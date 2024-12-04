Davutoğlu'ndan Suriye İçin Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Davutoğlu'ndan Suriye İçin Diplomasi Çağrısı

Geniş Video İzle

Ahmet Davutoğlu, Suriye'de diplomasi vurgusu yaparak iktidara uluslararası iletişim çağrısında bulundu.

04.12.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin iktidara çağrıda bulunarak, "Suriye'de yapılması gereken şu, şimdi savaş vakti değil diplomasi vakti. Rusya, İran, Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin ile temasa geçin. BM'ye mektup yazın Suriye'de geçiş hükümeti kurulsun diye talepte bulunun. Halep'te derhal sivil bir yönetim kurulsun. Bir geçiş hükümeti için çalışın, rejimle de konuşun. Kürtleri de dışlamamak lazım. PYD yönetiminde diye düşünmeyin. Oradaki Kürtler, Türkiye'ye müzahirdir. Suriye'yi birleştirin sakın bölmeyin" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek grup toplantısında Türkiye sınırlarında yaşanılan olaylara dikkat çekti. Suriye'de devam eden çatışmaları yakından takip ettiğini açıklayan Davutoğlu, iktidarı Suriye için diplomasi yapmaya davet etti. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yarın kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Bu vesileyle kadınları saygı ve hürmetle selamlıyorum. İnşallah ilk seçimde bu seçme ve seçilme hakkını en iyi şekilde kullanarak kadın cinayetlerine yol açan bütün bu hukuksuzlukların kaynağı olan iktidarı yerinden etmeye sizi davet ediyorum."

"İktidar "Denizden nehire özgür Filistin" diyen gençleri tutukladı"

Trump "Bu benim aletim, aracım olan bizim desteğimizle ayakta duran Netanyahu'nun yaptığı soykırım yetmedi, ben soykırımı da aşıp Orta Doğu'da cehennem yaşatacağım" diyor. Trump bu sözü söyleyeli 48 saat geçti Ankara'dan ses yok. Ne yaptı iktidar? 'Denizden nehire özgür Filistin' diyen gençleri tutukladı. Sizi onurlu bir suça teşvik ediyorum. Bu gençlerimizin yalnız olmadığını göstermek üzere, eğer suçsa bu suçu biz de işliyoruz. Ayağa kalkın ve hep beraber gençlerin söylediği sözü söyleyelim. Sağır kulaklar, kör vicdanlar duysun. Bu onurlu sesi yükselten gençlerimiz de duysun asla yalnız değilsiniz, sizi asla yalnız bırakmayacağız. İki Grup Başkanvekili avukatımızı Sayın İsa Mesih Şahin'i ve Bülent Kaya'yı onların avukatı olarak buradan tayin ediyoruz. Ankara ses versin, korkmasın. Yeni bir mektup gelir diye düşünmesin buradan Trump'a ses versin ve desin ki 'Cehennem ateşini yakma Orta Doğu nice zalimlere mezar oldu gerekirse size de mezar ederiz'.

"BM'ye mektup yazın Suriye'de geçiş hükümeti kurulsun diye talepte bulunun"

'Kuzey Irak'ta yaptığım gözlemler beni çok tedirgin etti' dedim. 'Her an Türkiye'nin kuşağında Süleymaniye, Kerkük, Musul, Deyrizor, Rakka, Münbiç, Halep, İdlib ve Lazkiye bu kuşaklar Türkiye'nin güvenlik hattı' demiştim. 'Bu kuşakların üzerinde olacak her kıpırdamaya dikkat edelim' demiştim. Kerkük, Musul ve Halep bu şehrin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Suriye'de ne olduğunu yakından takip ediyoruz. Türkiye bu savaşın doğrudan başlatıcısı gibi görünmemelidir. Dün gece Hama dış mahallelerine girdi muhalif unsurlar ve rejim Hama'dan çekilmeye başladı. Hama-Humus arasında Güney'de Dera'da hareketlenmeler var. Suriye'de yapılması gereken şu, şimdi savaş vakti değil diplomasi vakti. Rusya, İran, Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin ile temasa geçin. BM'ye mektup yazın Suriye'de geçiş hükümeti kurulsun diye talepte bulunun. Halep'te derhal sivil bir yönetim kurulsun. Bir geçiş hükümeti için çalışın, rejimle de konuşun. Kürtleri de dışlamamak lazım. PYD yönetiminde diye düşünmeyin. Oradaki Kürtler, Türkiye'ye müzahirdir. Suriye'yi birleştirin sakın bölmeyin.

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Suriye İçin Diplomasi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Suriye İçin Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.