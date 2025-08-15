CHP Mitingi ve Bakanların Ziyaretleri - Son Dakika
CHP Mitingi ve Bakanların Ziyaretleri

15.08.2025 09:10
Özgür Özel CHP mitingine katılacak, sağlık ve ekonomi bakanları çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Kırşehir/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatip Lisesi 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, Artvin Valiliğini, esnafı, AK Parti ve MHP Artvin il başkanlıklarını ziyaret edecek, Sanayiciler ile İstişare Toplantısı'nda yer alacak ve Rize Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Artvin/11.05-15.10/Rize/17.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Obrucak Barajı'nın açılışına ve 35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katılacak.

(Kastamonu/14.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı'nın tanıtım etkinliğine ve Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni'ne katılacak, Sivas Valiliğine ziyarette bulunacak, Tarihi Meydan Camisi'nin açılışına ve cuma namazına iştirak edecek, AK Parti Sivas İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve Kırşehir'de 7. Geleneksel Bulgur Festivali'nde yer alacak.

(Sivas/10.45-?14.30/Yozgat/16.00/Kırşehir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini, hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile 2. çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bir araya gelecek.

(Washington/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Galatasaray- Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak Serik Belediyespor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(Muğla/21.30)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katılacağı THY DBB Süper Kupa turnuvasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Münih/19.00) (Fotoğraflı)

4- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da çeyrek final maçlarıyla devam edilecek; Türkiye, bu turda Japonya ile karşılaşacak.

(Surabaya/16.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Güncel, Finans, Dünya, Spor, Son Dakika

