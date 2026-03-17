Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu dernek ve vakıfların temsilcileriyle buluştu Açıklaması

17.03.2026 17:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir kütüphane açmak, bir çocuk okutmak, afet bölgelerinde hayatı yeniden inşa etmek, iyilik elini sınırlarımızın ötesine uzatmak, toprağa, suya, mahlukata sahip çıkmak... İşte tüm bunlar, bizler bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile insaniyet meyvesi verecek fidanlardır. Sadakayı cariyedir." dedi.

Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platosu'nda onursal başkanlığını yaptığı dernek ve vakıfların temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, ramazanın ruhları yetiştiren bir okul, orucun ise bu mübarek okulun en güzel dersi olduğunu dile getirdi.

İnsanın oruca olan manevi ihtiyacını Sezai Karakoç'un, "Ey oruç, diriltici rüzgar, İslam baharı/Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından/Kevser içir, abıhayat boşalt kristal bardağından/Susamış ufuklara, insan kalbinin ufuklarına." dizeleriyle çok güzel ifade ettiğini kaydeden Erdoğan, bu mübarek ayın, susamış ufuklara rahmet olup yağmasını, mazlumların yorgun gönüllerine şifa olmasını ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Emine Erdoğan, medeniyetlerin kurucu değerlerinin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizin üstünde yükseldiği sütunlardan biri 'iyiliktir.' Hayatın içinde iyilik yapabilmek için neden aramak, ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve insanlığa bu gözle bakmak, bu toprakların manevi iklimidir. En başta Peygamberimiz iyiliği bize bir yaşam amacı olarak sunmuştur. Peygamberimizin, 'Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap.' duası bunun en açık delilidir. İşte bu yüzden, insan odaklı bir medeniyet kuran, insan onuru ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutan ruh bu memleketin taşına toprağına sinmiştir."

Tarihsel bakiyelerinin sadece insanların değil, ağaçlardan dağdaki kurtlara kadar bütün canlıların ihtiyacını gözetmiş ince ruhlu insanların eserleri olduğunu belirten Erdoğan, "Düşünün ki Osmanlı'da kurulan vakıf sayısı 26 bini geçmiştir. Bu vakıfların hayatın içinde öyle merkezi bir yeri vardır ki, doğumdan ölüme kadar bir insanın yaşamının tüm aşamaları vakıflarla iç içe geçer. İnsan, vakıf hastanede doğar, vakıf beşikte büyür, vakıf çeşmeden su içer, vakıf mektebe gider, vakıf çarşıda ticaret yapar, vakıf camide ibadet eder, vefat edince vakıf mezarlığa defnedilir. Görürüz ki vakıf kurmak, dayanışmanın yaşam kültürüne dönüştüğü bir barış ortamı kurar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Osmanlı topraklarına gelmiş bir Fransız'ın, vakıfların çeşitliliği karşısındaki şaşkınlığını, "Osmanlı ülkesinde, verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına meydan vermemek üzere her gün sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar çılgın Türkler bile görmek mümkündür." sözleriyle ifade ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"İşte sizler o çılgın Türklersiniz. TOGEM-DER'in, Şule Yüksel Şenler Vakfının, Afrika Evinin, Sıfır Atık Vakfının çatısı atında, Allah'ın rızasından başka karşılık beklemediğiniz işler peşindesiniz. Gecenizi gündüzünüze katıyor, başkalarının dertlerine çareler arıyorsunuz. Toplumsal faydası nesiller boyu sürecek hayırlar yapıyorsunuz. Bir kütüphane açmak, bir çocuk okutmak, afet bölgelerinde hayatı yeniden inşa etmek, iyilik elini sınırlarımızın ötesine uzatmak, toprağa, suya, mahlukata sahip çıkmak... İşte tüm bunlar, bizler bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile insaniyet meyvesi verecek fidanlardır. Sadakayı cariyedir. Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın zihni altyapısını da böylesine derin bir maneviyat oluşturur. Yani STK'lerimiz, Batılı tanımıyla gönüllülük temelli bir üçüncü sektör faaliyeti değil, medeniyetimizin modern izdüşümleridir."

"Biz iyilik yapar, denize atar, bir daha da arkamıza bakmayız"

Bugün bilhassa Batılı toplumlarda geleneksel yardımlaşma anlayışının yok olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençler sosyal sorumluluk projelerine, özgeçmişlerine yazmak ve üniversite ya da iş başvurularında rakiplerinin önüne geçmek amacıyla katılıyorlar. Kişisel fayda sağlandıktan sonra da bu faaliyetlerle kurulan bağ çoğu zaman zayıflıyor. Aslına bakarsanız bu tam anlamıyla iyiliğin ve yardımlaşmanın ticarileşmesi ve tıpkı Cemil Meriç'in 'İyilik eden mükafat bekliyorsa tefecidir.' dediği gibi utanç verici bir alışverişe dönüşmesidir. Halbuki, bizim toplumumuzda öyle mi? Biz iyilik yapar, denize atar, bir daha da arkamıza bakmayız."

Erdoğan, bugün sosyal medyanın engellenemez yükselişinin de, toplumların manevi reflekslerini son derece zayıflatmış durumda olduğunu ifade etti.

İnsanların, bir yardım çağrısını beğendiklerinde, hesaplarında paylaştıklarında ya da profil resimlerini değiştirdiklerinde ortaya bir eylem koyduklarına inanır hale geldiklerini vurgulayan Erdoğan, oysa sosyal medyada paylaşılan görsellerin ne aç bir karnı doyurduğunu ne de herhangi bir yaraya pansuman olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2,5 senede Gazze'de yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki Batı dünyasının merhameti ideolojiktir, ayrımcıdır. Öyle olmasa, insanlık tarihinin canlı yayında gerçekleşen en trajik soykırımı, bir film izler gibi izlenmezdi. Ölen 20 binden fazla çocuk, sarışın ve mavi gözlü olsalar görmezden gelinmezdi. Bugün ağır kış koşullarında, sel basan çaputtan çadırların içinde çıplak ayak duran, soğuktan tir tir titreyen, üşüyerek ölen çocuklar için yer yerinden oynardı. Onun yerine, bunca zulme rağmen, dünya sessizliğini koruyor. Bu noktada, STK örnekliğimizin uluslararası düzeyde daha çok öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizlerin yaptığı işlerin her biri, yüreklerin pasını siliyor."

Çok daha fazla genci de STK'lerin çatısı altında görmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "En zengin manevi mirasımız olan merhamet geleneğimizin pratiklerini mutlaka genç nesillere kazandıralım inşallah." dedi.

Erdoğan, ramazanın neredeyse bittiğini belirterek, mübarek günlerde, 'Yok mu bana uzanan bir el?' dedirtmedilerse, kimseye kendini kalabalıklar içinde yapayalnız hissettirmedilerse ve dara düşse çalacak bir kapısı olduğunu düşündürebildilerse bundan daha büyük bir kazanç olmadığını kaydetti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Notlar

Emine Erdoğan, vatandaşların ziyaretine de açık olan platoda Kuruluş Orhan dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sırasında platoda yer alan yönetmen koltuğuna geçen Erdoğan, daha sonra sanatçı Arslanbek Sultanbekov'un kısa bir performansını dinledi, ayrıca buradaki atlı dans gösterisini izledi.

Gezisi sırasında Emine Erdoğan'a, Kuruluş Orhan dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Zeynep Peker Bozdağ da eşlik etti.

Program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

"Tarihin ruhunu yaşatan bir atmosferde, bizi ağırlayan Bozdağ Film Platoları ailesine teşekkür ediyorum"

Emine Erdoğan, programın ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sivil toplum yolculuğunda birlikte emek verdiğimiz kıymetli yol arkadaşlarımızla, Bozdağ Film Platoları'nda, iftar programında bir araya geldik. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Kuruluş Orhan dizisinin setini ziyaret ederek değerli oyuncular ve set ekibi ile tanışmaktan memnuniyet duydum. Tarihin ruhunu yaşatan böylesi özel bir atmosferde, bizi samimiyetle ağırlayan Bozdağ Film Platoları ailesine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın platoyu gezdiği anlardan, sergilenen gösterilerden ve dernek ile vakıf temsilcileriyle buluşmadan görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Hizbullah’ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü Hizbullah'ın üst düzey ismi ABD saldırısında öldü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
İran, BAE’deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah’ı vurdu İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu
Trump’tan Macron’a not verdi: 10 üzerinden 8 Trump'tan Macron'a not verdi: 10 üzerinden 8
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi
Yeşil Bölge’deki otele nokta atışı saldırı Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı
Trump’tan Putin yorumu: Bizden korkuyor Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:32
Bertuğ Yıldırım evleniyor
Bertuğ Yıldırım evleniyor
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
16:03
Bir anda yerinden fırladı Rüdiger’den basın toplantısına damga vuran hareket
Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:51
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
