Beyoğlu'nda Mahsur Kalan Kişi 6 Saatte Kurtarıldı

28.09.2025 10:39
Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde 15 metre duvar arasında mahsur kalan kişi itfaiye ve polisle kurtarıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa- Hasköy Tüneli girişinde 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında inanılmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti.

DUVARIN ARASINDA GÜNLERCE MAHSUR KALDI

İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Kişinin içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği tespit edildi.

YARI ÇIPLAK VE BİTKİN HALDE BULUNDU

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki kişi bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı.

EKİPLER DUVARI DELDİ

Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, mahsur kalan kişinin yanına ulaşarak bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren operasyon kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

