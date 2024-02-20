Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim - Son Dakika
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Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine heyelan riski nedeniyle ara verilirken, facia sonrası tutuklanan firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin ifadeleri ortaya çıktı. Görevinin maden sahasını gözlemleyerek şirketin ülke müdürüne raporlama yapmak olduğunu belirten J.R.G., "Olay günü çatlakları gördük, Amerika'daki merkeze bu durumu bildirdim" dedi.

20.02.2024 09:11  Güncelleme: 09:12
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasından saatler önce alanda görülen çatlaklar, zanlılardan bazılarının ifadelerinde yer aldı. Tutuklanan 6 zanlıdan firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G, İliç Sulh Ceza Hakimliğinde tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumlu olduğunu anlattı.

Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim

"GÖREVİM ÜLKE MÜDÜRÜNE RAPORLAMA YAPMAK"

Madenden asıl sorumlu kişinin operasyon direktörü olarak görev yapan K.Ö. olduğunu, bu kişinin yerine A.C'nin görev yaptığını belirten J.R.G, "Görevim maden sahasını gözlemleyerek şirket merkezindeki ülke müdürüne raporlama yapmaktır. M.B'den aldığım bilgiyi şirket merkezindeki ülke sorumlusuna aktarmaktayım." dedi. Liç bölgesinde herhangi bir görevi olmadığını ifade eden J.R.G, şunları anlattı; "Olay günü liç bölgesine gittik, çatlakları gördük. Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı 02.00 olması nedeniyle herhangi bir dönüş yapılmadı. Bana 2022 Ağustos ayında 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiği bildirildi. Ben başlamadan önce söz konusu raporlama yapılmıştı hatta gereken seviyeye indirilmesi için rapor düzenlenmişti. Projeye uygun hale gelmesini raporladım. Zaten liç bölgesinde firmalar düzenli olarak denetim yapıyordu. Olay günü sahaya çıktığımda küçük çatlaklar gördük, en büyük çatlak 6 santimetre büyüklüğündeydi. Daha iyi görebilmek için yüksek bir noktaya çıktık, solüsyon verilmeye devam ediyordu. Tehlike anlaşıldığından solüsyonun farklı noktalara aktarılmasını söyledim." Tutuklu zanlı, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve kalp rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim

"OLAY GÜNÜ İKİ NOKTADA ÇATLAK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Tutuklu şüphelilerden, firmanın liç bölgesindeki borulamadan sorumlu süpervizörü S.D. ise liç bölgesinin 2010 yılından itibaren oluşturulmaya başladığını belirterek, "Görevim solüsyonların geçtiği boruları düzenlemekten ibarettir. Liç bölgesinde fazla yüklemeye ilişkin herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Liç bölgesinde 2018'de borularda patlak olması nedeniyle yarıklar olmuş ancak bunlar kaymadan kaynaklı değildir. Bu kısımlar çimentolu malzemeyle kapatılmaktadır." ifadelerini kullandı. Olay günü sabahı toplantıda olduğunu anlatan S.D, "Toplantıdan ayrıldıktan sonra K.Ö. beni aradı, arabayla gelip aldı. İki noktada çatlak olduğunu gördük. Amirim K.M.A. yolun kapatılması emrini verdi. Ş.D. de yol kapatılmasıyla ilgili mail attı. Saat 13.30 civarında solüsyonun kapanması talimatını aldık ve ADR bölümü solüsyonu kapattı. Görevim sadece boru döşenen yerlere solüsyonun verilmesiydi" şeklinde ifade verdi.

Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim

"ÇATLAK OLDUĞUNU GÖSTEREN FOTOĞRAFLAR GRUPTAN GÖNDERİLDİ"

Tutuklanan şüphelilerden, firmanın oksit kırıcı mühendisi Ş.D. de liç kısmına gidecek malzemenin kırma işinde görev yaptığından bahsetti. Bölgede her gün aglomerasyon (cevherin iri kütleler haline getirilmesi, topaklaştırma) testleri yapıldığını ifade eden Ş.D, "Bu testlerde liçe gönderilen toprakta ne kadar çimento, kireç ve su katıldığı denetlenmektedir. Olay sabahı liç bölgesinde çatlak olduğunu gösteren fotoğraflar gruptan gönderildi. Olaydan dolayı çalıştığım bölümde herhangi bir zarar olmadı." dedi.

Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim

"UZMANLARA BİLGİ VERİLİP SAHADA İNCELEME BAŞLATILDI"

Ş.D, ifadesinde şunları anlattı; "Çatlamalardan dolayı kırma tesisi çalışmıyordu. Bu çatlamaları öğrendiğimde aşağıdaki kısımda ana ofisimdeydim. Liç bölgesinin arka kısmında genişletme sırasında patlatmalar yapılıyordu ancak olay günü bir patlatma yapılmadı diye hatırlıyorum. Olay günü 08.30'da yığın bölgesinde online toplantıya katıldım, iş güvenliği konusunda görüşme başladı. Süpervizör K.Ö. çatlakları bize bildirdi, buna istinaden M.B. sahaya geldi. Jeofizik ve İSG uzmanlarına bilgi verildi, sonra sahada inceleme başlatıldı. Liç alanı mühendisi K.M.A, liç bölgesinin kapatıldığına dair mail atmamı istedi. Ofis kısmına indiğimde bu maili attım. Maili hatırladığım kadarıyla iş güvenliği, bakım, maden, oksit operasyon, sülfit operasyon ve İliç beyaz yaka birimine attım." Ş.D. toprak altında kalan kişilerin neden orada olduklarına ilişkin bilgisinin olmadığını belirtti. Tutuklu şüphelilerden bakım müdürü A.C. ise oksit ve tesis ekipmanlarının bulunduğu alanda görev yaptığını söyledi. Liç bölgesinde herhangi bir görevinin bulunmadığını belirten A.C, maden ocağında "ADR ve sart kısımları ile sülfit tesisi"nin bakımlarını yaptığını dile getirdi. Olay günü sabahı liçten sorumlu M.B'nin kendisine çatlaklar konusunda bilgi verdiğini ifade eden A.C, "M.B'ye bunun saat 10.00 toplantısında aktarılmasını söyledim. Toplantıya J.R.G. de katılıyordu ve ona aktarmasını söyledim. Bütün operasyonlar ve iş güvenliği birimleri J.R.G'ye bağlıydı. Olay günü liç bölgesine gitmedim." şeklinde savunma yaptı.

Teknik olarak da liç bölgesinin herhangi bir bölümünden ve aktivitesinden sorumlu olmadığını savunan A.C, bu konularda teknik bilgisinin de olmadığını anlattı. İngilizcesinin iyi olması ve firmanın Kanadalı yöneticisi J.R.G. ile daha iyi iletişim kurabilmesi için kendisine K.Ö'nün yerine vekaleten bakmasının söylendiğini belirten A.C, "Aslında benim K.Ö'nün çalıştığı birimle ilgili çok bilgim yok. J.R.G'ye yardımcı olma maksadıyla K.Ö'nün yerine bakıyordum. Asıl işi yapacak olan J.R.G'dir, zaten K.Ö'nün alanıyla ilgili teknik bilgim yoktur. Liç bölgesinin fizibilitesinde asıl görevli birim proje birimidir. Benim uzmanlık alanım elektrik mühendisliğidir, bu alanla ilgili herhangi bir görevim yoktur." ifadelerini kullandı.

Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim

NE OLMUŞTU?

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD\'deki merkeze bildirdim
Kaynak: AA

Erzincan, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanadalı yöneticinin ifadesi ortaya çıktı: Maden faciasının olduğu gün çatlakları gördük, ABD'deki merkeze bildirdim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Aydın: Demekki ülke ABD den yönetiliyor Büyük Ortadoğu Projesi gereği 8 0 Yanıtla
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Amerikada'ki merkez??? Kimse bunun ne demek olduğunu sorgulamadı mı?? 6 0 Yanıtla
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