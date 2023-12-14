DOSYA HABER/İSTANBUL\'UN ULAŞIM SORUNU - "Uyumayan şehir"de gece toplu taşımaya erişim sıkıntısı yaşanıyor

İstanbullular, yaşamın 24 saat devam ettiği şehirlerden biri olarak nitelendirilen kentte gece saatlerinde toplu taşımayla ulaşım sağlamada zorluk çekerken, her gece kesintisiz hizmet veren metrobüs ile 9 İETT hattı ve sadece hafta sonu gece seferi uygulanan 7 metro hattı megakent için yetersiz kalıyor.

Anadolu Ajansının İstanbullunun trafik çilesine ilişkin hazırladığı "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde, 24 saat yaşayan şehirdeki otobüs, metro, metrobüs başta olmak üzere kara ve deniz ulaşımında kullanılan tüm toplu taşıma araçlarının mesai saatleri, gece yarısından sonra otogar ve havalimanlarına ya da bir yerden bir yere gitmenin "imkansızlığı" detaylı olarak irdelendi.

İstanbul, coğrafi konumu, yerleşme alanının yoğunluğu, nüfusu, tarihi dokusu, sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerin çeşitliliği gibi çok sayıdaki özelliğiyle dünyanın başta gelen metropollerinden biri.

Hareketliliğin 7 gün 24 saat devam etmesi dolayısıyla "uyumayan şehir" olarak tanımlanan kentler arasında yer alan İstanbul'da ulaşımda kesintisiz hizmet en önemli ihtiyaçların başında geliyor.

Nüfusu 20 milyona dayanan megakentte toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, füniküler, teleferik, vapur, deniz otobüsü ve dolmuş gibi çeşitli ulaşım araçlarıyla sağlanıyor. Ancak milyonların yaşadığı kentin hemen her noktasından günün farklı saatlerinde toplu taşımayla ulaşım imkanı olduğunu söylemek mümkün değil, özellikle de gece saatleri.

İETT'nin 800 hattından sadece 9'u gece çalışıyor

Kentin toplu ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan İETT'nin 800 hattından sadece 9'u gece hattında hizmet veriyor. 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy, 15F Beykoz-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy, H-2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H-6 Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı hatlarında gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar seferler sürüyor.

Metro İstanbul'un işlettiği M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" hizmeti veriliyor.

Buna göre, cuma günü 06.00 ile pazar günü 00.00 saatleri arasında kesintisiz 66 saatlik sefer gerçekleştiriliyor. M3 Bağcılar/Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat ve M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatlarında gece seferleri yapılmıyor.

Otobüs ve metroda gece sefer tarifesinin uygulandığı 00.30-05.30 saatleri arasında yolculardan çift geçiş ücreti tahsil edilirken, gece metrosu hatları İETT tarafından işletilen gece otobüs sistemi içerisindeki metrobüs ve otobüs hatları ile entegrasyon sağlıyor.

Aralıksız çalışan tek toplu taşıma sistemi metrobüs

İstanbul'da 7/24 çalışan tek toplu taşıma sistemi ise metrobüs. İETT'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, metrobüs hatlarında gün boyu 1, 2 veya 3 dakika aralıklarla, yoğunluğun yaşandığı saatlerde ise dakikada 2 ya da 3 sefer yapılıyor. Kısa hatlarda akşam daha erken sona eren seferler, uzun mesafeli hatlarda 00.00 veya 01.00'e kadar sürüyor.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında gün boyu süren seferler gece de devam ediyor. Buradan 01.00-05.00 saatleri arasında araçlar hafta içi ve pazar günü 6, cumartesi 4 dakika aralıklarla kalkıyor. Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattında da Zincirlikuyu kalkışlı seferler saat 02.00'ye kadar yapılıyor.

Marmaray'da hafta sonu 01.20'ye kadar ilave sefer

Marmaray, Halkalı yönüne 06.05-22.50, Gebze yönüne 05.58-22.58 saatleri arasında 15, Ataköy-Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla sefer düzenliyor. Saat 21.00'den sonra Pendik'ten kalkış yapan trenlerin seferleri Zeytinburnu'nda, Gebze'den kalkanların ise Halkalı'da sona eriyor.

Ayrıca, hafta sonu (cuma-cumartesi) 30 dakika aralıklarla 01.20'ye kadar ilave seferler yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'na ulaşım

İstanbul Havalimanı'na raylı sistemle ulaşım sağlayan M11 metro hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki 7 durak ile 22 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başladı. Gayrettepe ve Mahmutbey metro hattı entegrasyonları tamamlandığında, raylı sistemle doğrudan havalimanına ulaşım mümkün olacak.

Hat, İstanbul Havalimanı-Kağıthane istikametinde 06.00-00.00, Kağıthane-İstanbul Havalimanı istikametinde ise 06.00-00.40 saatleri arasında 34 kilometrelik mesafede sefer yapıyor.

İETT'nin H-1 Mahmutbey Metro-İstanbul Havalimanı, H-2 Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, H-3 Halkalı Marmaray-İstanbul Havalimanı, H-6 Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı ve H-8 Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı hatları olmak üzere 5 hatla şehir merkezi ile havalimanı arasındaki ulaşım sağlanabiliyor.

H-1, H-3 ve H-8 hatları sabahın erken saatlerinden itibaren akşama kadar aralıklarla sefer gerçekleştirirken, H-2 hattı haftanın 7 günü boyunca Mecidiyeköy metrobüsten 05.20, 00.00, 02.00 ve 04.00, havalimanının garajından da 01.00, 03.00 ve 05.00 saatlerinde sefer yapıyor.

H-6 hattında hafta içi ve cumartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nden 04.10'da başlayan seferler 01.30'a, pazar günü 06.00'da başlayan seferler 04.10'a kadar; haftanın her günü havalimanı garajından 06.30'da başlayan seferler ise belirli aralıklarla 24 saat sürüyor.

Havaist de HVİST-5 Esenler Otogar, HVİST-6 Halkalı-Başakşehir, HVİST-7 Silivri, HVİST-8 Beylikdüzü, HVİST-9 Avcılar-Bahçeşehir, HVİST-10 Bakırköy, HVİST-12 Beyazıt Meydanı, HVİST-13 Sabiha Gökçen Havalimanı, HVİST-14 Kadıköy, HVİST-15 Beşiktaş ve HVİST-16 Taksim olmak üzere 11 farklı hatla hizmet veriyor. Bu hatlardan 05.30-21.30 saatleri arasında sefer yapan HVİST-7 hariç diğer bütün hatlar, 7 gün 24 saat esasıyla belirli periyotlarda sefer gerçekleştiriyor.

Ayrıca, bireysel ulaşım için İstanbul Havalimanı'nda 7 gün 24 saat taksi hizmeti sunuluyor. Araçlar, siyah renk "E", turkuaz renk "D" ve turuncu renk "C" olmak üzere 3 farklı kategoride faaliyet gösteriyor. Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen yolcular, Plaza Bölümü İç ve Dış Hat Yolcu çıkış kapılarında bulunan ana durakları ve gidiş katında (2. kat) bulunan araçları kullanabiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na, M4 metro hattıyla ulaşılabiliyor. İstasyonun, otopark ve İç Hatlar CIP Salonu, Airport Hotel ve terminal olmak üzere üç giriş noktası bulunuyor.

Bu hat kullanılarak Kadıköy istasyonundan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, şehir hatları, deniz otobüsleri ve deniz motorlarına; Ayrılıkçeşmesi'nden Marmaray'a, Ünalan'dan metrobüse, Kozyatağı'ndan M8 metro hattına; Pendik'ten İETT otobüsleri aracılığı ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı'na aktarma yapılabiliyor.

İETT'nin E-3, E-9, E-10, E-11, 16S, SG-1, 122H, SG-2, 132H, 130H, UM73, MR60, 133K, KM24 ve 133Ü numaralı hatlarıyla havalimanına ulaşım sağlanabiliyor.

Haftanın her günü E-3 hattı havalimanından 05.30-01.00, 4. Levent metrodan 04.00-00.20, SG-2 hattı da Taksim'den 03.30-22.00, havalimanından ise 06.30-00.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

E-10 hattında hafta içi ve pazar günü havalimanından 05.00'da başlayan seferler 03.30'a, cumartesi yine aynı saatte başlayan seferler 00.00'a, hafta içi ve pazar günü Kadıköy'den 05.30'da başlayan seferler 04.55'e kadar sürüyor.

UM73 hattında havalimanından haftanın her günü 05.30'da başlayan seferler, hafta içi 21.45, cumartesi 04.00, pazar günü ise 21.10'a; Necip Fazıl metrodan hafta içi ve cumartesi 05.30'da başlayan seferler hafta içi 23.15, cumartesi 05.00, pazar günü de 07.00'da başlayan seferler 22.30'a kadar sürüyor.

Öte yandan, Havabus'un Taksim ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki karşılıklı seferleri, Taksim'den 03.30-22.00, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 06.30-00.30 saatleri arasında yarım saat aralıklarla gerçekleştiriliyor. Havabus'un Aksaray-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının da yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Bireysel ulaşım için 7/24 taksi hizmetinin sunulduğu havalimanında, özel otomobilleriyle gelen yolcular için vale hizmeti verilirken, terminal binası gelen katında araç kiralama ofisleri de bulunuyor.

Otogarlara ulaşım

Alibeyköy Cep Otogarı'na İETT'nin 49Z, 47L, TM5, 49GB, 47F, T5, 47A, 47K, 48Y, TM9, 47, 39K, 47N, 49M, TM6, TM7, 49, 39B, TM11 ve 48E numaralı hatlarıyla ulaşılabiliyor.

Harem Otogarı'na, Üsküdar sahildeki tekne ve otobüslerle ulaşmak mümkünken, direkt otobüs ile ulaşım için 16M ile Ataşehir'den, 16F ile Fındıklı Mahallesi'nden, 16A ile Pendik'ten, 139 ile Şile ve Şile yolu güzergahındaki semtlerden, 16U ile Uğur Mumcu Mahallesi'nden, 320A ile Samandıra'dan gelinebiliyor. Ayrıca İETT'nin 2, 5, 6, 9, 9A, 11A, 11C, 11E, 11K, 11N, 11P, 11ST, 11Ü, 11BE, 11D, 11L, 11T, 11M, 11ES, 11Y, 13M, 16A, 16F, 16M, 16S, 16U, 18, 18Ü, 18Y, 18A, 18M ve 320A numaralı hatlarıyla da Harem Otogarı'na ulaşım sağlanabiliyor.

Büyük İstanbul Otogarı'na M1A ve M1B metro hatları kullanılarak raylı sistemle ulaşılabiliyor. Bu iki hattın Yenikapı istasyonundan M2 metro hattı ve Marmaray'a; M1A Hattı'nın Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarından metrobüse; Aksaray ve Zeytinburnu istasyonlarından T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'na; M1B metro hattının ise Aksaray ve Bağcılar Meydan istasyonlarından T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'na, Kirazlı istasyonundan M3 metro hattına aktarma yapılabiliyor.

İETT'nin 303B Silivri Cezaevi-Otogar, 76O Cihangir Mah.-Avcılar-Otogar, 75O Otogar-Mecidiyeköy ve 39O Yeşilpınar-Otogar hatlarıyla da Büyük İstanbul Otogarı'na ulaşılabiliyor.

Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ulaşım

İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın (YHT), Marmaray'a entegre edilmesi dolayısıyla sistemin Anadolu Yakası'nda Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme; Avrupa Yakası'nda Halkalı ve Bakırköy istasyonlarından YHT'ye ulaşılabiliyor. İETT'nin birçok hattıyla YHT seferlerinin yapıldığı bu istasyonlara erişilebiliyor.

Ayrıca yolcular, metrobüsün Söğütlüçeşme istasyonundan da tren seferlerine ulaşım sağlayabiliyor.