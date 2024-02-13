CHP Genel Başkan Yardımcısı: \'Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı. Yıllardır bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin bu faciada payı neyse bunlara göz yuman Başta AKP hükümeti ve dönemin Bakanı Murat Kurum'un da sorumluluğu o kadardır" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Anagold Çöpler Altın Madeni işletmesinde bugün meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Kayıp emekçilerin bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini kaydeden Karabat, bölgede faaliyet gösteren maden firmasının AKP hükümeti eliyle korunup kollandığını öne sürdü. Karabat, "2022 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdinin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un himayesinde korunup kollanan bu şirketin yarattığı ilk facia değil bu" dedi.
2022 yılında kapasite artışı yapan maden şirketinin söz konusu projesinin, felaket riski taşıdığının hem ilgili sivil toplum kuruluşları hem de kendileri tarafından defalarca dile getirildiğini hatırlatan Karabat'ın açıklaması şöyle:
"SORUMSUZ YÖNETİCİLER UYARILARI DİKKATE ALMADILAR"
"Ancak sorumsuz yöneticiler bu uyarıları asla dikkate almadılar. ve söz konusu tesise; deprem, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Nihai ÇED Olumlu kararı verdiler."
2022 yılında söz konusu maden sahasında sızıntı yaşandığı ve şirkete ceza kesildiğini hatırlatan Karabat, gerçekleşen kapasite artışına ve sızıntılara ilişkin o dönemde Murat Kurum'a TBMM kanalıyla soru önergesi verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"SAYIN KURUM GÖREVİNİ YAPSAYDI BUGÜN BU FACİA YAŞANMAYACAKTI"
"Yazılı soru önergelerimiz, TBMM sitesinde duruyor. 2022 yılında da risklere dikkat çektik. Önlem alın dedik. Ama maalesef uyarıları dikkate almadılar. O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı. Yıllardır bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin bu faciada payı neyse bunlara göz yuman Başta AKP hükümeti ve dönemin Bakanı Murat Kurum'un da sorumluluğu o kadardır."
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
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