BAKAN KACIR: BİRİLERİ REHAVET İÇİNDE GÜNLERİNİ GEÇİREDURSUN, BELEDİYELERİMİZ KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIYOR-1

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Kacır, 'Bünyesinde özellikle gençlere ve kadınlara hizmet sunacak tesisler barındıran bu merkez, AK Parti'mizin belediyecilikte öncü ve örnek projelerinden biridir. Birileri ağustos böcekleri gibi rehavet içinde günlerini geçiredursun, AK Partili belediye başkanlarımız karıncalar gibi çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, milletimiz için seferber olmaya devam ediyor' dedi.

Başakşehir Belediyesi ilçenin 13'üncü kültür yaşam parkı Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı törenle hizmete açtı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da yer aldığı açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nı gezdi.

BAKAN KACIR: AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ KARINCALAR GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın hizmete alım töreninde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Her yaştan vatandaşımızın hizmetine sunulan bu önemli merkezin, Başakşehir'e hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bünyesinde özellikle gençlere ve kadınlara hizmet sunacak tesisler barındıran bu merkez, AK Parti'mizin belediyecilikte öncü ve örnek projelerinden biridir. AK Partili belediyelerimiz, belediyecilikte sadece altyapı hizmetleri ile yetinmiyor, sosyal alanlarda marka işlere imza atmaya devam ediyor. Kültür merkezleriyle, sosyal girişimcilik merkezleriyle, kadın ve aile merkezleriyle, engelsiz yaşam tesisleriyle, spor tesisleriyle, bilgi evleriyle, bilim ve inovasyon merkezleriyle, teknoloji atölyeleriyle milletimize hizmet yolunda koşmaya devam ediyoruz. Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini hepimiz hatırlarız. Birileri ağustos böcekleri gibi rehavet içinde günlerini geçiredursun, AK Partili belediye başkanlarımız karıncalar gibi çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, milletimiz için seferber olmaya devam ediyor' dedi.

'TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN TÜRKİYE'DEN ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞMAYI BU İNANÇLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Kacır, 'Muazzam bir merkezin açılışındayız. Biz, biliyor ve inanıyoruz ki, bütün bu hizmetlerin neticesinde en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri ve duasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 40 yılı aşan, dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde başarılarla geçen siyasi hayatı bunun en açık örneğidir. Allah çalışanın, gayret edenin, alın teri, akıl teri dökenin yardımcısıdır, milletimiz istikbali ve istiklali için gece gündüz demeden, durmaksızın koşanın, gayret edenin her daim yanındadır. Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezlerimizle, Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle bu ülkenin aydınlık yarınlarının hizmetinde olmaya bu inançla devam ediyoruz. Dünyanın en büyük, havacılık, uzay ve teknoloji festivalleri TEKNOFEST'leri, milyonlarca gencimizin katılımıyla gerçekleştirmeye bu inançla devam ediyoruz. Bu ülkenin evlatlarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına kurduğumuz akademilerde, robotikten yazılıma, yapay zekadan siber güvenliğe en yenilikçi eğitim programlarını bu şuurla hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin önlerindeki tüm engelleri kaldırarak dünyanın en başarılı teknoloji girişimlerinin Türkiye'den çıkması için çalışmayı bu inançla sürdürüyoruz' diye konuştu.

'125 GENCİMİZİN YAZILIM EĞİTİMİ ALMASINI VE BU ALANDA İSTİHDAMINI SAĞLAYACAĞIZ'

Başakşehir için yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Kacır, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu, bugün yemyeşil alanlarıyla, düzenli şehirleşme yaklaşımıyla İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Başakşehir için yeni ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. İstanbul Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen Yetenek Başakşehir Mesleki Eğitim ve Kariyer Projesi'ni başlattık. 125 gencimizin daha yazılım eğitimi almasını ve bu alanda istihdamını sağlayacağız. Hayata geçirdiğimiz 'Dijital Medya Araştırma ve Görsel Sanatlar Akademisi' ile dijital platformların etkin kullanımını, kültürümüzden beslenen özgün sanat ürünlerinin gençlerimiz tarafından geliştirilmesini sağladık. ve çok yakında yine belediyemizin öncülüğünde Başakşehir Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Kısa zaman içinde açılışını gerçekleştireceğimiz Başakşehir Bilim Merkezi de şimdiden, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun? dedi.

'GAZZELİ ANNELERİN ACILARI, HIÇKIRIKLARI ÜZERİNE BİR MEDENİYET İNŞA EDİLMEZ'

Bakan Kacır, 'Türkiye'yi güçlendirmek, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek, bilimde, teknolojide yüzyıllar sonra yeniden iddia sahibi olabilmek, elbette müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek demektir. Ama bunun da ötesinde, ışığın bu topraklardan yükselmesini bekleyen, Türklerin, Türkiye'nin düşmemesi için yeryüzünün dört bir köşesinde seccadelerine kapanarak dua eden, mahzunların, masumların, mazlumların umudunu yükseltmek demektir. Bizim için aslolan budur, nihai gayemiz budur. Biliyoruz ki, bugün bilim ve teknolojideki üstünlüklerine güvenerek başkalarına zulmedenlerin, varacağı bir yer, elde edeceği hakiki bir netice yoktur. Zulüm ile abad olunmaz. Kucaklarında bebeklerinin çıplak bedenleriyle feryat eden Gazzeli annelerin acıları, hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez. Bu acı, bu feryat, bu zulüm elbet son bulacak. Elbet gün yeniden aydınlanacak, güneş yeniden hür Filistin'in, özgür Gazze'nin üzerine doğacak. Asla ye'se kapılmayacağız. Asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Asla çaresizliğe teslim olmayacağız. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Yaşam Parkı'nın İstanbul'umuza, Başakşehir'imize hayırlı olmasını diliyor, Başakşehir Belediyemizi, başkanımızı ve tüm ekibimizi bu eseri şehrimize kazandırdığı için bir kez daha tebrik ediyorum' diye konuştu.

BAKAN BAK: TÜRKİYE SPOR TESİSLERİ AÇISINDAN AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TESİSLERİNE SAHİP

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Malumunuz Olimpiyat Park burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından çok önemli. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye ve İtalya tarafından organize edilecek. Bunlardan ya açılışı ya kapanış maçı burada yapılacak dolayısıyla bizim açımızdan Başakşehir bir marka. Türkiye spor tesisleri açısından Avrupa'nın en büyük tesislerine sahip, en yetkili, en modern stadyumlara sahip. Buraya sporla ilgili diğer yatırımlarımızı da yapacağız. Bu tesisin Başakşehir'in gençlerine, bölgenin gençlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir şansta var. İbn-i Haldun Üniversitesi alanında özel bir üniversite, özel bir yapı. Çok özel bir vizyonu var. Ben buradan onları da tebrik ediyorum' dedi.

KARTOĞLU: KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bizler karıncalar gibi çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu güzel kültür yaşam parkımız eğitimden sanata teknolojiden spora komşularımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Parkı'mızda bir araya getirdik. İsmini değerli şair ve yazarımızdan ve ondan ilham alarak koyduk. Bu gururu gençlerimizi de içinde olan faaliyet yapan bir vatandaşımıza da yaşatacağız. Necip Fazıl'ı burada onlara sık sık hatırlatacağız. Belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşa ettiğimiz merkezimiz, her yaştan ilçe sakinimize yönelik etkinlik ve hizmetlerimizin yeni adresi olacak' diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: BAŞAKŞEHİR'DE OLMAKTAN MEMNUNUZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da 'Başakşehir'de İbni- Haldun Üniversitesi vesilesiyle 2015 yılından beri aktif olarak Başakşehir'in zenginliklerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en saygın en seçkin üniversitelerinden bir tanesi üniversitemiz, sosyal bilimler alanında uluslararası bir araştırma üniversitesi hem burslu öğrenci oranı olarak açık ara Türkiye'nin en çok burslu öğrencisini kabul eden üniversitesi, hem uluslararası öğrenci oranıyla Türkiye'nin en yüksek uluslararası öğrenciye oransal olarak sahip olan üniversitesi hem de yüksek lisans, doktora öğrencisi oranı itibariyle de yine açık ara öğrencilerinin yarıdan fazla yüksek lisans, doktora öğrencisi olan bir üniversite. Sayın Belediye Başkanımızla üniversite heyetinde aynı şekilde üniversitemize katkı sağlamaktadır. Biz de Başakşehir'e hizmet etmek için bir psikolojik destek merkezini belediyemizle beraber hayata geçirdik. Biz Başakşehir'de olmaktan memnunuz. Geleceği çok daha parlak olan şehircilik açısından geleceği yakalamış bir ilçemizde olmaktan memnunuz. Yeni havalimanına yönelik yapılan bütün alt yapılar aynı zamanda hem üniversitemize hem de Başakşehirimize daha fazla güç katıyor' diye konuştu.

'YEREL SEÇİMLER AK PARTİMİZİN, CUMHUR İTTİFAKIMIZIN MUAZZAM BİR ZAFERİYLE NETİCELENECEK'

Merkezin açılış sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları ekledi:

'Türkiye ekonomisi son 3 yıldır, son 13 yıldır ve 13 üç çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürüyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanan yüzde 8 buçukluk işsizlik rakamı da son on 11 yılın en düşük seviyesi olmuş oldu. Türkiye ekonomisini büyütmeye, Türkiye'nin yatırımlarla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye'miz doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüz yılı yapabilmek adına hem merkezi hükümet, tüm bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz canla başla milletimizin hizmetinde sürdürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Biliyoruz ki insanımızın, vatandaşımızın beklentileri çok büyük. Türkiye yüz yılı, Türkiye'nin tüm unsurlarıyla, tüm bileşenleriyle, kalkınmanın yüz yılı olacak. Sanayinin, teknolojinin girişimciliği yüzyılı olacak. Eğitimin, gençliğin, kültürün yüz yılı olacak. ve inşallah AK Belediyecilik 31 Mart'tan sonra çok daha güçlü bir şekilde milletimize, tüm bu alanlarda hizmet sunmaya devam edecek. Önümüzdeki yerel seçimler inşallah AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın muazzam bir zaferiyle neticelenecek.?