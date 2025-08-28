41 çocuğu evlilikten kurtaran 'Muhtar Ana' üniversiteli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yürüten ve 13 yaşındayken okuldan alınarak zorla evlendirilen 5 çocuk annesi Dilek Demir (53), 16 yıllık evliliğinin ardından boşandı. Demir, muhtar olduktan sonra dışarıdan ortaokul ve liseyi bitirdi. Muhtar olarak göreve başladıktan sonra ilk iş olarak, muhtarlığın duvarına bir dilek-şikayet kutusu astı.

41 KIZI ÇOCUK GELİN OLMAKTAN KURTARDI

Demir, kendisi gibi küçük yaşta evliliğe zorlanan ya da başka sorunu olup dile getirmeye çekinenler için astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla 2021'e kadar 41 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı. Demir, ilgili kurumlarla iş birliği yaparak bu evlilikleri engelledi, çocukların yeniden okula dönmesini sağladı.

HERKES "MUHTAR ANA" DİYOR

Mahallede artık "Muhtar Ana" olarak anılan Demir'in hayatı ve kız çocuklarını kurtardığı kutu, 2022'de 8 aylık çalışmanın ardından belgeler haline getirildi. Belgesel birçok ülkede 20'ye yakın festivalde gösterildi ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "kısa belgesel" kategorisinde finale kaldı.

"ÖNLÜĞÜMÜ SOYDULAR, GELİNLİK GİYDİRDİLER"

Bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren Demir, yaptığı tercihle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Yerel Yönetimler Bölümü'ne yerleşerek üniversiteli oldu.

Duygularını anlatan Demir, "53 yaşındayım. 13 yaşında çocuk gelin olarak evlendirildim. Okulumdan alındım. Önlüğümü soydular, gelinlik giydirdiler bana. Bir adama verdiler ve okulumdan sorgusuz sualsiz beni aldılar. Okuma aşkı içimde kaldı. Yıllar sürdü. Yıllar sonra seçimlere katıldım ve muhtar oldum. Muhtarlığın kapısına okuyamayan, zorla evlendirilen kız çocukları için bir dilek şikayet kutusu yaptırdım, şikayetler geldi evlenmelerine engel oldum. Onlar tekrar okullarına döndüler. Şimdi hepsi okullarını bitirdiler. Yaşları şu an büyüdü. Evlenen evlendi, meslek sahibi olan oldu ve bunlara sebep dilek şikayet kutumuz. Ondan sonra artık şikayetler durdu. Yaklaşık 4-5 senedir 2 tane ihbar gelmiş. Toplamda 41'i evlenme 82 ihbar gelmişti ve biz bunlara yardımcı olduk, onlar için koşturduk. Şu anda hepsi okudu meslek sahibi oldu" diye konuştu.

"O KIZ ÇOCUĞU ŞU ANDA ÜNİVERSİTELİ"

Demir sözlerinin devamında, "Bizim mücadelelerimizi halk gördü, vatandaşlar gördü, insanlar gördü. Kız çocuklarının benim kırmızı çizgim olduğunu da öğrendiler ve buna artık bir son verdiler. Belki bir köyde olabilir ama şehir merkezi şu anda artık böyle şeylere lüzum duymuyorlar. Çocuklar okumalı. Bizim de o kadar mücadelelerimizin sonucudur bu. Artık çocuklarımızı okutuyorlar ve şu anda çevremizde veya Diyarbakır'da göremiyorum. İhbar da gelmiyor artık. Gelse de yüz yüze de geliyor. Muhtarlığa da geliyorlar. Karşımda oturup anlatabiliyorlar da. Okuma aşkı içimde kilitli kaldı. Ben muhtar olduktan sonra açık öğretimden ortaokulu da bitirdim. Liseyi de bitirdim ve şimdi de üniversiteyi kazandığımı öğrendim. Çanakkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nü kazandım. Büyük bir başarı benim için çok yani bu hiçbir cümleyle anlatılamaz. Tamamen duygu doluyum şu anda. Hayallerim gerçek oldu. O kız çocuğu şu anda üniversiteli" ifadelerini kullandı.

"MEZUN OLACAĞIM, KEPİMİ DE ATACAĞIM"

Çocuklarının hepsine üniversiteyi okuttuğunu söyleyen Demir, "Hepsi şu anda meslek sahibi. Okumaya büyük bir özlemle, aşkla yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Çocuklarımız evlendirilmesin, okullarından mahrum edilmesin. Ben de karar verdim üniversiteli olmaya ve üniversitemi okuyacağım, mezun olacağım, kepimi de atacağım. Muhtarlık demek yerel yönetim demektir. Bilerek Yerel Yönetimler Bölümü'nü seçtim. Bu dalda hem yılların tecrübesi var hem de gelecekte kullanabilirim bu dalı. Ondan dolayı yerel yönetimi seçtim. Tüm anne babalardan rica ediyorum. Çocuklarına sahip çıksınlar. Okullarına destek versinler. Çocuklarını okutsunlar. Okuldayken hiçbir şekilde çocuklarına müdahale etmesinler. Evlendirme, şu, bu vesaire. Tüm güçleriyle çocuklarının yanında olsunlar. Bizler de tüm çocukların yanındayız. Okuma, okuma, okuma…" dedi.