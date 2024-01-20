 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok Görevden Alma ve Atama Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok Görevden Alma ve Atama Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar doğrultusunda İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ve birçok bakanlık görevden alınırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da birçok il milli eğitim müdürü görevden alındı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il milli eğitim müdürlüklerine de yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok Görevden Alma ve Atama Yapıldı
20.01.2024 - 01:03,  Güncelleme: 01:10
Abone Ol

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı. Karar ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Yüksek Fen Kurulu Üyesi olan Mustafa Tahsin Badem, Feriha Koç, Davut Oğuz, İdris Ertuş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal görevden alınırken, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Mahmut Emirdoğan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hayri Taştan atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan atamalar ise şu şekilde:

"Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Tosun, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin Alpaslan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman Ekici, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakkari  İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre Çalışkan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Yıldız, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adnan Gürbüz, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat Kaya, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Gümüş, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yasin Gülşen, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yazıcı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Sadoğlu, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Necati Yener, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Uygun, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin Aras, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim Akmeşe ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Altınkaynak."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, İller Bankası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok Görevden Alma ve Atama Yapıldı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:23:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok Görevden Alma ve Atama Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement