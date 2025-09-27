Berlin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 bini aşkın kişi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüdü. Kitlesel yürüyüşe polis müdahale etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünya her yanından büyük tepki yükselirken; Almanya'nın başkenti Berlin'de kitlesel bir yürüyüş düzenlendi.

100 BİN KİŞİLİK DEV YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı. Medico International Sözcüsü Timo Dorsch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 100 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

SİLAH TİCARETİNİN DURDURULMASINI İSTEDİLER

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi. Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı, "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

"SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYORLAR"

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar." dedi.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Öte yandan eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı. Polisin sert müdahale ettiği protesto yürüyüşünde çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesine ise tepki yağdı.