CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: Türkiye\'de Basın Özgürlüğü İhlalleri En Ağır Yaşanan Ülkelerden Biridir

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bugün gerçekleri korkmadan dile getiren gazeteciler korku saltanatının yıkılmasının en kıymetleri öncüleridir. Türkiye basın tarihi; basın özgürlüğü ve meslek etiği için, adalet, barış ve demokrasi için çabalayanları; ocak ayında yitirdiğimiz Uğur Mumcu'nun, Metin Göktepe'nin, Hrant Dink'in yolundan giden korkusuz gazetecileri yazacaktır. Biz, CHP olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kalemini satmayan onurlu gazetecileri, halkın haber alma hakkı için haberin her alanında gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerini kutluyor ve mücadelelerini destekliyoruz. Türkiye'de medya özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bankoğlu'nun açıklaması şöyle:

"TÜRKİYE, AVRUPA'DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİNİN EN AĞIR YAŞANDIĞI ÜLKELERDEN BİRİ"

"Türkiye, Avrupa'da basın özgürlüğü ihlallerinin en ağır yaşandığı ülkelerden biri. Basın alanında çalışan ulusal ve uluslararası birçok organizasyonun raporlarında da bu durum açıkça görülüyor. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasından 165'inci sıraya geriledik. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) raporundan Avrupa'da basın ve medya özgürlüğü ihlallerini izleyen Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) raporlarına kadar birçok organizasyon Türkiye'yi kırmızı listeye almış durumda. Tehdit, baskı, sansür ve yargı yoluyla tutuklama gibi yaptırımlarla basın özgürlüğünün gittikçe daha da yok edildiğini görüyoruz. Şu anda savaş yaşayan Ukrayna, Suriye gibi ülkelerle aynı kategorideyiz. Tüm bu yaşananları iktidarın ekonomik gidişat ve yönetim krizini, yanlışları örtbas etme girişimi olarak yorumlamak gerekiyor. Gazeteciler halkın haber alma hakkı doğrultusunda ne zaman bir skandalı haber yapsa anında cezaevine yollanıyor. Furkan Karabay ve Seyhan Avşar'ın yaşadığı süreç, son örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Gazetecilerin yolu yılda en az bir kez cezaevinden geçiyor; cezaevleri gazeteciler için bir staj yerine dönüşmüş durumda ve ne yazık ki, Türkiye dünyada gazetecileri en çok hapse atan ülkelerden biri.

"İKTİDAR, GAZETECİLER ÜZERİNDEN GERÇEKLİĞE SAVAŞ AÇTI"

Önceki yıl yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası, toplumsal muhalefeti ve gazetecileri susturmak için kullanıldı. Deprem ve genel seçimler sonrası, ekonomik kriz ve enflasyonun sürdürülemez hale gelmesiyle baskı ve sansür daha da arttı. Yazılı basının yanı sıra sosyal medyada da birçok paylaşım engellenir hale geldi. Görsel medyada da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sarayın medya aparatı olarak eleştirel haberler nedeniyle medya kuruluşlarına ağır yaptırımlar uyguluyor. TV programlarına para cezası, süreli engellemeler gibi yaptırımlarla gözdağı veriliyor. AKP'nin İsrail lehine ticari ilişkilerinin ortaya çıkarılması, yargıda rüşvet skandalının ayyuka çıkması, dolandırıcılığın yaygınlaşması, Türkiye'nin uyuşturucu baronlarının merkezi haline gelmesi, torpil ve liyakatsizliğin aleni hale gelmesi gibi haberler özellikle son süreçte anında cezalandırılmaya başlandı. Tüm bu gelişmeler bize iktidarın gazeteciler üzerinden gerçekliğe savaş açtığını gösteriyor. AKP iktidarı, her şeyin güllük gülistanlık olduğu, dünyanın kıskandığı bir Türkiye imajıyla sanal bir gerçeklik kurarak buna karşı çıkanları terörist ilan ediyor.

"İKTİDAR REFERANSINI TARİHSEL BASKI REJİMLERİNDEN ALARAK AYNI ŞEKİLDE KORKU VE TEHDİT SALTANATI YARATMA ÇABASINDA"

II. Abdülhamit döneminde olduğu gibi korku saltanatının yerleşikleştirilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. O günlerde padişah gazetelere aylık ödenekler bağlatarak yandaş basın yaratmış ve basına 'ekonominin çok iyi durumda olduğunu anlatma' ve 'memurların yolsuzluğundan bahsetmeme' gibi kurallar getirmiş; aynı zamanda baskı ve sansürle kitleleri kontrol altında tutmaya yeltenmişti. Görüyoruz ki iktidar da referansını tarihsel baskı rejimlerinden alarak aynı şekilde korku ve tehdit saltanatı yaratma çabasında. İletişim Başkanlığı'nın varlığı ve amacıysa bu yönüyle hepimizin bildiği başka bir baskı rejimiyle oldukça örtüşüyor. Bu faşizan rejimlerinin sonunun nereye vardığı herkesin malumu. İktidarlar istediği kadar propaganda tekniklerine, hukuksuz yaptırımlara, tehdit ve cezalara başvursun, gerçek er geç gün yüzüne çıkıyor. Gerçek gündemi iktidar değil, halk belirliyor.

"BASIN TARİHİ; UĞUR MUMCU'NUN, METİN GÖKTEPE'NİN, HRANT DİNK'İN YOLUNDAN GİDEN KORKUSUZ GAZETECİLERİ YAZACAKTIR"

Bugün de gerçekleri korkmadan dile getiren gazeteciler korku saltanatının yıkılmasının en kıymetleri öncüleridir. Türkiye basın tarihi; basın özgürlüğü ve meslek etiği için, adalet, barış ve demokrasi için çabalayanları; ocak ayında yitirdiğimiz Uğur Mumcu'nun, Metin Göktepe'nin, Hrant Dink'in yolundan giden korkusuz gazetecileri yazacaktır. Biz, CHP olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kalemini satmayan onurlu gazetecileri, halkın haber alma hakkı için haberin her alanında gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerini kutluyor ve mücadelelerini destekliyoruz. Türkiye'de medya özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."