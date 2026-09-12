Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin İmralı'daki ev açıklamasına infaz hukuku tepkisi - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin İmralı'daki ev açıklamasına infaz hukuku tepkisi

Dervişoğlu\'ndan Bahçeli\'nin İmralı\'daki ev açıklamasına infaz hukuku tepkisi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da bahçeli ve iki katlı bir ev hazırlandığı açıklamasına tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin İmralı'daki ev açıklamasına infaz hukuku tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin İmralı'daki ev açıklamasına infaz hukuku tepkisi - Son Dakika
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