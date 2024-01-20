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Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları - Son Dakika
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Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeleri ve bazı Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri görevden alındı. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde de görevden almalar gerçekleştirildi.

Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları
20.01.2024 - 01:04,
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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeleri Mustafa Tahsin Badem, Feriha Koç, Davut Oğuz ve İdris Ertuş ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal görevden alındı.

Bakanlıkta, Yüksek Fen Kurulu üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Emirdoğan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Hayati Taştan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında görev değişiklikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Tosun, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin Alpaslan ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz görevlendirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman Ekici, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre Çalışkan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Aksaray Il Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın ataması yapıldı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Yıldız, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adnan Gürbüz, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin Yılmaz, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat Kaya, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Gümüş, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yasin Gülşen, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yazıcı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Sadoğlu, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Necati Yener, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Uygun, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Nurettin Aras, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim Akmeşe ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Altınkaynak getirildi.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak ve İller Bankası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir görevden alındı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları - Son Dakika


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