Eşi Katleden Zanlı Sinop\'ta Yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde önceki gün saat 22.30 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun (30) boşanma aşamasında olduğu eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un (27) birinci kattaki dairesine arka balkondan tırmanarak girdi. Burada eşini tabancayla katleden Ali Eren Somun, silah sesleri üzerine adrese gelen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da bacağından yaraladıktan sonra kaçtı.

SİNEM 10 GÜN SONRA KAPTAN OLACAKTI

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ALDIĞI YAKIT ELE VERDİ

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Ali Eren Somun'un yakalanması için ilçe güzergahının yanı sıra olay yerindeki güvenlik kameraları ile sınır illerin mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Saatlerce titizlikle izlenen kayıtlardan yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün (1 Ağustos) saat 03.02'de Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığının belirlenmesi üzerine, şüphelinin Sinop'ta olabileceği değerlendirildi ve bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Yapılan saha taramasında zanlının Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Silahlı olabileceği bilgisi üzerine Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla zanlı ağaçlık arazide kurduğu kamp çadırında yatarken gözaltına alındı.

Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI KAZITMIŞ

Saklanırken yakalanan şüphelinin, tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını tıraş ettiği, farklı plaka taktığı motosikletinin üzerini ise brandayla örttüğü ortaya çıktı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilip gözaltına alınan şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.





YAKALANMA ANI KAMERADA

İçişleri Bakanlığı tarafından "Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçimizi yaralayan şahıs Sinop'ta yakalandı" notuyla paylaşılan görüntülerde; şüphelinin yakalandığı, çadırda suç aleti tabanca ve desteler halinde bir miktar para olduğu yer aldı.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Olaydan günler önce sosyal medya hesabında, "Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz" paylaşımı yapan şüphelinin, öldürdüğü eşinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik sosyal medyada "132 kadın öldü" paylaşımına "133" yanıtını verdiği dikkat çekti.