Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

01.11.2025 19:30
Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bu yıl ilk kez "Cadılar Bayramı" etkinliği düzenlendi. Cadı ve vampir gibi maskeler giyen gençlerin ormanlık alanda düzenlediği etkinlik tepkilere neden oldu.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bu yıl ilk kez düzenlenen 'Cadılar Bayramı' etkinliği tepkilere neden oldu.

ŞANLIURFA'DA CADILAR BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Dünya genelinde her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl ilk kez Şanlıurfa'da da kutlandı. Bir grup tarafından ormanlık alanda düzenlenen etkinlik, gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Renkli kostümler, müzik ve ilginç danslarla gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamada, gençler, cadı, vampir ve maskeli karakterler eşliğinde eğlendi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Etkinliğin görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesine tepki gösterdi.

İşte tepki çeken etkinlikten fotoğraflar:

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Levent Biran:
    Allah akıl fikir versin.kim izin vermiş bu ruh hastalarına. 0 0 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    sapık anlayış özellikle gençler arasında bilinçli olarak yayılıyor bunun özgürlükle alakası yok Yerel yönetimler izin vermemeli.. 0 0 Yanıtla
  • 1234:
    yaramazlar bayrami bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
