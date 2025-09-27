Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Haberin Videosunu İzleyin
Berlin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü
27.09.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Berlin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü
Haber Videosu

Berlin'de 100 bini aşkın kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 bini aşkın kişi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüdü. Kitlesel yürüyüşe polis müdahale etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünya her yanından büyük tepki yükselirken; Almanya'nın başkenti Berlin'de kitlesel bir yürüyüş düzenlendi.

100 BİN KİŞİLİK DEV YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı. Medico International Sözcüsü Timo Dorsch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Almanya'da Filistin için 100 bin kişilik dev yürüyüş! Polisin müdahalesi sert oldu

Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 100 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

SİLAH TİCARETİNİN DURDURULMASINI İSTEDİLER

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi. Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı, "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

"SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYORLAR"

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar." dedi.

Almanya'da Filistin için 100 bin kişilik dev yürüyüş! Polisin müdahalesi sert oldu

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Öte yandan eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı. Polisin sert müdahale ettiği protesto yürüyüşünde çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesine ise tepki yağdı.

Almanya'da Filistin için 100 bin kişilik dev yürüyüş! Polisin müdahalesi sert oldu
Almanya'da Filistin için 100 bin kişilik dev yürüyüş! Polisin müdahalesi sert oldu
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Almanya, İsrail, berlin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Leman Dergisi’ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi Leman Dergisi'ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi
Fenerbahçe’nin rekoru tehlikede Fenerbahçe'nin rekoru tehlikede
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

23:13
İsrail’e bir darbe de Eurivision’dan Oylama çağrısı yapıldı
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
22:55
İşte gazetecinin Nejat İşler’e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
22:27
Bakan Fidan’dan açıklamalar İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
21:22
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
20:57
Arda Güler’in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
19:23
Galatasaray’la karşılaşacak Liverpool’da hüsran İlk kez yenildi
Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi
19:12
Doğalgaz faturası şoku Gelen ücret dudak uçuklattı
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
17:56
Güllü’nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu
17:37
Böyle bir şey mümkün mü Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia
17:04
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den istifa etti
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti
16:24
Şarkıcı Güllü nasıl öldü İşte gözlerin çevrildiği kızının ilk sözleri
Şarkıcı Güllü nasıl öldü? İşte gözlerin çevrildiği kızının ilk sözleri
15:39
Sisi’den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin
14:57
BM’deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 23:50:36. #7.12#
SON DAKİKA: Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.