CHP ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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CHP ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler

CHP lideri Özgür Özel iftar programına katılacak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu etkinlikte bulunacak.

01.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut ilçesinde "Bu Sofra Hepimizin" iftar programına katılacak.

(Ankara/18.47) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 75. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş- Bellona Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasına Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Şanlıurfaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/20.30/Malatya/13.30/Iğdır/16.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in 25. haftası, 5 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 22. haftası, 3 müsabakayla başlayacak.

5- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Manisa Basket-Mersinspor, Türk Telekom- Bursaspor Yörsan ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/15.30/Ankara/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-Danilos Pizza, Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/15.00/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasına Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 24. hafta müsabakaları oynanacak; Fenerbahçe Medicana- Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD, Arkas Spor-İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto-Altekma ve Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Şırnak/14.00/İzmir/15.00/Bursa/16.00/İzmir/18.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasına Rize Belediyespor- Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Özgür Özel, Etimesgut, Ekonomi, ankara, İftar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ve Bakanlardan Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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