Cevdet Yılmaz: İklim kanunu olgunlaşmış durumda, yasalaşmasını bekliyoruz

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İklim kanunumuz olgunlaşmış durumda. Meclisimizin gündemine göre inşallah en kısa sürede yasalaşmasını bekliyoruz. Bir emisyon ticaret sistemi kuracağız. Oradan elde ettiğimiz kaynaklarla da sanayimizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile beraber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirirken ulaştırma ve lojistik sektörünün yalnızca Türkiye'nin kalkınması için değil bölgesel ve küresel ticaretin güvenliği ve sürekliliği açısından da kritik role sahip olduğunu söyledi.

'ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK TÜM SEKTÖRLERİ ETKİLER'

Yılmaz, tarih boyunca İpek Yolu'ndan Baharat Yolu'na kadar ticaretin ana damarlarını birleştiren Türkiye'nin küresel ticaretin şekillendirilmesinde belirleyici bir rol üstlendiğini kaydederek, "Bu eşsiz miras, üç kıtanın ortasında bulunan ülkemizin stratejik konumunun sağladığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz için önemli bir dayanak noktasıdır. Bugünkü toplantımız ise bu fırsatları, hayati adımları belirleme açısından büyük bir öneme sahiptir. Lojistik; küresel ekonominin, özellikle küresel ticaretin kalbidir, tedarik zincirlerini işler hale getirir, ticareti hızlandırır ve dünya çapında ekonomileri birbirine bağlıdır. Tüm diğer sektörleri etkileyen ve onlardan etkilenen sektör hangisidir diye soracak olursak; ulaştırma sektörüdür, lojistiktir. Bunu eski bir planlamacı olarak söylüyorum. Planlama yaparken hep bu dikkate alınır. Ulaştırmanın hakikaten kilit bir rolü vardır. Ulaştırmada yapılan her şey; hizmetlerden tarıma, sanayiye, her alanı etkiler, o alanlardaki gelişmeler de ulaştırmayı etkiler. Ulaştırmayı boş yere bu kadar önceliklendirmedik, ulaştırma altyapımıza boş yere bu kadar yatırımı yapmadık" dedi.

'EMİSYON TİCARET SİSTEMİ KURACAĞIZ'

Ardından küresel ısınmaya değinen Yılmaz, diğer tartışmalarla birlikte ticarette karbon meselesinin çok daha önemli bir hale geldiğini işaret ederek, "Daha az karbon üreten ekonomiler ticarette daha avantajlı bir konuma gelmiş olacak. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamaları, iklim politikalarıyla ticaret politikalarının artık iç içe geçeceğini ortaya koyuyor. Aynısını bizim de yapmamız lazım. Bir taraftan Avrupa'nın sınırda karbon düzenlemesine yönelik tedbirler alırken, diğer taraftan üçüncü ülkelere karşı bizim kendi düzenlemelerimizi hayata geçirmemiz lazım. Ticaret politikalarımızın bu anlamda çok önemli bir boyutunu yeşil ve dijital dönüşümün oluşturacağını söyleyebilirim. Bu konuda da ciddi bir hazırlığımız var. İklim kanunumuz olgunlaşmış durumda. Meclisimizin gündemine göre inşallah en kısa sürede yasalaşmasını bekliyoruz. Bir emisyon ticaret sistemi kuracağız. Oradan elde ettiğimiz kaynaklarla da sanayimizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacağız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yine her alanda bu yeşil dönüşüm, daha az karbon üreten sistemler önemli hale geliyor" diye konuştu.

BAKAN BOLAT: DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 73,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye'nin ithalatta oldukça iyi bir performansı olduğunu belirterek, "İthalattaki 21 milyar dolarlık azalma ile beraber, 2024 ilk 11 ayında yüzde 27'lik artışla dış ticaret açığımız 73,2 milyar dolara geriledi. Böylece ilk 11 ayda dış ticaret açığımızda toplam 27 milyar dolar kapanma oldu. Yani bir tasarruf sağlamış olduk. Bunun hizmetler dış ticaretindeki yaklaşık 56 milyar dolarlık fazlamızla beraber, cari işlemlere katkısı şöyle olmuştu; ilk 10 ay itibarıyla cari işlemler açığımız yüzde 91 azalarak, sadece 3,3 milyar dolara gerilemişti. Hatırlarsınız, söze başlarken hep, 'en büyük sorunumuz cari açık, yatırımlarımızı finanse edecek tasarruflarımız yetersiz, bu yüzden dış borçlarına yapmak zorunda kalıyoruz' diye söylenirdi. 2024 yılı bu anlamda Allah'a şükür başarılı bir performans olarak kayda geçti. ve son 12 ay itibarıyla da cari açığımız 7,7 milyar dolardı. Son 5 ayda, hazirandan başlayarak ekime kadar cari işlemler hesabımız aylıkta hep fazla vermişti üst üste. Ticaret Bakanlığı olarak mal ihracatına büyük destekler sağladığımız gibi, hizmetler ihracatına da 5448 Sayılı Hizmet İhracatını Destekleme hakkındaki kararı uyarınca destek sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: TÜRKİYE, KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLMAYI HEDEFLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da küreselleşen dünyada ulaştırma koridorları ve transit taşımacılığın, ekonomik kalkınmanın, küresel ticaretin ve ülkeler arasındaki iş birliğinin omurgasını oluşturduğunu söyleyerek, "Özellikle ticaretin hızlandığı, sınırların açıldığı bu dönemde ulaştırma koridorları kıtalar arası bağların güçlenmesine, transit taşımacılık ve lojistik verimliliğin artmasına da vesile olmaktadır. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olmayı hedeflemektedir. Bu vizyon sadece bir hedef değil, büyüyen, üreten ve dünyaya yön veren Türkiye'nin inşasıdır bir taraftan da. Ulaştırma sektörü bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından elbette birisidir" dedi.

Türkiye'nin, 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ulaşılabildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Bu 67 ülkede yaklaşık 1,5 milyar insan var. 51,2 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla var ve yaklaşık 10-12,5 trilyon dolarlık da yıllık ticaret hacmini barındıran bir coğrafyanın tam da merkezindeyiz. Bu konumumuzu güçlendirmek için Bakü-Tiflis- Kars hattını ve Zengezur Koridoru'nu birçok orta koridoru destekleyen koridoru hayata geçiriyoruz, orada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattına alternatif olacak olan ya da kapasitesini geliştirecek olan Zengezur Koridoru'nu yakından takip ediyoruz. Azerbaycan tarafında çalışmalar yürüyor" diye konuştu.