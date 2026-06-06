Genç Türkiye Forumu Kayseri'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Genç Türkiye Forumu Kayseri'de Gerçekleşti

Genç Türkiye Forumu Kayseri\'de Gerçekleşti
06.06.2026 23:11
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MİT Başkanı Kalın ve Bilal Erdoğan, Kayseri'deki forumda gençlerin güvenlik konularını tartıştı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen 12'nci Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kalın ve Erdoğan, kentteki bir otelde 'Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi' temasıyla düzenlenen 12'nci Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, "Dağlar terörden arındı, şehirlerimiz huzura kavuştu. Bugün yalnızca haberlerde duyduğumuz Cudi, Gabar, Hakkari, Cehennem Deresi, Eruh gibi yerlerde şu an çok kıymetli spor faaliyetleri, aynı zamanda turistik geziler yapılıyorsa bu ülkemizin bir başarısıdır. Terörsüz bir Türkiye bizim gençliğe bırakacağımız en kıymetli mirastır ve terörsüz Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerimiz adına ve Türkiye Cumhuriyeti milleti adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'Genç Türkiye Forumu'nun 11'ini takip ettiklerini ve ev sahipliği yapmak istediklerini Bilal Erdoğan'a ilettiklerini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "4 yıldır Kayseri Valisiyim. 4 kere ve her yıl olmak üzere Kayseri'de kendisini misafir ettik. Sürekli gençlerle ilgili bir şey yapmak gerektiğini belirtti. 'Tüm dünyada gençlerle ilgili bir yangın var' demişti. Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da olan olaylar kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Bizde aynı derdin ortağı olarak mücadeleye devam edeceğiz. Ayrıca ülkemizin etrafı yangın yeriyken Türkiye'nin bir huzur adası şeklinde olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşı Milli İstihbarat Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

TGSP tarafından yapılan saha araştırması sonuçları doğrultusunda belirlenen gündem maddeleri, programda katılımcı gençlerle çalıştay formatında tartışıldı. Sorun tespiti, sorun analizi ve çözüm önerileri olmak üzere üç aşamada ilerleyen oturumlar, genel müzakerede Dilara Sayan'ın moderatörlüğünde Bilal Erdoğan ve İbrahim Kalın'ın katılımlarıyla birinci ağızdan yetkililere aktarıldı.

'İNANILMAZ ANALİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİYORUZ'

Forum sonrası Bilal Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her seferinde Genç Türkiye Forumu çalışmasının kullandığı konseptin, metodolojinin, usulün ne kadar isabetli olduğunu gördüklerini kaydeden Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençler yeter ki bir meseleyi tezekkür etmek istesinler, müzakere etmek istesinler. İlgili arkadaşlarıyla, moderatörlerle, konunun uzmanlarıyla bir araya gelsinler. Biraz zaman ayırsınlar. Biraz şöyle soluklanarak, biraz şöyle sağ duyuyla bir konuyu konuşsunlar. İnanılmaz analizler, hiç önceden belki duymadığımız çözüm önerileri ile karşı karşıya gelebiliyoruz. Çünkü gençler her meseleyle ilgili o güne kadar düşünülmemiş aslında açıyı getirebilecek olan kişiler. O bakımdan bu çalışmaların 12'ncisini yaptık. Özellikle Türkiye'nin karşılaştığı hibrit tehditler, Terörsüz Türkiye meselesinin çözülmesi, bunları konuştuk. Bundan önceki 11 konuda da şunu gördük; gençler bir araya gelip bir konuyu sağduyuyla karşılıklı müzakere ettikleri zaman, yapıcı bir üslupla değerlendirdiği zaman çok güzel sonuçlar, neticeler alıyoruz."

'BAZI ODAKLAR HER ZAMAN GENÇLERİN KAFALARININ İÇİYLE OYNAMAK İSTEYECEK'

12'nci Genç Türkiye Forumu'nun sonuçlarını da rapor haline getirip ilgilileriyle paylaşacaklarını belirten Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla sadece gençler bir araya gelmiş bir konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmuş, birbirleriyle fikirlerini paylaşmış olmuyorlar. Ayakları yere basan, sonucunda ortaya çıkan çözüm önerilerini de karar vericilere ulaştırmış oluyorlar. Ben buradan gençlere hep o tavsiyeyi yapıyorum; kendi üniversite kulüplerinde, kendi arkadaş ortamlarında benzer metodolojide ilgilendikleri konularla ilgili çalışma gruplarını oluşturup çalışsınlar. Onun sonucunda kanaat beyan etsinler. Çünkü birileri, bazı odaklar her zaman gençlerin kafalarının içiyle oynamak isteyecek. Oraları ifsat etmek isteyecek. Ne zaman ki gençler bir araya gelip birbirleri bu konuları değerlendirirlerse daha gerçek fikirlere, kanaatlere sahip olacaklar. Bu anlamda 4 yılın sonunda 12'nci Genç Türkiye Forumu'nda bu yöntemin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

'TÜRKİYE'Yİ SEVENLER, SEVMEYENLER OLABİLİR'

Bilal Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Yani her şeyin cevabı bizde olduğundan değil ama buradaki müzakerelerin, soru cevapların neticesinde şunu görüyoruz. Gençlerin kendi gündemlerini belirleyip kendi gündemlerinin koruyucusu olmalarının ihtiyacı ortada. Yani devamlı bir yerlere onları savurmak isteyen merkezlerin iradelerine karşı bunların içinde iç ve dış mihraklar olabilir. Türkiye'yi sevenler, sevmeyenler olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin 21'inci yüzyılda güçlü olması için bugünkü genç neslimizin kendi gündemlerini takip eden, kendi gündemlerini oluşturan, kendi gündemleriyle geleceği şekillendiren bireyler olmalarını ve o gündemler etrafında yapıcı örgütlenmelerle sivil toplumda, akademide, siyasette, iş dünyasında daha sağlıklı, daha gelişkin bir toplum resmini ortaya koymalarını ben önemli buluyorum."

'GENÇLER TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ SAVUNUYOR'

Terörsüz Türkiye konusuna da değinen Bilal Erdoğan, "Gençler tabii ki Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyorlar. Gençler tabii ki Terörsüz Türkiye'yi savunuyorlar. İçeride de konuşuldu. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidi ile karşı karşıya kalan, belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda, gençler Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor. Bunu başarmamız için de elbette hepimizin sağ duyuya ihtiyacı var. Hepimizin kolay tahrik olmadan meselelere yaklaşmaya ihtiyacı var. Ancak bu şekilde Terörsüz Türkiye hedefinin de mümkün olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Bilal Erdoğan, Sivil Toplum, Güvenlik, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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