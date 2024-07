Eğitim uzmanı Salim Ünsal: Puan ve yüzdelik dilim üzerinden algı ile tercih yapmak doğru olmayabilir

Güncel

Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi devam ediyor. Türkiye 'nin ilk ve tek medya lisesi olarak, dünya standartlarında eğitim veren Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , eğitim uzmanı Salim Ünsal'ı ağırladı. Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soruları yanıtlayan Ünsal, "Liselerle ilgili ön yargı taşımasınlar. Bir lisenin puanı veya yüzdelik dilimi yüksekse o lise daha iyidir, puanı biraz daha düşük olanın daha kötüdür şeklinde bir algı doğru değildir. Puan veya yüzdelik dilim üzerinden bir algı ile tercih yapmak çok doğru olmayabilir" dedi.

Merakla beklenen LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başladı. Tercih dönemi 17 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler kendileri için en iyi liseyi ararken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıllık bir eğitim veriyor. Özel müfredatı ile öğrencilere yapay zeka, robotik kodlama ve yazılım derslerinin yanında ulaşım, burs, staj ve yemek olmak üzere birçok imkan sunuyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilecek bir akademik eğitimle yetiştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz devlet lisesi, bu sene LGS ile 36 öğrenci alacak.

Tercih dönemi dolayısıyla Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtladı. Ardından Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, okul hakkında bilgi verdi.

ÜNSAL: ÖNEMLİ OLAN EN SON YAZDIKLARI OKULA NE KADAR YÜZDELİK DİLİMDE UZAK OLUP OLMADIKLARI

Tercihlerin çok sıkı ve yoğun bir şekilde yapıldığı günler içerisinde bulunulduğunu aktaran Ünsal, "Dolayısıyla öğrencilerin ve daha çok da velilerin çok heyecanla takip ettikleri bir zaman dilimi. Özellikle öğrencilerin LGS'de elde etmiş oldukları performansa ve başarıya göre veliler artık okul arayışlarına girdi. Yüzdelik dilimlerine uygun olan okullar hangileriyse onlardan bir seçim yapmak istiyor. Tercih sadece sınava giren öğrencilerin yaptığı bir uygulama değil. Hem sınava giren öğrencilerin hem de sınava girmese dahi adrese dayalı olarak tercih yapılabilecek bir süreç. Ayın 28'inden hemen sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başladı. 17 Temmuz'a kadar bu süreç devam edecek. Bu zaman dilimi içerisinde veliler eğer öğrenci sınava girmişse özellikle sınavlı okulları tercih edebilme hakkını elde ediyorlar. Sınava girmemişlerse veya sınava girmiş olmalarına rağmen adrese dayalı okullarında ilk 5 okul oradan 10 tane okulda sınavla ilgili tercihleri yapmış olacaklar. Bunların tercihlerini yaparken genel olarak yüzdelik dilimler üzerinden bir değerlendirme yaparak, önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimleri hangileriyse o yüzdelik dilimlerin üzerinden bir liste oluşturmak şanslarını artıracaktır. Bir yelpaze içerisinde seçim yapmak, kendi yüzdelik diliminin biraz daha yukarısında olan okullardan başlayıp ve biraz daha aşağısında olan okullardan liste oluşturmak da öğrencilerin şanslarını arttıracaktır. Yaklaşık 10 tane tercih hakları var. Bazen 10 taneyi dolduramayabilirler. 6-7 seçim yaparak noktalayabilirler. Önemli olan burada en son yazdıkları okula ne kadar yüzdelik dilimde uzak olup olmadıkları. Eğer çok yakın yerlerden yazıyorlarsa o dilimlerde yazmalılar. Bazen yıldan yıla farklılıklar oluşabilir ve bundan dolayı kazanma şansını risk edebilirler. Böyle bir riski yaşamamak için alt sıralarda yazdıkları okulların yüzdelik dilimlerinin kendi yüzdelik diliminden daha aşağısında olan yerlerden olması onlar için yararlı olacaktır" dedi.

"HANGİ TÜR LİSEYE GİTMEK İSTEDİKLERİNE KARAR VERSİNLER"

Türkiye'de tercih edebilecek lise türlerine bakıldığında fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri olmak üzere 5 ayrı kategoride tercih yapılabileceğini söyleyen Ünsal, "Hangi tür liseye gitmek istediklerine karar versinler. Bunu aslında yüzdelik dilimler belirliyor. Mesela yüzde 3-5'lik dilimdelerse o zaman fen lisesi de dahil tüm lise türlerini seçmek gibi bir avantaj yakalayabiliyorlar. Ama yüzdelik dilimleri biraz daha aşağılardaysa örneğin yüzde 15-20-30 seviyesindeyse doğal olarak fen ve anadolu liselerine girmekte zorlanıyorlar. Bu sefer mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle anadolu imam hatip Liselerinin de içinde bulunduğu bir tercih listesini oluşturmaları gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında çocuklar hangi tür okula gideceklerini belirlesinler. Ama o okulda da 'kariyerlerini hangi yönde yönlendirecekler, hangi alanda uzmanlaşacaklar, akademiye geçtiklerinde, üniversiteye geçtiklerinde hangi alanda kendileri mutlu olacak' bunlarla ilgili de en azından bir ön hazırlık yapmaları gerekiyor. O tür bir liseye gitmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"LİSELERLE İLGİLİ ÖN YARGI TAŞIMASINLAR"

Ünsal, "Liselerle ilgili ön yargı taşımasınlar. Bir lisenin puanı veya yüzdelik dilimi yüksekse o lise illa daha iyi lisedir puanı ondan biraz daha düşük olanın daha zayıf bir lisedir şeklinde bir algı doğru değildir. Puan üzerinden veya yüzdelik dilim üzerinden bir algı ile tercih yapmak çok doğru olmayabilir. Çok uzak yerlerdeki liselere gitmek eğitim öğretim sürecinin 4 yıllık zamanda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacakları bir dönem olacak. O nedenle lisenin lokasyon olarak öğrencinin yaşadığı yere ne kadar yakın olduğu çok önemli. Eğer başka illerdeki bir liseye gideceklerse ki o ildeki lisenin bir pansiyon, yurt olanağının olup olmadığı da elbette çok önemli. Tüm bunları dikkate alarak çocuklar okul seçimlerini yapabilir. Önemli olan okulların onları ne kadar değerli hissettirdiği ne kadar onların eğitim öğretimini önemsedikleri, onlara özellikle bir sonraki eğitim süreci olan akademiye geçişte ne kadar katkı sunup sunmayacakları, çocukların kendi kişisel gelişimine ne kadar katkı sağlayıp sağlamayacakları okulların temel özellikleri bu. Baktığımızda Türkiye'deki okullar genel olarak birbirine çok benzeyen okullar. Dolayısıyla biraz öğrencinin kendisine de çok fazla iş düşüyor. O gayreti gösterecekleri okullardan hangileriyse onlara yönelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Ünsal son olarak şunları söyledi:

"Bu süreci kaçırmasınlar. Daha doğrusu hemen acele bir tercih listesi oluşturup teslim etmek yerine gerçekten okulları da araştırarak bilmedikleri hususları mutlaka bir uzman desteğinden yararlanarak tercihlerini yapmalarını öneriyorum. İlk yerleştirmede sonuçlar istedikleri gibi gelmediği takdirde yani istedikleri okulları kazanamadıkları takdirde hemen yerleştirme sonrası da 22 Temmuz'da başlayıp 2 hafta devam eden bir nakil süreci de karşılarında olacak. Bazen hedefledikleri okula ilk yerleştirmede yerleşemiyorlarsa o nakil sürecinde de tekrar o geçmek istedikleri okullara geçebilme şansını yakalayacaklardır. Ben hepsine başarılı bir tercih dönemi diliyorum."

ERTOĞAN: BAŞARILI BİR ÜÇ YIL GEÇİRDİK VE BU BAŞARILARIN DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan ise "Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yine bir tercih sürecindeyiz. Bu sene üçüncü yılımızdayız. Yine heyecanımızı koruyoruz ve bu sene farklı farklı bir uygulama yapmak istedik. Salim Ünsal tercihler konusunda, LGS süreçleri konusunda duayen isimlerden birisidir. Velilerimiz ve öğrencilerimiz sürekli zaten okulumuzu ziyaret ediyor. Onlara en iyi tercihi nasıl yapmaları gerektiği, bu zorlu süreci nasıl atlatmaları gerektiği, iyi bir lise seçimi nasıl olması gerektiğini belirtiyoruz. Açıkçası çok farklı bir program, çok farklı bir kültür ve çok farklı bir planlaması olan, geleceğe aslında çok büyük hedefleri olan okulumuzun da nasıl işlediğini neler yaptığını da başarılı bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an böyle bir süreç yaşıyoruz. Her sene olduğu gibi hepimiz heyecanlıyız. Başarılı bir üç yıl geçirdik ve bu başarıların devam edeceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz. Türkiye'nin her yerinden tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Tercihi yapacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Mustafa Şahin de "Okulumuzda özellikle bu dönemde LGS tercih dönemi için bir çalışma yapıyoruz. Seminerler veriyoruz. Bu süreçte velilerin kafalar çok karışık olduğu için en azından bu dönemde gelsinler, okulu görsünler, rehber öğretmenlerimizden, idareden, öğretmenlerden bilgi alsınlar diye çaba sarf ediyoruz. Bir de bugün alanın duayeni insanlarını getirdik. Onlardan velilerin bilgi almasını sağlayacağız. Bizim burada tabii her ne kadar ismimizi meslek lisesi diye geçse de aslında meslek lisesinin yanı sıra akademik olarak da çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Hatta çocukların bazı iyi yönlerini geliştirmek için algoritma, yazılım, robot Olimpiyat gibi alanlarda da çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ALBAYRAK: BU OKULU TERCİH ETMEMİN NEDENİ YÜKSEK DONANIMLI BİR MÜHENDİS OLMAK

Almir Berkay Albayrak da Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih yapma nedeninin 5 yıl eğitim sunması ve ilk senesinde güzel nitelikli dil eğitimi vermesi olduğunu belirterek "Artık lisede eğitim süreci bitmiyor. Üniversitede önemli. O yüzden 11 ve 12. ağır sayısal dersler imkanı sunması için Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tercihlerde yazmamın nedeni bu. Amacım donanımlı bir mühendis olmak. Bunun içinde iyi bir sayısal ders olanağı sağlayan bir okul olması lazımdı. Bu okulu tercih etmemin nedeni yüksek donanımlı bir mühendis olmak" diye konuştu.

Annesi Mahiye Albayrak ise "Tercihlerimizi bilinçli yapmak için güzel bir söyleşi oldu. Dinledik. Okulu sosyal medyadan öğrendim. Bir öğrenci için, dünya vatandaşı olabilmesi için tüm yeterlilikleri sağlayan güzel bir okul. Çocuğumuzun yeteneklerini de ön plana çıkarabilecek, onu besleyebilecek tüm donanımlara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu okulu ilk iki tercihimize yazmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: OKULA GELDİĞİMDE SAHİPLENİCİ BİR YUVA GİBİ HİSETTİM

Tercih edeceği okulun imkanlarını önemsediğini aktaran Nisa Nur Yılmaz da "Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencilere verdiği imkanlar çok güzel. Okula geldiğimde sahiplenici bir yuva gibi hissettim. Okul çok güzel. Yurt dışı imkanları sağlıyor. Eğitim verdikten sonra üniversitede staj ve iş imkanı sağlıyorlar. Her öğrencinin isteyeceği durumlar bunlar. O yüzden tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nisa Nur Yılmaz'ın dayısı Gökhan Duman ise "Bu okulun öğrencilere sağladığı avantajlar ve olanaklar inanılmaz güzel. Özellikle böyle zamanda. Bu okulu seçmemek, tavsiye etmemek için hiçbir neden yok" dedi.