DOSYA HABER/İSTANBUL\'UN ULAŞIM SORUNU- Metrobüsler megakenti taşımakta yetersiz kalıyor

Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki 52 kilometrelik mesafede 24 saat mekik dokuyarak günde yaklaşık 1 milyon kişiyi taşıyan metrobüslerin mevcut kapasitesi, megakentin 16 milyonu aşan nüfusunun ulaşım ihtiyacı için yetersiz kalırken, buna araç arızaları ve kazalar da eklendiğinde İstanbullular için metrobüsle ulaşım çekilmez bir hal alıyor.

Anadolu Ajansının İstanbullunun çileye dönüşen trafiğine ilişkin hazırladığı "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, megakentte hizmet veren metrobüsler bütün boyutlarıyla ele alınırken, yolcuların şikayetlerine de yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 milyon 907 bin 951 kişiye ev sahipliği yapan, her geçen gün artan nüfus oranıyla birçok ülkeden büyük olan İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik ve toplu ulaşım geliyor.

Bu sorunlardan muzdarip olan İstanbullular, kentteki trafik yoğunluğunu azaltılması, hızlı ulaşımın sağlanması ve trafik kaynaklı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla 16 yıl önce hizmete alınan, hızlı otobüs taşımacılığı olarak da bilinen ve kullanımı dünyada giderek yaygınlaşan metrobüs sistemiyle tanıştı.

Metrobüs 2007'den beri hizmet veriyor

İnşaat çalışmalarına Mayıs 2006'da başlanan sistem, dört farklı etap sonunda bugünkü şeklini aldı. Avrupa Yakası'nda Topkapı-Avcılar arasında olması planlanan ilk etap, Avcılar'a giden kısımdaki düzenlemelerin tamamlanamaması sebebiyle Topkapı-Küçükçekmece arasında 17 Eylül 2007'de faaliyete girdi. 12 Ekim'de Avcılar'a giden kısmın da açılmasıyla ilk etap tamamlandı. Hattın ilk etabı için D-100'ün ortasına 14 istasyon, yayaların bu istasyonlara ulaşması için ise üst geçitler inşa edildi.

İkinci etap olan Topkapı-Zincirlikuyu arasındaki bölüm, 8 Eylül 2008'de hizmete girdi. 10,5 kilometrelik uzatmayla birlikte hattın toplam uzunluğu 29 kilometreye, eklenen 11 istasyonla toplam istasyon sayısı 25'e yükseldi.

3 Mart 2009'da hizmete giren üçüncü etap ile Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden birbirine bağlandı ve böylece metrobüs Anadolu Yakası'na uzatıldı. Yapılan 11 kilometrelik uzatmayla toplam uzunluğu 40 kilometreye ulaşan hatta 7 istasyon eklendi.

Son etap ise yine Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü istikametinde oldu ve 19 Temmuz 2012'de sistem Beylikdüzü Sondurak'a uzatıldı. Dördüncü etap kapsamında hatta 11 istasyon eklenirken, hattaki toplam istasyon sayısı da 44 oldu.

Günün 24 saati sefer düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından işletilen metrobüs sitemi, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Sondurak güzergahında, D-100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yolda toplam 52 kilometrelik mesafede hizmet veriyor.

Metrobüs araçları, Avrupa Yakası'ndaki Zincirlikuyu istasyonundan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1,5 kilometre kendine ayrılmış yolda devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaklaşık 1 kilometre önce Balmumcu-Yıldız Kavşağı'nda normal araç trafiğine dahil olan araçlar, köprüyü trafiğin arasında geçip Anadolu Yakası'na geldiğinde ise köprü çıkışından yaklaşık 700 metre sonra kendine ayrılmış yola dönüyor.

Metrobüs araçları 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 istasyondan oluşan sistemde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek şehrin iki yakası arasında günün 24 saati mekik dokuyor. Metrobüs hattındaki araçlar günde yaklaşık 250 bin kilometre yol katederek dünyanın çevresini 6 kez dolaşacak kadar yol yapıyor.

Kesintisiz tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği sistemde, farklı istasyonlar arasında çalışan 6 ana hat ve 4 besleme hat bulunuyor. Metrobüs hat bilgileri şöyle: