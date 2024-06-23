Bayram Tatili Sonrası Arabalı Feribotla İstanbul\'a Dönenler: "Osmangazi Köprüsü Gidiş-Dönüş 800 Lira. Ufacık Bir Yerden de 40 Lira Haraç Kesiyorlar"

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(YALOVA) - Bayram tatili sonrası İstanbul'a dönerken İDO Topçular Arabalı Vapur İskelesi'ni kullanan sürücüler, Osmangazi Köprüsü'nün yüksek ücretinden yakındı. Sürücüler köprüyü neden kullanmadıklarını, "Osmangazi Köprüsü gidiş-dönüş 800 lira. Bir de ufacık bir yer yapmışlar, Altınova arası ufak bir yer. Oradan da 40 lira haraç kesiyor", "Taşımacılık yapıyorum. Bizim aracımız ikinci sınıf geçtiği için bayağı bizim belimizi büküyor. Bunu da müşteriye yansıtamıyoruz", "Yol geçiş ücretleri pahalı. Yol geçişleri yaklaşık 8 litre benzine, mazota denk geliyor" diyerek ifade etti.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok yurttaş memleketine giderken bir kısmı da tatilini Ege ve Akdeniz'de kıyı bölgelerinde geçirdi. Dönüş yapan tatilciler, yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprüler ile birlikte kamu-özel iş birliği ile yapılan otoyollardan ve köprülerden 14- 21 Haziran tarihleri arasında toplam 21 milyon 67 bin 377 araç geçti. Kamu-özel iş birliği projelerinden geçenlerin sayısı 7 milyon 654 bin 309 oldu.

Çoğunluğu İstanbul'a dönmekte olan sürücüler, Yalova'daki İDO Topçular Arabalı Vapur İskelesi'nde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tek yön 275 lira olan feribotu, 399 lira istenen Osmangazi Köprüsü tercih ettiklerini dile getiren yurttaşlar, otoyol geçiş ve akaryakıt ücretlerinin yüksekliğinden dert yandı.

"Var mı böyle bir haraç"

Bir yurttaş, "Nostaljileri kullanalım. Eski gemilerimiz. 40 yıllık hizmet var burada. Bunları kullanalım. Burada ekmek yiyen bir ton insan var. Ne varsa eskide var. 40 lira zam gelmiş. Köprü gidiş-dönüş 800 lira. Bir de ufacık bir yer yapmışlar, Altınova arası ufak bir yer. Oradan da 40 lira haraç kesiyor. Olur mu öyle şey? Bir araba 440 liraya geliyor. 275 lira burada. Düşün biraz ya. Burada yakıtta da tasarruf var. Bin-bin 500 kişi ekmek yiyor. Olur mu öyle şey? 440 lira, yazık günah ya. Şuradan şuraya gidiyorsun, 50 lira kesiyor. Var mı böyle bir haraç? Ayıptır" diye isyan etti.

"Akaryakıttan başımız dertte"

Bursa'dan gelen bir sürücü de tepkisini "Şu anda yollar güzel, otoban da açık. Aşağısı da açık. Feribotumuz da açık. Biraz zam geldi ama olacak. Ekonomi bu halde. Osmangazi bizim olmadığı için feribotu kullanıyorum ben. Osmangazi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin olsaydı ben de orayı kullanırdım. Akaryakıttan başımız dertte. Ben zaten normalde de servisçiyim. Her hafta 3 bin liralık mazot yakıyorum. Önceden 700-800'lük yakıyorduk. Çok kötü" şeklinde dile getirdi.

"Biz artık paralı yolları kullanmıyoruz"

İstanbul'dan Manisa'ya dönen bir aile ise "Bizim gidişimiz rahat. Yolların açık olacağını sanıyorum ama dönüşlerinki sıkıntılı olacaktır büyük ihtimal. İstanbul'a girişler çok oluyor çünkü. Hakikaten biz artık paralı yolları kullanmıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nün fiyatı çok yüksek bizim için. Tamamen normal yoldan gideceğiz biz. Biz Manisa'dan İstanbul'a fulleyip geliyorduk. O yetiyordu bize. İstanbul'un içinde de geziyorduk. Gayet bizim için ekonomik de iyiydi ama şimdi bayramda buraya gelirken bile çok düşündük fiyatlar açısından. Mazot fiyatı çok yüksek çünkü" dedi.

"Aracımız ikinci sınıf geçtiği için bayağı belimizi büküyor"

Araç taşımacılığı ve çekiciliği yapan bir işçi, "Bursa Karacabey'den geliyorum. İki günden beri gelip gidiyorum. Hem çok kalabalık hem de yol ücretleri bayağı bir pahalı. Bizim aracımız ikinci sınıf geçtiği için bayağı bizim belimizi büküyor. Bunu da müşteriye yansıtamıyoruz. Taşımacılık yapıyorum. O yüzden biraz sıkıntılı. Birazcık iyileştirme olsa çok güzel olacak. 770 TL gidiş-dönüş bilet alıyoruz. 770 lira da bizi bayağı bir büküyor. Hem bir de 45-50 dakika sürüyor karşıya geçmemiz. Osmangazi'den geçsek işin içinden çıkamıyoruz. Birazcık fiyatlara iyileştirme olsa sevinirim" diye konuştu.

"Yol geçişleri yaklaşık 8 litre mazota denk geliyor"

Yalova'dan dönen bir sürücü, "İlk kez bu kadar boş, güzel bir yolda geldim. Yol geçiş ücretleri pahalı. Ben Balıkesir'den dönüyorum. Yol geçişleri yaklaşık 8 litre benzine, mazota denk geliyor. Ben Osmangazi'den asla geçmem" dedi. Yalova'dan dönen yurttaş, "9 günlük tatilimiz çok güzel geçti. Pazartesi günü ne yapacağız, bilmiyoruz açıkçası. Şu anda yol durumu gayet güzel. Diğer araçları, diğer köprüleri düşününce çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Osmangazi Köprüsü sanırım 400 lira. Yine hala daha karlı. Akaryakıt fiyatları rahatsız ediyor ve çok da mutlu değiliz. Düzeleceğini de zannetmiyoruz" diye konuştu.

"Osmangazi'yi kullanmıyoruz genel olarak"

Bursa Nilüfer'den dönen kişi, "Biraz zamlı ama ne yapalım? Osmangazi'den daha avantajlı burası. Biraz da gezmiş oluruz." derken feribotla gidiş-dönüş 510 lira ücreti uygun bulduğunu söyleyen başka sürücü ise "Osmangazi daha pahalı, onu kullanmıyoruz genel olarak. Akaryakıt fiyatları pahalı olsa da olmasa da kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Arabasının arkasına bağladığı mini karavanla Ayvalık'tan dönen bir yurttaş, "Güzel tatildi. Karavanla geziyoruz. Biraz pahalı Osmangazi açıkçası, o yüzden burayı tercih ettik. Fiyatlar biraz olumsuz etkiliyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

İskele önünde 21 yıldır sebze-meyve sattığını söyleyen bir yurttaş da şöyle konuştu:

"Buraya zam geldi 275 TL oldu. Çoğu insan köprüden gidiyor. Arasında fazla bir fark yok. 125 lira fark olduğu için herkes köprüden gidiyor. Normalde buranın böyle ana baba günü olması lazım. Hiçbir şey yok şu anda burada. İDO zam yaptığından dolayı böyle daha iyi. Millet de rahatladı. Fazla dönüş olmuyor. Giden gitti zaten. 1 Haziran'da zam geldi. 210 lirayken burada çok sıra vardı. 275 olduğundan dolayı biraz böyle oldu ama daha iyi oldu. Yoğunluk yok. 17 tane gemi çalışıyor şu anda. Çok hızlı çalışıyor. Bayramda da o kadar kalabalık olmadı. Karşıdan çok vasıta geldi. Değişen hiçbir şey olmadı."