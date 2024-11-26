Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kadına Şiddetle Mücadele Günü\'nde "Kadın Çalıştayı" Düzenledi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Balıkesir Kadın Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kreşler açmaya devam edeceklerini belirterek, "Her ilçede açabildiğimiz kadar kreşi açmak için çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir'in kadınlarını ve annelerini kimse bundan mahrum edemeyecek. Söz veriyorum" dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Balıkesir Kadın Çalıştayı toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, eşi Arbil Akın ile birlikte katıldığı programa, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın eşi Zeynep Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın eşi Neriman Köybaşı, Edremit, Karesi, Alteylül, Balya Belediye Başkanlarının eşleri,CHP Altıeylül İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, Milli Sporcu Yasemin Adar, İlçe Kent Konseyi Başkanları, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi akademisyenleri, kadın kooperatifleri temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kadın kahramanlar anıldı

Eğitimden sağlığa, aileden iş hayatına kadar hayatın pek çok alanında kadınların yaşadığı sorunların ve bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulduğu çalıştayda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet'in aynı zamanda bir kadın devrimi olduğunu ifade etti. Akın, kadın kahramanlar diyerek Kuvayı Milliyeci Kara Fatma'yı, Nene Hatun'u, Balıkesir Kuvayı Milliyesi Kadınlar Kolu Başkanı Kamile Hanım'ı, Halide Edip Adıvar'ı, Süreyya Ağaoğlu'nu, Semiha Berksoy'u, Bahriye Üçok'u ve Türkan Saylan'ı andı.

Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik istismar vakalarının, toplumu tehdit eden bir konu olduğunu söyleyen Akın, yapılan araştırmalara göre son 14 yılda, 4 bin 255 kadının erkekler tarafından katledildiği bilgisini paylaşırken son 7 yılda şüpheli kadın ölümlerinin ise yüzde 82 arttığını ifade etti. Şüpheli ölümlerle birlikte 2010'dan bu yana 5 bin 696 kadının hayatını kaybettiğini belirten Başkan Akın, "Kadın cinayetleri ve tacizleri artarken biz ne yaptık. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshettik. Oysa yapılması gereken İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek değil; tam tersine, hayatın her alanında İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayarak kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak olmalıydı" dedi.

"Sağlık turizminde de kadın istihdamına çok önem veriyoruz"

Balıkesir Kent Konseyi ve Kadın Meclisiyle iş birliği yaparak kadın ve çocuklara yönelik yeni bir sosyal kalkınma modeli oluşturmak istediklerinin altını çizen Akın, Büyükşehir olarak her kadının ekonomik özgürlüğünü kazandığı ve rahat yaşayabildiği bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Akın, şunları söyledi:

"Biz, iktidarın yapamadığını Balıkesir'de yapacağız. Balıkesir'de İstanbul Sözleşmesini hayata geçirmek istiyoruz. Bunun ilk adımının güvenli sokaklar, güvenli Balıkesir olduğunu da biliyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda 'Durak Yok' sloganıyla bir uygulama başlattık. Şehir içi ulaşım hatlarımızı kullanan kadınlar akşam belli saatlerden sonra, toplu taşıma araçlarımızdan yalnız standart duraklarda değil, güzergah üzerinde istedikleri yerde, evlerine en yakın duraklarda inebilecekler. Diğer yandan kadınlara toplumsal yaşamda daha fazla yer açmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için istihdamda kadınlara daha fazla yer vermeye özen gösteriyoruz. Balıkesir, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir kent. Balıkesir'de kuracağımız eğitimli, yetkin ve sertifikalı personellerden oluşan Sosyal Hizmet Kooperatifleriyle hasta ve yaşlı bakımlarına belediye olarak desteklerimizi çok daha fazla artırıyoruz. Bu şekilde daha çok kadın iş gücüne ve sosyal yaşama katılacak. Sağlık turizminde de kadın istihdamına çok önem veriyoruz."

"Amacımız kadınlara çalışmaları ve toplumsal yaşama katılmaları için olanak sunmak"

Çalışan kadınların yararlanacağı ve kadınların sosyal hayatta var olması için kreşleri sonuna kadar açmaya devam edeceklerini belirten Başkan Akın, "Burada amacımız çok açık. Kapatılması veya bu konuyla ilgili bir şeyler konuşulmasına da gerek yok. Teşvik edilmesi lazım. Amacımız kadınlara çalışmaları ve toplumsal yaşama katılmaları için olanak sunmak. Kısacası hayatlarını kolaylaştırmak. Evlatlarını emin ellere teslim edip sosyal hayatına rahatça devam edebilmesi ve çalışabilmesi için biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Duyduklarımızın doğru olmadığına inanmak istiyorum. Bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yok. Her ilçede açabildiğimiz kadar kreşi açmak için çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir'in kadınlarını ve annelerini kimse bundan mahrum edemeyecek. Söz veriyorum" diye konuştu.

"Biz eşitliğe inanıyoruz"

Tarlada kadınların daha çok çalıştığını söyleyen Başkan Akın, kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak onlara sağlık hizmeti verildiğini söyledi. BALMEK kurslarında kadınlar için ustalık kursları açtıklarını ifade eden Başkan Ahmet Akın, "Meslekler sadece erkekler için değil. Açtığımız kurslarla erkeklere has görülen mesleklerde artık kadınlarımızın da istihdamının kapısını araladık. 4 Genel Sekreter Yardımcım var. İkisi kadın, ikisi erkek. Bizim için kadın, erkek ayrımı yok, çünkü biz böyle görmedik. Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Biz eşitliğe inanıyoruz. Çünkü bizim için kadın işi erkek işi ayrımı yok. Çünkü biliyoruz ki, Türk kadını her işin üstesinden gelir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kadın kooperatiflerini destekleme konusuna çok önem verdiklerini aktaran Başkan Akın, "Balıkesir'in dört bir yanında üreten kadınlar, emeklerinin karşılığını alacak. Balıkesir Molası adı altında vereceğimiz satış mağazalarında kadınlarımızın el emekleri bereket olup evlerinin bütçesini artırmaya vesile olacaktır. Bu konuda çalışmalar yürüten Eşim Arbil Akın'a da teşekkür etmek istiyorum. Hem verdiği mücadele için hem de yanımızda olduğu için. Çünkü sevgili eşim Arbil, ilçelerimizi ve kadın kooperatiflerimizi diğer ilçe belediye başkanlarımızın eşleriyle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte tek tek geziyor. Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha aktif bir katılım sağlaması için ellerini taşın altına koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içinde yaşanacak dünyanın en güzel kentidir"

Başkan Akın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kadınların daha güvenli ve özgür olduğu, sosyal hayatını rahatlıkla yaşayabileceği, evlatlarını emanet edebileceği ortamların oluştuğu, huzurlu ve güvenli bir Balıkesir için çalışacağımıza sizlerin huzurunuzda söz veriyorum. Balıkesir dönüşüyor. Balıkesir güzelleşiyor ve gelişiyor. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, Balıkesir'in çok daha fazla güzelliklerinin ortaya çıktığı, coğrafyasının bütün muhteşemliklerinin ortaya çıktığı bir Balıkesir'e doğru ilerliyoruz. Balıkesir'imiz İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan bir kent değildir. Balıkesir, bir büyükşehirdir. Kadınıyla, erkeğiyle birlik ve beraberlik içinde yaşanacak dünyanın en güzel kentidir."

Başkan Akın ve eşi Arbil Akın, daha sonra Balıkesir Kent Konseyi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle hazırladığı resim sergisine de katıldı.