucak açarak gösterdiği dayanışma ve fedakarlığının da bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜM AKTÖRLERİN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Sahadaki tüm aktörlerin, atılacak adımlarda Türkiye'nin yaptığı fedakarlık ve üstlendiği inisiyatifleri göz önünde bulundurması gerektiğini kaydeden Güler, "Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için ülkemizin hassasiyetlerine saygı gösterilmelidir. Bugün yapılan her açıklama ve atılan her adım, yerel halkın beklentilerini ve bu uğurda ödenen bedellere de saygı göstermek zorundadır. Gelinen aşamada Türkiye; Suriye'de istikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Esasen bölgede etkin olan tüm aktörler ve müttefiklerimiz de Türkiye'nin çözümün bir anahtarı olduğu gerçeğini artık kabul etmektedirler. Bu bağlamda; tüm aktörlerin kapsayıcı bir çözüm için, yeni yönetimi desteklemesi ve Türkiye ile iş birliği yapması büyük önem taşımaktadır. Yıllardır süren çatışmaların yarattığı insani dramlar sebebiyle acı çeken yerel halkın taleplerine kulak vermek, demografik yapıyı koruyacak adımlar atmak ve uzun vadeli bir barış inşa etmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsemek elzemdir. Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusunda terörist grupların varlığı devam etmektedir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG, IŞİD gibi terör örgütlerinin yeri yoktur. PKK/YPG terör örgütü, kontrol ettiği bölgelerde terör ve baskı yoluyla demografik yapıyı değiştirmiştir. Ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan bu grupların, sahada attığı her adım takip edilmekte, bunlara karşı önleyici tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİSTLERİ KARANLIK ÇUKURLARA GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Terör örgütünün baskısı kalktığında ve yerinden edilen bölge halkı evlerine döndüğünde, Suriye'nin gerçek demografik yapısının ortaya çıkacağını işaret eden Bakan Güler, "Dolayısıyla demografik testten geçemeyen her girişim, başarısız olmaya mahkumdur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik büyük tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz, açık ve nettir. PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye'nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir. Bunu muhataplarımıza da ifade ettik, ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetim de terör örgütünün tasfiyesi hususundaki tutumunu açıkça belirtmiştir. Asil milletimiz müsterih olsun ki aziz vatanımıza, vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuruna tehdit oluşturan tüm şer odaklarını yerle bir edecek, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceğiz. İcra ettiğimiz sınır ötesi operasyonlarımız planlandığı şekilde ve artan bir baskıyla sürdürülecektir. Aynı şekilde, Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Nitekim Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap'ta kilit kapatılmış Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden sağlanmıştır. Irak'ın kuzeyinde hareket alanı kalmayarak mağaralara sıkışan teröristleri etkisiz hale getirmeye; onları bulundukları sığınaklarda yok etmeye devam edeceğiz. Artık, teröristler için yüce Türk adaletine teslim olmak tek çıkış yoludur. Aksi halde onları bekleyen yegane son, yok olmaktır. Teröristlerin bulunduğu her yer, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin meşru hedefidir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ DÜNYA SİYASETİNDE KİLİT BİR AKTÖR KONUMUNDA'

Türkiye'nin tarih boyunca önemli güç mücadelelerinin yaşandığı bir coğrafyanın tam merkezinde yer aldığını belirten Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Ülkemiz; jeopolitik konumu, stratejik önemi ve kurduğu çok boyutlu ilişkilerle dünya siyasetinde kilit bir aktör konumundadır. Savunma ve güvenlik alanında hızla değişen dinamikler karşısında köklü devlet geleneğimizden aldığımız mirasla ürettiğimiz politikalar ülkemizi, müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir. Öte yandan her geçen gün daha da karmaşıklaşan dünya politiği dost ve müttefik ülkelerle yakın temas ve iş birliği halinde olunmasını ve savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli alanlarda birlikte çalışmayı gerekli kılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya konulan çok boyutlu diplomasi sayesinde dost ve müttefiklerimizle iş birliği derinleşmiş ülkemizin uluslararası camiadaki aktif rolü daha da artmıştır. Bu durum, dünya basınında sıklıkla yer bulmakta ve çeşitli liderler tarafından da ifade edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiği inisiyatifler; ülkemizin gücüne güç katmakta, dost ve müttefik ülkelere güven telkin etmekte, mazlum coğrafyalarda denge unsuru olmaktadır. Bu başarı hikayesinde, siz kahraman ve fedakar silah arkadaşlarım da çok mühim roller üstlenmektesiniz. Gayretlerinizle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Şanlı ordumuzun siz değerli mensuplarının, dün olduğu gibi bugün de yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinciyle üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getireceğine olan inancım tamdır. 2025 yılına yeni umutlar ve güçlü hedeflerle girerken faaliyetlerimizi en iyi şekilde yerine getirme azim ve kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, tüm silah ve mesai arkadaşlarımla değerli ailelerinin yeni yılını kutluyor, kahraman arkadaşlarıma görevlerinde üstün başarılar diliyorum."