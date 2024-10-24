Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır. Bu saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi" ifadelerini kullandı.

24.10.2024 12:35  Güncelleme: 12:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Liderlere seslenen Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

BRICS üyesi ülkelerin liderleri, zirveye davetli olan ülkelerin ve uluslararası teşkilatların temsilcileriyle Rusya'nın Kazan kentinde bir araya geldi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kazan EXPO'daki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Misafirperverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkür ediyor, başarılı ev sahipliği dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Ocak ayı itibariyle dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"TERÖRÜ BERTARAF ETME AZMİMİZ PERÇİNLENDİ"

Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.

"HER ALANDA ETKİLERİ HİSSEDİLEN MEYDAN OKUMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine, her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor.

Türkiye olarak böylesi bir ortamda, "Daha adil bir dünya mümkündür." şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya önem veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

"BRICS AİLESİYLE DİYALOĞUMUZU İLERLETMEKTE KARARLIYIZ"

Türkiye, Avrupa Konseyi'nden, Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve Mikta'nın da aktif bir üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASEAN'la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'yla işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız.

Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu, hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır.

"FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELERİ BU DOĞRULTUDA ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUM"

Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğramaktadır. İsrail Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Bu vesileyle Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor. Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durduralım diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Tataristan Cumhuriyeti, Güncel, Güncel, Terör, TUSAŞ, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi - Son Dakika

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