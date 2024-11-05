CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Erken Seçim Çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt'taki kayyum uygulamasına karşı yapılan nöbette, Türkiye'nin siyasal çöküşte olduğunu belirterek erken seçim talebinde bulundu. Çelik, kayyumların demokrasiye darbe olduğunu vurguladı.

05.11.2024 20:28  Güncelleme: 21:00
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan nöbette; " Türkiye'de siyasal çöküşü ortaya çıkan bu siyasal iktidarın artık bir erken seçimle gitmesi gerekiyor. Bu enkazı kaldırmanın tek bir yolu var. Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor. Sabah belediye önünde yapılan eylem akşam da Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Gamze Akkuş İlgezdi ile DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da katıldı.

Burada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kayyumların millet iradesine darbe olduğuna vurgu yaptı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayyumlar, seçimle kazanılan belediyelere yargı eliyle çökmek demektir. Tüm kayyumların karşısında demokrasinin, millet egemenliğinin yanındayız. Bugün sabah saat 9'dan itibaren milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanımızla Esenyurt Belediyesi önündeydik. Bugün yine Esenyurt Belediyesi'nin abluka altına alındığını gördük. Bugün orada dünden daha büyük bir abluka gerçekleştirildiğini gördük. Yine belediye meclis üyelerimiz belediye binasından içeriye alınmadılar. Yine bugün seçilmiş milletvekillerimiz, dokunulmazlığı olan milletvekillerimiz belediye binasından içeriye alınmadılar. Her gün Esenyurt'ta bir suç işleniyor. Denetleme yetkisi olan belediye meclis üyeleri, belediye binasına alınmıyor. Halk adına görev yapan milletvekillerimiz belediye binasına alınmıyor. Esenyurt'un dört bir yanı abluka altına alınmış durumda. İnsanlar Esenyurt'ta sokaklarda yürüyemiyorlar, parklara, kent meydanlarına giremiyor. Esenyurt'un her tarafı abluka altına alınmış durumda. Eğer Esenyurt Belediyesi'nin etrafına örülen o bariyerler, Esenyurt Meydanı'na örülen bariyerler, Esenyurt'un kaldırımlarına örülen bu bariyerler Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına çekilseydi bugün Türkiye bir mülteci krizini konuşmuyor olacaktı.

"İktidar, gerçek sorunları örtmek istiyor"

Buradan sesleniyoruz. Esenyurt Belediyesi'nin etrafındaki bu ablukayı kaldırın. Esenyurt'un parklarındaki, kaldırımlardaki bu ablukayı kaldırın. Çocuklar okullarına gitmekte güçlük çekiyor, insanlar sokaklarda yürümekte güçlük çekiyor. Bu ablukanın bir an önce Esenyurt'tan kaldırılması lazım. Haftalardır Türkiye'nin üzerinde karanlık bir oyun oynanıyor. İktidar, Türkiye'nin gerçek sorunlarını haftalardır, aylardır örtmek istiyor. Bir gün anayasa tartışması açarak Türkiye'nin gerçek sorunlarını örtmek istiyorlar. Başka bir gün küçük ortağının açıklamalarıyla Türkiye'nin sorunlarını örtmek istiyorlar. Başka bir gün siyasi yasaklarla Türkiye'nin gerçek sorunlarını örtmek istiyorlar. Başka bir gün kayyumlarla Türkiye'nin sorunlarını örtmek istiyorlar. Tek bir dertleri var. Türkiye'nin gerçek sorunlarını örterek iktidarlarının ömrünü uzatmak. Tek bir dertleri var. Türkiye'nin gerçek sorunlarını örtmeye çalışanlara karşı biz her gün bu ülkenin gerçek sorunlarını da dile getireceğiz. Her gün sokaklarda geçim derdini, çöken sağlık sistemini, gericileşen eğitim sisteminin sorunlarını konuşacağız. Çocuklar için, kadınlar için cehenneme dönen güvenlik sorunlarını konuşacağız. Sokaklarda cirit atan uyuşturucu çetelerini konuşacağız ve her gün erken seçimi talep edeceğiz. Her gün söyleyeceğiz. Her gün erken seçim isteyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki mevcut siyasi iktidar, Türkiye'de siyasal çöküşü ortaya çıkan bu siyasal iktidarın artık bir erken seçimle gitmesi gerekiyor. Bu enkazı kaldırmanın tek bir yolu var. Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir. Her gün sokaklarda erken seçim talebimizi dile getireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

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