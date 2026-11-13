Bu hafta sinemalarda 12 yeni film vizyona giriyor, Depp\'li Ebenezer öne çıkıyor

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 12 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında, Johnny Depp, Rupert Grint, Daisy Ridley'in oyuncu kadrosunda olduğu "Ebenezer: Bir Noel Şarkısı" ile Pedro Almodóvar'ın yönettiği "Buruk Noel" yer alıyor.

İşte o filmler:

Ebenezer: Bir Noel Şarkısı

Film, Noel'den ve insanlardan uzak duran cimri Ebenezer Scrooge'un, Noel arifesinde kendisini ziyaret eden üç ruhun rehberliğinde geçmişi, bugünü ve geleceğiyle yüzleşerek hayatını değiştirmek için kendisine sunulan son şansı değerlendirmesini konu ediniyor.

Tür: Fantastik

Yönetmen: Ti West

Oyuncular: Johnny Depp, Rupert Grint, Daisy Ridley

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum

Eniştesi Sabri'nin tavsiyesine uyup internete reklam veren avukat Mahsun, zengin ve saygın müşterilerin kapısında sıraya girmesini beklerken kendisini hiç hesapta olmayan bir belanın içinde bulur. Mahsun'un yolu, yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden Mümin ile kesişir. Parasını ve gücünü kaybeden, iki sadık adamı dışında yanında kimse kalmayan Mümin, ev hapsi cezasıyla serbest bırakılır. Ancak kalacak bir yeri olmayınca soluğu Mahsun'un yanında alır. Bir anda suç dünyasının ortasına sürüklenen Mahsun'un hayatı, Mümin'in gelişiyle tamamen altüst olur.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Mahsun Karaca, Mahir İpek, Levent Ülgen

Godzilla Minus Zero

Film, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Japonya'nın, Godzilla'nın geri dönüşüyle bir kez daha büyük bir felaketin eşiğine sürüklenmesini konu ediyor.

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Ryünosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yamada Yuki

Sapık

Viktorya Dönemi İngiltere'sinde, Winifred Notty, Ensor Malikanesi'nde çocukların dadısı olarak çalışmaya başlar. Yeni görevinde çocuklara sofra adabını öğretmesi, onları eğitmesi ve ailelerinin geçmişi hakkında bilgi vermesi beklenmektedir. Ancak Winifred'ın herkesten saklaması gereken karanlık bir yanı vardır: giderek kontrol etmekte zorlandığı psikopat eğilimleri. Malikanedeki yeni hayatına alışmaya başlayan Winifred, kısa sürede evin düzeninin bir parçası haline gelir. Fakat hizmetlilerin birer birer ortadan kaybolması, Ensor ailesinin dikkatini yeni dadılarının üzerine çeker.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Zachary Wigon

Oyuncular: Maika Monroe, Thomasin McKenzie, Jason Isaacs

6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk

Uzay gemisiyle yolculuğa çıkan üç kardeş, yanlışlıkla bir solucan deliğine girerek kendilerini 622 yılında bulur. Uçan patenlerden çöl haydutlarına, aslanlardan kartallara uzanan bu macera dolu yolculukta, kardeşlerin en büyük arzusu Hz. Muhamed'i görebilmektir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Muhammet Musab Gündüz

Buruk Noel

Reklam yöneticisi Elsa, annesini aralık ayındaki tatil döneminde kaybetmesinin ardından yasını yaşamak yerine, kendisini tamamen işine verir. Yoğun çalışma temposu, acısıyla yüzleşmekten kaçınmasının bir yoluna dönüşürken, yaşadığı kişisel bir kriz onu alıştığı düzenin dışına çıkmaya zorlar. Elsa, arkadaşı Patricia ile birlikte Lanzarote'ye giderek hayatına bir süreliğine ara verir. Adada karşılaştığı yeni insanlar ve deneyimler, uzun zamandır bastırdığı duygularıyla yüzleşmesine ve yaşamına farklı bir gözle bakmasına kapı aralar. Öte yandan sinemacı Raúl Durán da ciddi bir yaratıcılık krizinin içindedir. Yeni projesi üzerinde çalışmaya başladığında ise ilham arayışı beklenmedik bir biçimde Elsa'nın hikayesiyle kesişir.

Tür: Dram

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón

Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi

Film, matematikçilerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu bir dünyada arkadaşları Deha'nın kaçırılması üzerine harekete geçen Pırıl ve ekibinin, dünyayı kendi kurallarına göre yeniden tasarlamak isteyen Bay Ze-Ze'yi durdurmak için sonsuz odalı fantastik bir otelde gizli anahtarın peşine düşmesini anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Mustafa Burak Kalaç, Kubilay Kafkaslı

Bir Banka Nasıl Soyulur

Film, soygunları sosyal medyadan canlı olarak yayınlayarak şöhrete kavuşan bir grup banka soyguncusunun, FBI'ın sıkı takibine meydan okuyarak en iddialı soygunlarını gerçekleştirme çabasını anlatıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Nicholas Hoult, Pete Davidson, Zoë Kravitz

Çirko

Film, kendisine şans verilmese de önüne çıkan tüm engelleri aşarak "Dünyanın En İyi Köpek Gösterisi"ne katılmaya kendini adayan, şaşkın ama sevecen köpek Yugly'nin hikayesini anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Jérémie Degruson, Yanis Belaid

Babamın Damadı

Film, doğup büyüdüğü topraklara katkı sağlamak isteyen idealist akademisyen Dicle Halefoğlu'nun, hayatına Serhat ve Fırat'ın girmesiyle hem tarım projesini hem de hayallerini koruma mücadelesini konu alıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Yasemin Erkul Türkmenli

Oyuncular: Barış Baktaş, Meltem Akçöl, Recep Usta

Canavarlar Okulu

Film, okuldan uzaklaştırılan Mia'nın, evcil faresi Quentin ile birlikte canavar öğrencilerin eğitim gördüğü gizemli Rotwood Akademisi'ne gitmesi ve okul müdürü Van Vlad'ın karanlık planlarına karşı akademiyi korumaya çalışmasını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Verena Fels

Finnik 2

Dikkatsiz Finnik, kadim bir asanın büyüsünü uyandırdıktan sonra görünmezliğini kaybeder. Şimdi tüm Finliler tehlikededir. O ve Christine, görünmezliğini geri kazanmak ve Finlileri kurtarmak için bir maceraya atılmalıdır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Denis Chernov